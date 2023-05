Tavaly szeptember 8-án hatalmas pusztítást végzett a vihar Szajkon, a falu több pontján keletkeztek károk, de főként az iskola, a temető és a templom környékén. Az önkormányzat vis maior támogatási kérelmet nyújtott be, és közel kétmillió forintot kapott is a kárelhárításra, a helyreállítás költségeit viszont már nem fedezte a a támogatási összeg.

A megemelkedett rezsiköltségek nyilvánvalóan Szajkon is éreztették hatásukat, bár abból a szempontból itt szerencsésebb a helyzet, hogy a korábbi években már lecserélték a nyílászárókat, napelemeket telepítettek és hűtő-fűtő klímákat szereltek fel a középületekre, emellett a hivatal kivételével az összes önkormányzati épületet szigetelték. A hivatal szigetelését is igyekeznek a közeljövőben elvégezni, hiszen átlagosan 4-5-szörös árat kell fizetni a gázért és áramért. A közvilágítást tekintve ez év végéig még a tavalyi, nem emelt áron kapják a szolgáltatást, jövő évtől viszont ennek a díja is drágulni fog. Igyekszik az önkormányzat úgy gazdálkodni, hogy a lakosság terhei ne emelkedjenek. Ezt segíti némileg a településen működő 85 vállalkozás iparűzési adója.

Farkas Béla, Szajk polgármestere elmondta, megnézték, hogy melyik középületben mennyi az áram és gázfelhasználás, és megkérték az iskola és az óvoda fenntartóját, hogy lehetőség szerint csökkentsék a fogyasztást. A sószobát és a kultúrházat ugyanakkor bezárták, így ennek megfelelően a kulturális élet is kissé visszafogottabb lett.

Ami a pályázatokat illeti, az önkormányzat tavaly 3,6 millió forintot nyert a Magyar Falu Program keretén belül az Ady és a Kossuth utca közötti, körülbelül 180 méteres járdaszakasz sérült elemeinek cseréjére, és egy fél méterrel történő kiszélesítésére. A beruházás megvalósításához önkormányzati önerőre is szükség volt, a munkálatok a múlt héten fejeződtek be.

– Megvásárolta az önkormányzat a hivatal melletti épületet, melyből két garzonlakást szeretnénk kialakítani a beköltöző fiataloknak. Erre is pályáztunk, de sajnos nem nyertünk támogatást, a tető viszont olyan rossz állapotban volt, hogy elkezdtük a felújítását önerőből – mondta a polgármester. Hozzátette, szükséges lenne az Ady utca burkolatának felújítása is, körülbelül 800–1000 méteres szakaszon, és erre már ötször nyújtottak be pályázatot, mindannyiszor sikertelenül. Várják az idei kiírásokat, és bíznak benne, hogy a legfontosabbakra nyernek majd forrást.



Szeptemberben utcabálra készülnek

Tavaly szeptembertől év végéig 14 programot rendeztek a településen, a hétvégén pedig egy jó hangulatú majálist tartottak a helybeliek. Ami az év további programjait illeti, nyáron hittantábort szerveznek a gyerekeknek, emellett a Fogadj el Alapítvány nyáron nyitott kapuk rendezvényt tart, lesz nyugdíjas nap, szeptember 9-én pedig egy jó hangulatú utcabálra várják a lakosságot.



A település vezetői

A 826 fős település polgármestere Farkas Béla. Alpolgármester: Takács Ferenc. A képviselő-testület további tagjai: Madarász Dalma Mercédesz, Kárász László, és Sajnovics Beáta. A horvát nemzetiségi önkormányzat: Ágh Attiláné (elnök), Sajnovics Mihály, Sajnovics Tamás. A német nemzetiségi önkormányzat: Dankóné Mohos Judit (elnök), Stang Imréné, Szauer Ferencné, Katona György és Schochter Csaba. A Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: dr. Kosztolányi Zsolt, a Szajki Kirendeltség vezetője Szabóné Nagy Alexandra Petra. Háziorvos: dr. Tari Rozália. Helyettes védőnő: Szűcs Péterné. Plébános: dr. Tamás Roland. Az iskola vezetője: Hoppár Judit. Az óvoda vezetője: Klics Veronika. A Szajki Sport­egyesület elnöke: Bitter Imre. A polgárőr-egyesület elnöke: Lukács János.