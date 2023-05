Június 8-án, 16 órakor rendezik meg Villányban a Magyar Falu Program keretében megújult művelődési ház és az egészségház átadóját, melyre a helyi városvezetők, és a villányi lakosok mellett a térség országgyűlési képviselőjét, dr. Hargitai Jánost is várják. Az eseményen közreműködnek a helyi nyugdíjasklub, és a Villányi Ifjúsági Klub tagjai, valamint ez alkalommal nyílik meg a hímzőszakkör kiállítása is a művelődési házban. A Nemzeti Művelődési Intézet által indított „A Szakkör” keretében ősztől heti rendszerességgel tartották a foglalkozásokat, az elkészült alkotásokat láthatják majd a vendégek. A művelődési házban az önkormányzat önerőből egy közösségi konyhát alakít ki, és az ifjúsági klub termét is berendezték, és egy tévével szerelték fel.

A Magyar Falu Program keretében a napokban írták ki a belterületi utak, járdák felújítására vonatkozó pályázati felhívást.

– Szerencsések voltunk az elmúlt években, hiszen sok pályázatunk nyert a kiírásokon. Az útfelújításos Magyar Falu Program keretében beadott pályázatainkkal kapcsolatosan eddig kevésbé voltunk szerencsések, így most újra benyújtjuk a terveinket. Ennek keretében a Dombay utca felújítására szeretnénk forrást nyerni. Továbbra is az a cél, ami előtte is volt, hogy – ahogy a vízvezeték-rekonstrukció (várhatóan a jövő évben) megvalósul –, utána az útburkolatot is szépen rendbe tegyük. Ennek a fejlesztésnek a pályázati előkészítése jelenleg folyamatban van – mondta Mayer István, Villány polgármestere. Májusban egyébként az ivánbattyáni kisbolt és villánykövesdi faluház fejlesztése kapcsán a térségben járt Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, mely alkalommal Villányban is rövid látogatást tett.

Ami a többi, már támogatást nyert projekteket illeti, azokkal kapcsolatban is folyamatosan folynak az feladatvégzések. A kivitelezéshez legközelebb a Főtér rekonstrukciójára irányuló projekt áll, itt a közbeszerzési folyamat már a végéhez közeledik, így remélhetőleg hamarosan megtörténhetnek az első kapavágások a területen. Megkezdődtek az Élhető települések program projektjeinek (Damjanich utca–parkerdő; illetve családi park–sportpályák fejlesztése) tervezései, emellett megkötötték a támogatói szerződéseket az ipari park kialakítására, az óvoda fejlesztésére és a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat épületének energetikai korszerűsítésére irányuló pályázatokra is, mellyel egy­idejűleg az első egyeztető tárgyalások is lezajlottak.

– A turisztikai célú TOP Plusz-os pályázatok esetében még nem történtek meg ezek a szerződéskötések, de mivel most rengeteg munkát jelentenek, hogy a már meglévő projekteket sínre tegyük, így nincs okunk aggodalomra. Egy korábbi elnyert pályázatunkkal kapcsolatban ugyanakkor még mindig nem tudtunk előrehaladni. Ez a külterületi utak fejlesztésére nyert pályázat, mellyel kapcsolatban már a harmadik kifogással éltünk, ugyanis az igényelt (a projekt megvalósításához szükséges) 300 millió forintból 80 millió forintot elvontak, amit nem tartunk helytállónak – mondta a városvezető. A városvezetés nem szeretné, ha ellehetetlenülne a projekt, ezért más megoldásokon is gondolkodik, de mindenekelőtt szeretnék, ha az elnyert összeg tekintetében végre pont kerülhetne a pályázat végére.

Még kézzelfoghatóbb jelei lehetnek az együttműködésnek Riegl Gábor siklósi polgármester a közelmúltban Villányban egyeztetett Mayer Istvánnal egy jövőbe mutató projektről. A találkozóval kapcsolatban a villányi városvezető elmondta, a két város egy közös, aktív turisztikai fejlesztésre szeretne támogatást nyerni. – A kiírás még csak ezután várható a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében, információink szerint ősszel lehet majd beadni a pályázatot. Egyeztettük az elképzeléseinket, hogy minél szélesebb bázisra alapuljon ez a pályázat, illetve így a térségi összefogást is demonstráljuk azzal, hogy hálózatosan kívánunk turisztikai fejlesztéseket megvalósítani – mondta.