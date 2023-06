Megbízhatóság

Sajnos manapság számos helyen elszaporodtak a hamis álláshirdetések, amikben a leírtak köszönőviszonyban sincsennek a valósággal. Az ilyen hirdetéseket több aggasztó jelből is felismerhetjük: a hiányos szerkezet, a rendezlen külalak, a helyesírási hibák tömkelege, a professzionális e-mail cím hiánya, vagy egy bizonyos regisztrációs díj befizetésére irányuló követelmény mind-mind arra utalhat, hogy kamu hirdetéssel állunk szemben. Egy hiteles állásportál felületein azonban ezeknek nyoma sincs, az AllasOrias.hu-n például a felhasználók egytől egyik valós, hasonló struktúrában íródott lehetőségek közül válogathatnak, illetve pályázhatnak azokra – mindezt természetesen teljesen ingyen.

Széleskörű választék

Ugyancsak fontos szempont egy állásportál kapcsán, hogy a kínálata révén mennyire érezhetjük megszólítva magunkat, mennyire változatosak a rajta megjelenő álláslehetőségek. Az AllasOrias.hu például ebben a tekintetben is jól áll, hisz betanított fizikai munkák, szakmunkák, irodai adminisztrációs pozíciók, diplomát igénylő pénzügyi, mérnöki, informatikai és egyéb lehetőségek egyaránt előszoktak itt fordulni. Emellett pedig a tapasztalat tekintetében is változatos a kínálat, vagyis a pályakezdők és a már tapasztalt munkavállalók is jó esélyekkel böngészhetnek a nyitott pozíciók között. A vidéki városok is számos munkalehetőséggel rendelkeznek, Pécs állás palettája a linken megtekinthető.

Segítő funkciók, megoldások

Nem mellékes mindezen kívül az sem, hogy az adott oldal milyen funkciókkal, megoldásokkal igyekszik fokozni a felhasználói élményt, és növelni az álláskeresés hatékonyságát. Az AllasOrias.hu példájánál maradva, a portálon van lehetőség a feltöltött adatokból önéletrajzot generálni, továbbá fel lehet iratkozni állásértesítőre, aminek révén azonnal értesülhetünk a minket érdeklő új nyitott pozíciókról. Feltölthetünk továbbá videós bemutatkozó anyagot, ami kiválóan kiegészítheti a pályázatunkat, és javíthatja az elhelyezkedési esélyeinket. Mindemellett pedig az állások közötti böngészést is rugalmasan megoldhatjuk, hisz az AllasOrias.hu lehetőségei akár az oldal mobil applikációján keresztül is elérhetőek.