A város önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretében több mint 62 millió forint támogatást nyert a harkányi piac Ady Endre utca felőli részének, épületének felújítására. A munkálatok elkészültek, és már a műszaki átadás-átvétel is megtörtént. A projekt keretében elbontották a korábbi, városképet csúfító kerítést, és megújították az épületek előtti területet. Remmert Ferenc alpolgármester elmondta, parkolóhelyeket és kerékpártárolókat alakítottak ki, parkosítottak, és megújult a pékség melletti épület. Kültéri asztalokat, padokat is vásároltak, és további 8 mobil, zárható árusítóasztalt szereztek be, ezek jelenleg a tárolóhelyiségben vannak, és ha bérlők érkeznek, akkor rendelkezésre tudják bocsátani az árusoknak. A fejlesztéshez a harkányi önkormányzat csaknem 7,5 millió forint önerőt biztosított.

A beruházás a piacfejlesztés második üteme volt, hiszen 2020-ban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében nyert támogatásból alakították ki a termelői piacot a Bajcsy-Zsilinszky utca és a piacteret összekötő gyalogosszakaszra. A fejlesztés ezután egy III. ütemmel – a piaccsarnok felújításával – folytatódik. Erre az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Plusz keretében 236 millió forint támogatást nyert. A projekt támogatói szerződését már megkötötték, és jelenleg a tervezés zajlik, várhatóan nyár végéig-őszig. Ezután tudja az önkormányzat kiírni a közbeszerzést a kivitelező kiválasztására. A harkányi piac­csarnok 1986-ban épült, azóta viszont jelentősebb felújítás nem történt az épületen, így szükségszerű és időszerű is a fejlesztés.

A harkányi városvezetés az elmúlt években kiemelten kezelte a piac fejlesztését. Baksai Endre Tamás, Harkány polgármestere elmondta, a beruházás külső és belső felújításokat is magában foglal: többek között burkolatcseréket, energetikai fejlesztéseket, szerkezeti megújításokat, akadálymentesítéseket, festéseket végeznek, és a vizes­blokkokat is felújítják. A piacfejlesztés a három éve megvalósított Zöld Város projekt folytatása is, a piaccsarnok felújításával Harkányhoz méltó belváros létesül.





A parkolóiroda új helyen várja az ügyfeleket, itt minden feltétel adott



Új helyen, a piacnál lévő Spar épületében (Siklósi út 22.) fogadja az ügyfeleket a harkányi parkolóiroda. Az átköltözésre azért volt szükség, mert a korábbi helyen nem lehetett parkolni, emellett nem volt akadálymentesített a bejárat. Az új helyen mindkét feltétel adott, emellett pedig sokkal inkább központi helyen található, így az ügyfelek is könnyebben megtalálják az irodát.

Az éves parkolódíj a harkányiak számára 5000 Ft, ezt az idei évben eddig már 1300 lakos vásárolta meg. Tavaly, amikor még ingyenesen válthatták meg a helyi lakosok a bérletet, akkor 1700 bérletet adtak ki, ennek azonban adóvonzata volt, mely az önkormányzat költségvetését terhelte. Az idei évben egyébként a tapasztalatok azt mutatják, hogy a bárki számára megváltható 6, illetve 12 hónapos bérleteket is többen vásárolják meg. Aki gyakran jár a városban, fürdeni vagy rendszeres gyógykezelésre jár, annak ez is egy kedvező megoldás. Márton Béla, a parkolóiroda vezetője elmondta, mindezeken felül a korábbi évekhez hasonlóan a siklósi parkolóirodával való partnerség sem szűnt meg, így a siklósiak Harkányban, a harkányiak pedig Siklóson is tudnak éves bérletet vásárolni 5-5 ezer forintért, ehhez pedig csak a tárgyévi, saját városban megváltott parkolóbérletet kell bemutatniuk a szomszédváros irodájában.