2023. május 1-től nevet vált a LAFARGE Cement Magyarország Kft. és Holcim Magyarország Kft. néven folytatja működését.

Tovább erősíti a fenntarthatósági stratégiáját és tevékenységét, valamint a zöld szemlélet népszerűsítését. Célja változatlanul a nettó zéró kibocsátás megvalósítása 2050-re.

Újabb, zöld cementterméket vezet be a hazai piacra, ECOPlanet Super néven.

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. 2023. május 1-től Holcim Magyarország Kft. néven, a korábbi vállalat jogutódjaként folytatja tovább tevékenységét. A név- és arculatváltás kifejezi és tovább erősíti a globális anyavállalattal, a Holcim Cégcsoporttal közös értékrendjét, amely elkötelezett a hosszú távon fenntartható és környezettudatos építési megoldások iránt. A vállalat stratégiai céljai és termékeinek magas minősége a jövőben is ugyanazt az értéket képviselik: a körforgásos gazdaság mozgatórugójaként, fenntartható és környezettudatos cementtermékek előállításával a hazai építőipar zöld motorja kíván lenni.



Út a nettó zéró kibocsátás felé

A Királyegyházi Cementgyár 2011-ben kezdte meg működését, azóta több mint 4,5 milliárd forint értékben valósított meg környezetvédelmi beruházásokat, így mostanra a fosszilis tüzelőanyagokat mintegy 90%-ban tudja kiváltani alternatív tüzelőanyagokkal. Ennek eredményeként mára több mint 45%-kal csökkentette a nettó CO2 kibocsátását egy tonna cementkötésű termékre vonatkozóan. Fenntarthatósági célkitűzése 2050-re a nettó zéró emisszió elérése.

„A Holcim márkanévvel tovább erősítjük a körforgásos gazdaság és a fenntartható építési megoldások iránti elkötelezettségünket. Az új logónk színvilága a természeti értékeinket, egymásba kapcsolódó, a végtelenséget jelképező formája pedig a körforgásos szemléletben rejlő lehetőségeket jeleníti meg. Mindezzel erősítve azt, hogy az épített jövő, amelynek középpontjában az emberek és a bolygónk áll, csak a körforgásos gazdaság által lehet zöldebb és fenntartható.” – hangsúlyozta Hoffmann Tamás, a Holcim Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatója.

“Zöld” cementtermékek

A Holcim Magyarország Kft. a fenntarthatóságot mind a gyártástechnológia, mind a teljes működési folyamat során szem előtt tartja. Termékportfóliójának fejlesztése során is a zöldítést tűzte ki célul: 2022 őszén jelent meg a magyar piacon az első, innovatív, zöld terméke, a CEM II/B-LL 32,5 R, ECOPlanet fantázianéven. Idén tavasszal pedig piacra került a második “zöld” cementterméke, az ECOPlanet Super, amelynek előállítása – csakúgy, mint az ECOPlanet esetében – legalább 30%-kal kisebb karbon-lábnyommal valósul meg, a vállalat CEM I besorolású cementfajtájú termékeihez képest. Az új cementtermékek jelenleg ömlesztett formában érhetőek el a hazai piacon, zsákos kiszerelésben 2023. nyarától lesznek kaphatóak. A vállalat célja a teljes termékportfólió zöldítése, ezért a jövőben egy olyan cement bevezetését is tervezi, amely építési és bontási hulladék újrahasznosításával készül – hasonlóan a Holcim Cégcsoport SUSTENO termékéhez.

Zöld működés, szemléletformálás

A Holcim a termékek “zöldítése” mellett a teljes működése során is stratégiai prioritásként kezeli, hogy minél nagyobb arányban csökkentse ökológiai lábnyomát. Így például a karbantartási munkák során már elektromos autót használ, a gyártási folyamat energiaellátásának egy részét pedig a Királyegyházi Cementgyár mellett épülő napelempark révén megújuló energiából kívánja fedezni. A távlati tervek között szerepel továbbá az alternatív tüzelő- és nyersanyagok arányának növelése, új anyagáramok felhasználásával.

Az irodai háttérfolyamatok fenntarthatóbbá tételét szolgálja az “Office Goes Green” program, amelynek keretében a munkavállalók szemléletformálása áll a középpontban. A környezettudatos gondolkodást szélesebb közönséggel is meg kívánja ismertetni. Ezt a célt szolgálva a Holcim a név- és arculatváltást egy Fenntarthatósági Konferenciával ünnepelte a helyi közösségek képviselőivel, Baranya vármegyei ügyfeleivel és logisztikai partnereivel. Szemléletformáló tevékenységét különböző környezetvédelmi témában tartott előadások, gyárlátogatások, ill. a vállalat betOn podcastjának adásaiban elhangzó, fenntarthatóságról szóló beszélgetések is szolgálják. (A betON podcast adásai mindenki számára elérhetők a nagy podcastgyűjtő oldalakon.)