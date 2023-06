Elstartolt a medencés partyk időszak

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is fejest ugorhatunk a nyárba a Hertelendi Termálfürdő & Szaunaparkban, ahol elstartolt az Élőzenés Pool & Grill Party június 15-ével. Megállás azonban nincs, hiszen június 23-án egy újabb zenés estébe nyúló fürdőzéssel várják a vendégeket. A talp, vagyis inkább a fürdőzésalávalót a több mint huszonöt éves múlttal és rutinnal rendelkező The Connector zenekar biztosítja délután 6 órai kezdettel, akik több ízben is ellátogatnak még a nyár során a fürdő színpadára, hogy tovább emeljék az amúgy is felhőtlen hangulatot.

Fotó: Szabi

Színészek, énekes, erős emberek

De nem csak ők, hanem más formációk és sztárvendégek is tiszteletüket teszik a fürdőben a nyár folyamán. Például július 2-án Pintér Petra és Szász Feri duója, július 9-én Maszkura és a Tücsökraj zenekar, július 16-án Szabó Ádám harmonikás, július 23-án Buch Tibor énekes, míg július 30-án Kéméndi Tamás harmonikaművész és zenekara érkezik Magyarhertelendre. A nyár második hónapjában azonban nem csak zenés programban lehet része a vendégeknek. Július 15-én ifj. Fekete László szervezésében a fürdőben tartják az Erős emberek nemzetközi versenyét is.

És hogy kik várhatók augusztusban? Augusztus 12-én Kamarás Iván, augusztus 13-án a Swing Ladies, valamint Csengeri Attila és Tunyogi Bernadett lépnek fel. Augusztus 18-án pedig a TRYO ZENEKAR adja a fürdőzésalávalót.

A nyári hónapok elengedhetetlen vendégei pedig DJ Simi és Dj Öcsi lesznek, akik több ízben is biztosítják majd a zenét a csobbanáshoz megteremtve az igazi nyári hangulatot.

Az eseményekre belépni az egésznapos fürdőbelépő megváltásával lehet. A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják, rossz idő esetén a fellépések elmaradnak.

Csobbanni tizenkét medencében lehet

Ha már hangulat, akkor mindenképp szót kell ejtenünk arról, hogy a fürdő beltérben négy medencével, valamint egy közvetlen a komplexumból kivezető folyosón megközelíthető kültéri medencével várja a kikapcsolódni vágyókat. A legkisebbek pancsolómedencében csobbanhatnak, amihez egy mini csúszda is tartozik, így a gyerekek nevetése garantáltan felcsendül a létesítményben. De van egy élmény medence is, ami négy nyakzuhannyal van felszerelve, míg a sodró medence kancsós vízsugarakkal és sodró elemmel garantál kellemes, nyugodt időtöltést.

A nyári szezonban – ami már be is robbant – a fürdő kiegészült a nyáristrandrésszel, így összesen 12 medencében hűthetik le magukat a vendégek a hőségben.

A kinti fürdőrész egyik legnagyobb vonzereje, hogy árnyékos erdei részen fekszik, ahol minden korosztály megtalálhatja a neki való medencét. A legkisebbek számára baba pancsoló lett kialakítva, de a gyermekeket várja a vizivár és a gyermekmedence is.

És hogy mi vár a felnőttekre? Szórakozás és nyugalom, hiszen egy két sávos úszómedence, a pergolás, valamin a fokozatosan mélyülő ülőmedence is csak őket várja. És akik tényleg igazi nyugalomra vágynak, azoknak a legjobb választás a termálkert, ami a strand területén egy különálló létesítmény, elhúzható tetővel, vizes blokkal és pihenő ágyakkal.

Szaunázásból is jeles

Ami mellett semmiképp sem mehetünk el szó nélkül, az a Szaunapark, amely olyan lehetőségeket biztosít a szaunázni vágyóknak, amelyek miatt méltán kapta a létesítmény azt a jelzőt, hogy a magyar szaunakultúra bölcsője. A hét hat napján várják az érdeklődőket színes szaunaprogramokkal, amelyeket minden esetben profi szaunamesterek vezetnek.

A Szaunapark 2011-ben nyitotta meg kapuit, amelynek szaunái minden esetben fürdőruhamentesek, viszont lehetőséget biztosítanak a fedett és a fedetlen testtel szaunázók is: két különálló részen –textiles és textilmentes oldal – élvezhetik ki a fürdő szolgáltatásait.

Van minden, ami az ellazuláshoz kell

Fatüzeléses szauna, modern infra kabinok, tágas gőzkabin bőrápolásokkal, finn szaunák, aroma szauna, program szauna, pihenőszobák, parajdi sóbarlang, különböző hűtési lehetőségek, termálvizes kültéri medence. És még egy szaunakert is nyílik a parkból, amely a tökéletes kikapcsolódás érdekében biztosít friss levegőt, fürdőzését, relaxáló pihenést természetközeli környezetben, fürdőruhamentes napozási lehetőséget.

Minden nap érdemes csobbanni egyet

A termálfürdő hétfőtől csütörtökig, valamint vasárnap délelőtt 9 és délután 7 óra között, pénteken és szombaton délelőtt 9 és este 11 óra között várja a fürdőzőket.

A szaunapark hétfőn, szerdán és vasárnap déltől délután 6-ig, pénteken délután 2 órától este 10 óráig, szombaton pedig déltől este 10 óráig várja a szaunázókat. A csütörtök pedig az exkluzív estek napja.

A részletekért keresse fel a hertelendi-termal.hu oldalát.