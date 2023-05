A Magyar Falu Programban nyert támogatásnak köszönhetően kívül-belül megújult a polgármesteri hivatal. Az épület fűtéskorszerűsítését, villanyvezetékeinek cseréjét, burkolatok megújítását és a festéseket elvégezték, kialakítottak egy kis teakonyhát az épületben, és a gyerekek nagy örömére egy játszószobát is. Ezeket már önerőből valósította meg az önkormányzat. További nyertes pályázatnak köszönhetően hamarosan megújulnak Várad-Újpusztán az ingatlanok előtti, vízelvezető árkok fölött elvezető hidak. Emellett parkosítják a közterületeket. Váradon pedig mederlapozást végeznek az árkokban.

Kiss Ildikó, Várad polgármestere örömmel számolt be róla, hogy hamarosan megkezdődhet a termelés a Várad-Újpusztán kialakított savanyítóüzemben. Az épületet az önkormányzat újította fel, és megvásárolta a szükséges gépeket is.

Hamarosan kezdődnek a hídfelújítások Várad-Újpusztán.

– Időközben létrehoztuk a Várad-Ért Kft.-t melynek jelenleg 4 alkalmazottja van bértámogatással. Ők fűnyírást, bozótirtást, ágaprítást vállalnak, akár más településeken is. A cég alkalmazza majd a savanyítóüzem dolgozóit is, terveink szerint két-három főnek tudunk munkát adni – mondta a községvezető. A helyben, vegyszermentesen megtermelt zöldségeket elsősorban konyhakészen, vákuumcsomagoltan szeretnék értékesíteni a kifőzdéknek, hiszen savanyítóüzem több is van a szigetvári járás településein.

Az önkormányzat két éve termelői piac kialakítására is támogatást nyert, amelyet Várad-Újpusztán, a főút és a focipálya közötti területen szeretnének megvalósítani. A rendezésiterv-módosítás és a projekt előkészítése a vártnál több időt vesz igénybe, de a polgármester bízik benne, hogy idén ősszel vagy jövő tavasszal megkezdődhetnek a munkálatok. A piacon három üzlethelyiséget terveznek építeni: pecsenyesütőt, termelői boltot és még egyet a helyi igényeknek megfelelően kialakítva.

Tovább szépül a váradi tó környezete.

– Új falubuszt vásároltunk, mindkét településrészen kültéri fitneszparkot, játszóteret építettünk az elmúlt években, emellett most gépbeálló színt hozunk létre, szintén mindkét falurészen. A halastó környezetét tovább szépítettük, pihenőpadokkal, szalonnasütő helyekkel, fákat ültettünk, illetve egy 600 tőből álló levendulasétány is szépíti a területet.

A tóba hat mázsa halat is telepítettünk, a helyi horgászok havonta két kifogott nemes halat ingyen hazavihetnek – sorolta a fejlesztéseket Kiss Ildikó. Hozzátette, igyekeznek olyan beruházásokat megvalósítani Váradon és Várad-Újpusztán is, melyek a lakók igényeit kielégítik, helyben tartják az itt élőket, vagy letelepedni szándékozó családokat vonzanak.

Támogatják a lakosokat

Az önkormányzat többféle módon is támogatja a lakosokat, ünnepek előtt 60 ezer forintot adtak személyenként, emellett 3 köbméter tűzifával támogatták a háztartások téli fűtését. A gyerekek közétkeztetését és nyári táborozását állják, illetve a szociális étkeztetés felét is fizetik.

Idén is lesznek falunapok

Tavaly először Váradon is rendeztek falunapot, melyre az idén is sort kerítenek augusztus 19-én. Ezt megelőzően viszont hamarosan, május 29-én kerül sor Várad-Újpusztán a hagyományos falunapra, melyen focikupa, főzőverseny, sok gyerekprogram és esti bál várja az érdeklődőket.

A település vezetői

A közel 150 lakosú község polgármestere Kiss Ildikó, alpolgármestere Vass Beáta. A képviselő-testület további tagjai: Sásdi Eszter, Bartha Zoltán és Orsós Sándor. A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: Epstein Ferenc. Falugondnok: Orsós József. Közösségszervező: Sásdi Eszter. Nemzetiségi önkormányzat és civil szervezet nem működik a településen. A gyerekek a kétújfalui iskolába és óvodába járnak. A községhez tartozik a Váradtól körülbelül 3 kilométerre található Várad-Újpuszta is. Az önkormányzat elérhetősége: 7973 Várad, Fő u. 3. Tel.: 73/342-205.