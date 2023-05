Rövid márkatörténet

Az Adidas története a németországi Bajorországól indult, és a régi jó testvéri rivalizálással kezdődik. 1924-ben Adolf és Rudolf Dassler testvérek „Gebrüder Dassler Schuhfabrik” vagy „Dassler Brothers Shoe Factory” néven cipőgyárat alapítottak. A Dassler márka korai sikert aratott az 1936-os berlini nyári olimpián (amelyet először közvetítettek élőben), amikor Jesse Owens afro-amerikai atléta a márka tartós bőr tornacipőjét viselte. Volt is ebből botrány, amely mára már történelem. A szokatlan, formabontó kialakítás (kivágott felsőrész, gondosan elhelyezett tüskék), átvitték Owenst a célvonalon négy aranyérmet biztosítva az atlétikaverseny során. 1949-re azonban a testvérek közötti konfliktus arra késztette Adolf „Adi” Dasslert, hogy létrehozza saját lábbelimárkáját, az „Adi Dassler adidas Sportschuhfabrik”-t – amely ma az Adidas márka. Ugyanebben az évben a másik testvér egy újabb brandet alapított „Puma” néven.

A lábbelik a márka kezdete óta az Adidas kulcsfontosságú elemei, így a sportolók egyik legjobb választása – nem Owens az egyetlen olimpikon, aki Adi Dassler tornacipőt hordott. Az '50-es, '60-as és '70-es években az atlétika éremnyertesei, mint Billy Mills, Wilma Rudolph és Daley Thompson is a legújabb Adidas stílusokat viselték az olimpiai eseményeken szerte a világon. Az Adidas azóta sem hagyta abba az innovációt: élvonalbeli tornacipőket készít, amelyek segítik a futókat a táv megtételében.

Az Adidas több mint cipő

Ahogy korábban említettük a brand nemcsak sportcipőt jelent. A hazai internetes boltokban, például az emag.hu-n akár 3200 forintért is megvásárolható például a HC ankle 3 pár Adidas unisex zokni is. Az élet apró dolgai megérdemlik a figyelmet. Kezdje a kényelmes zoknival. Puha pamutkeverékkel és rengeteg rugalmassággal, ezek az Adidas bokáig érő zoknik időtállóak még többszöri mosás után is.

Beszélhetünk akár erről az Adidas férfi melegítő szettről is, amely a szabadidős tevékenység mellett, hétköznapi utcai viseletként és otthoni használatra is ideális választás. A terméket közel 39 ezer forintért szerezhetjük be többféle színben. Felső része cipzáras és állógalléros, úgynevezett reguláris szabású. A nadrágja rugalmas derékrésszel és egyenes szárvégekkel rendelkezik. A ruhák oldalzsebekkel is el vannak látva. Az Adidas melegítőt a jelképes hármas csíkozás teszi egyedivé. Az anyagát tekintve 100%-ban újrahasznosított poliészter, hiszen a ruhaiparnál kulcsfontosságú a fenntarthatóság.

Az innovatív Adidas sportcipők

A modern Adidas futócipők kiemelkednek a versenytársak közül, a márka Boost technológiájának köszönhetően. A középtalpban elhelyezett Boost szabadalmaztatott, hőre lágyuló uretán részecskéket tartalmaz, amelyek légzsákokat zárnak be. Az eredmény pedig párnázott lábfej, magas energiahatékonysággal. A Boost minden terepre és hőmérsékletre készült; az anyag ellenáll az esőnek, a szélnek, a hónak és a homoknak. A rugalmasság az újítás másik előnye, a középtalp elég képlékeny ahhoz, hogy bármilyen ütemben kényelmes lépést tartson a cipő viselője. Az Ultraboost x Parley újrahasznosított hulladékot épít be a cipőbe.

A sport szerelmesei mostantól számos stílusban élvezhetik a Boost technológiát, amelyek mindegyike különleges funkciókkal rendelkezik, mint például a Lightstrike párnázás és a támogató EnergyRods, hogy minden lépéshez jól illeszkedjenek.

Fontos a megfelelő ápolás

Mint minden terméknél, az Adidas típusoknál is igen lényeges a rendszeres karbantartás. Ha a használati útmutató másként nem rendelkezik, akkor nedves törlőkendővel, vagy mosószeres vízzel törölje le a tornacipő felsőrészén lévő foltokat és szennyeződéseket. Ezután hagyja őket szobahőmérsékleten megszáradni. Eltávolíthatja a talpbetétet és a fűzőt, és párnahuzatba helyezheti a tornacipőt, majd enyhe mosószerrel átfuttathatja őket a mosógépen hideg és kíméletes beállításokon.

Az Adidas termékek vásárlása előtt érdemes alaposan elolvasni a modellekhez tartozó leírásokat.