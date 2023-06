Mit érdemes tudni a szabad felhasználású hitelről?

Ahogy a neve is mutatja, a szabad felhasználású hitel olyan pénzügyi terméket takar, ahol a bank nem köti ki, hogy mire használhatjuk az igényelt pénzt – ellentétben például egy jelzáloghitellel vagy autó lízinggel. Így aztán számos célra szóba jöhetnek ezek a kölcsönök: felújíthatjuk belőle a házunkat, lecserélhetjük vagy megjavíttathatjuk az autónkat, esetleg kiválthatjuk egy korábbi, kedvezőtlen hitelünket.

A feltételek azonban a szabad felhasználású hiteleknél is épp olyan szigorúak, mint bármely más kölcsönnél. Bár bankonként eltérőek lehetnek a kritériumok, általánosságban elmondható, hogy 18 év felettinek kell lennünk, legalább egyéves munkaviszonnyal kell rendelkeznünk és persze nem szerepelhetünk negatív információval a Központi Hitelinformációs Rendszerben (BAR-lista). A legtöbb pénzintézet emellett azt is megköti, hogy legalább mekkora havi fizetésre van szükség a hitelképességhez.

Tippek a felvételhez

Ha ez alapján úgy látjuk, megfelelő lenne számunkra ez a pénzügyi termék, gondolkodjunk egy kicsit tovább! Az alábbi tippeket például mindenképpen érdemes megfogadni.

Gondoljuk át, mekkora összegre van szükségünk

Egyes szabad felhasználású hitelekkel akár tízmillió forinthoz is juthatunk, ami kétségkívül csábítónak tűnhet. Ne feledjük azonban, hogy ezt a pénzt kamatostól vissza is kell fizetnünk. Mindig akkora kölcsönt vegyünk tehát fel, amennyire szükségünk van a terveinkhez, és egy forinttal sem többet. Készítsünk pénzügyi tervet, és pontosan számoljuk ki, mekkora összeg lenne elegendő.

Mérjük fel a futamidőt

A felvett hitel nagysága és a futamidő közösen határozzák meg, hogy mekkora lesz a havi törlesztőrészletünk. Egy példával megvilágítva: egy 5 milliós hitel 5 éves futamidővel nagyjából havi 117 ezer forintos törlesztővel jár. Nyolc éves futamidővel számolva azonban 95 ezer forint környékére csökken a havi kötelezettségünk. A kérdés tehát az, hogy mekkora összeget tudunk minden hónapban biztonságosan erre a célra fordítani.

Legyünk tisztában az alapfogalmakkal

Bár a legtöbb bank mindent megtesz, hogy laikusok számára is érthető módon adjon tájékoztatást, bizonyos kifejezések és megfogalmazások így is fejvakargatásra adhatnak okot. Ne sajnáljuk tehát az időt arra, hogy megismerjük az olyan alapvető fogalmakat, mint a THM, fedezet, adóstárs, elő- és végtörlesztés. A neten számos olyan gyűjtőoldalt találunk, ahol érthető magyarázattal szolgálnak.

Lássuk át alaposan a pénzügyi helyzetünket

Mennyi a családunk teljes havi bevétele, és hogyan alakulnak a kiadások? Rendelkezünk-e már valamilyen hitellel? Van-e megtakarításunk, amihez bármikor hozzányúlhatunk? Csupa olyan kérdés, amit meg kell válaszolnunk, mielőtt a szabad felhasználású hitel irányába indulunk. Számoljunk a legrosszabb forgatókönyvvel is: mi történik, ha elveszítjük a munkánkat? Tudjuk majd fizetni a törlesztőrészleteket, vagy komoly bajba keveredünk?

Számoljunk hosszú távra

Az előző gondolatmenet folytatásaként a hitelfelvétel előtt próbáljuk felmérni a közép és hosszú távú terveinket. Biztos, hogy megbirkózunk a hitellel akkor is, ha az életünkben valamilyen nagyobb változás áll be? Jelentősen átformálja a pénzügyeinket, ha például gyerekvállalás miatt GYES-re megyünk vagy ha több nagyobb kiadást is tervezünk a közeli jövőben, ilyen például a lakásvásárlás, vagy az autócsere.

Ismerjük meg a lehetőségeinket

A szabad felhasználású hiteleknél is igaz, hogy nem érdemes lecsapni az első ajánlatra, ami szembe jön. Minden bank igyekszik magához csábítani az ügyfeleket, ezért sok pénzintézet akciókkal, kedvezményekkel teszi vonzóbbá a termékét. Használjuk bátran a hitelösszehasonlító oldalakat, ahol átlátható módon vethetjük össze a bankok ajánlatait és kritériumait.

Segítséget is kérhetünk

Teljesen érthető, ha laikusként nehezen igazodunk ki a szakszavak, ajánlatok és lehetőségek tengerében. Szerencsére nem kell egyedül döntenünk! Akár magától a kiszemelt banktól is kérhetünk segítséget, de még jobb, ha független pénzügyi tanácsadóhoz fordulunk, aki elfogulatlanul támogat minket a döntésünkben. Az ilyen szakemberek alaposan felmérik az igényeinket és lehetőségeinket, majd ezek alapján javasolnak szabad felhasználású hitelt.

Az sem rossz megoldás, ha olyan ismerősöktől, rokonoktól kérünk tanácsot, akik már rendelkeznek szabad felhasználású hitellel. Faggassuk ki őket a tapasztalataikról! Mik voltak a buktatók? Mennyire elégedettek azzal a bankkal, amelyikkel leszerződtek? Milyen hatással volt a kölcsön a pénzügyi helyzetükre, és gondot okoz-e a törlesztés?

Tartsunk főpróbát hitelfelvétel előtt

Ha már tudjuk, mekkora hitelt szeretnénk és ez milyen havi törlesztőrészlettel jár, néhány hónapig tegyük félre minden hónapban ezt az összeget. Így látni fogjuk, hogy hiányzik-e a családi büdzséből vagy könnyedén nélkülözni tudjuk-e. Ezzel a tudással már sokkal magabiztosabban vághatunk bele a szabad felhasználású hitel felvételébe!