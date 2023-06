A festői környezetben fekvő települést évente nagyságrendileg 100 ezer turista keresi fel, a mintegy 700 lakosú község önkormányzata ezért kiemelt figyelmet fordít az infrastrukturális fejlesztésekre, éppúgy, mint a település szépítésére, virágosítására, illetve parkosítására is. Az elmúlt két évben 80-90 fát ültettek el egy-egy közösségi program keretében a lakosság segítségével.

Az elmúlt években belügyminisztériumi pályázati támogatásból és önkormányzati önerőből az óvoda felújítására kerülhetett sor, mely során külső szigetelés, teljes vízszigetelés, csoportszobák, burkolatok felújítása, festése valósulhatott meg. Szintén saját költségvetésből javították az épület tetőszerkezetét is. Az intézmény fejlesztése a következő években is folytatódik, hiszen az óvodát fenntartó társulás sikerrel pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretében energiahatékonyságot növelő beruházásokra, valamint az udvar rehabilitációjára.

Ivády Gábor, Abaliget polgármestere örömmel számolt be róla, hogy tavaly a TOP pályázat keretében nyert támogatásból elkészült a horgásztó környezetének rekonstrukciója, mely során megújultak a sétányok, a padok, a szemetestárolók, a világítótestek, a fogadókapuk, a kültéri mosdóépület, és a félsziget komplett rekonstrukciójára is sor került. Több mint 110 millió forint pályázati támogatásból egy 14 férőhelyes bölcsőde is létesült Abaligeten, egy meglévő önkormányzati épület teljes körű felújításával. Jelenleg az engedélyeztetés van folyamatban, így várhatóan augusztus végén–szeptember elején megnyithatja kapuját az intézmény. A végéhez közeledik a faluház felújítása is, melyre 80 millió forint támogatást nyert az önkormányzat a TOP Pluszban. A beruházás során az épület tetőszerkezete, külső homlokzata újult meg, emellett részleges nyílászárócsere történt, udvari mosdót alakítottak ki és teljes belső felújítás, illetve energetikai korszerűsítés valósulhatott meg.

Az elmúlt évek fejlesztései közé sorolható a Várhegy turistaszálló külső homlokzatszigetelése, és a szabadtéri pergola kialakítása is, melyre a Vidékfejlesztési Program 2,5 millió forintos pályázati támogatásából nyílt lehetőség. A turistaszállót egész szezonban használják az itt kiránduló diákcsoportok.

A községvezető elmondta, a Magyar Falu Programban is több pályázatot nyertek, melynek köszönhetően – önkormányzati önerővel – megújulhattak a Petőfi és a Bem utca járdái, kommunális eszközök beszerzésére kerülhetett sor, a felelős állattartás jegyében a lakossági igények alapján körülbelül 30 állat ivartalanítását végezték el, és a helyi közösségszervező bérét is biztosítani tudták.

Ami az önerős beruházásokat illeti, az iskolaudvar játszóterét tavaly nagy részben önkormányzati támogatással újították fel, pár hete pedig a település központi játszóterének felújítása is befejeződött, melyet teljes mértékben önerőből finanszírozott az önkormányzat. Ezenkívül korszerűsítették az iskolai melegítőkonyhát, a közbiztonság javítása érdekében 14 kamerás rendszert telepítettek, térkövezték a strand környékét, új szemetestárolókat helyeztek ki a település köztereire, és a kempingben is jelentős fejlesztéseket végeztek. Az önkormányzati épületek homlokzatrekonstrukcióját, újrafestését is célul tűzték ki, melyet már több épületen elvégeztek, és a következő időszakban folytatják ezt a munkát is.

Az önkormányzat támogatta az egyház által nyert MFP-os pályázat megvalósulását is, a ravatalozó felújításához egymillió forinttal járultak hozzá, illetve a templom harangláb rekonstrukcióját is jelentős összeggel támogatták. Emellett a templom díszkivilágítását kiépítették, melynek köszönhetően az abaligeti esti fények már fotósokat is vonzanak a településre.