Négyévszakos vagy nyári gumi kerüljön fel az autónkra nyáron?

Most már valóban megérkezett a nyár, amit az időjárási viszonyokon is érezhetünk, így már nem halogathatjuk tovább a nyári gumik cseréjét. Ugyanakkor sokakban merül fel a kérdés, hogy mivel járunk jobban: egy négyévszakos gumival vagy egy nyári abronccsal. A négyévszakos gumik is használhatóak nyáron, sőt, télen is, így akik spórolni szeretnének, inkább ezt a szegmenst választják, hiszen így csak egy garnitúra abroncsra lesz szükség egész évben.

De valóban ez a jó döntést? Nem jobb nyáron a nyári abroncs, ha már erre az időszakra készült? A helyzet az, hogy mind a nyári, mind a négy évszakos abroncs is jó döntés lehet, viszont a vezetési stílusunk nagyban meghatározza, hogy melyikkel járunk jobban. A spórolás persze manapság az egyik legfontosabb szempont, és nincs ez másként az abroncsvásárlás esetében sem, de a biztonság kérdését sem szabad elhanyagolni. Lássuk, mikor is éri meg a négyévszakos gumi, és mikor a nyári? A nyári gumikat kifejezetten a nyári közlekedéshez tervezik Talán azzal nem árulunk el nagy titkot, ha kijelentjük, a nyári gumikat kifejezetten arra tervezték, hogy nyáron, a nagy melegekben, a forró aszfalton is biztonságosan tudjuk közlekedni. A nyári gumik mind abroncskeverékükben, mind pedig mintázati kialakításukban a meleg, nyári napokra készültek, de természetesen nemcsak száraz időben, hanem esős körülmények között is megállják a helyüket. Amennyiben sokat közlekedünk nyáron, akár városban, akár a városon kívül, a nyári gumi lesz a jobb választás. Érdekes kérdés persze, hogy melyik szegmensből válogassunk. Ha sokat ingázunk, hosszú utazásokat, külföldi nyaralásokat tervezünk autóval, akkor a prémium gumik jelenthetnek jó választás, ha pedig inkább a városi forgalomban közlekedünk nap, mint nap, akkor pedig a középkategóriás abroncsok kínálatát érdemes figyelni. Az olcsó abroncsok leginkább akkor érdemes számításba venni, ha ritkán, heti pár alkalommal közlekedünk, idősebb autónk van, és inkább a városi forgalomban vezetünk. Ilyenkor az olcsó nyári abroncs is megfelelő lehet a számunkra. A négyévszakos gumi sem feltétlen rossz választás Persze, ha a spórolás mindenképp lényeges, akkor a négyévszakos gumi is jó döntés lehet a számunkra, de csak abban az esetben, ha megfelelő vezetési stílus mellé választjuk őket. A négyévszakos abroncsok ugyanis arra lettek kitalálva pár évtizeddel ezelőtt, hogy azoknak nyújtsanak gazdaságos megoldást, akik ritkán vezetnek, így nem használják ki a téli és nyári abroncsaikat. Manapság sincs ez másként, akkor érdemes all seasons abroncsokban gondolkodni, ha viszonylag ritkán vezetünk. Mielőtt abroncsot vásárolnánk, legyen szó négyévszakos vagy nyári gumikról, mindenképp gondoljuk végig, mennyit és mikor vezetünk. A gumiabroncsfelni szakértő is azon az állásponton vannak, hogy bár az anyagiak döntő szempontot jelentenek, de a választást ne feltétlen csak erre alapozzuk. Nyári gumik esetében is foghatunk ki akciókat, kedvezményeket, így kedvező áron tudunk középkategóriás, de akár prémium abroncsot is vásárolni.

