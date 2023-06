Idén ismét, immár Holcim márkanév alatt nyitotta meg kapuit a Bükkösdi Kőbánya.

Több mint 300-an vettek részt a Holcim Bükkösdi Bányájának Nyílt Nap rendezvénysorozatán.

A legtöbb érdeklődő a környező települések általános iskoláiból érkezett, emellett magánszemélyek, baráti társaságok is ellátogattak a bányába, ahol megismerhették a mészkő kitermelésének folyamatát.

A Holcim Magyarország Kft. számára kiemelt jelentőséggel bír a közösségi értékteremtés, amelyet a bányalátogatáson túl önkéntes programokkal, valamint a Közösségi Érték Program keretén belül nyújtott pályázati forrással is ösztönöz.

Nagy sikerrel és rekord számú részvétellel zárult a Holcim Magyarország Kft. 2023. június 12. és 17. között meghirdetett bányalátogatási Nyílt Nap rendezvénysorozata. Az esemény során az érdeklődők betekintést nyerhettek a Bükkösdi Kőbánya mindennapjaiba, megismerhették a mészkő kitermelésének történetét és folyamatát, valamint testközelből megismerhették a kitermeléshez alkalmazott munkagépeket is.

Növekvő érdeklődés a Nyílt Napok iránt

Évről-évre egyre nagyobb érdeklődés övezi a bányalátogatást. Az idei Nyílt Napokra rekord számú volt az érdeklődés: több mint 300 látogató vett részt. A legtöbben a környező településekről érkeztek: Királyegyháza, Szabadszentkirály, Pécs, Bükkösd általános iskoláiból diákcsoportok, a helyi közösségek képviselői, valamint a dél-dunántúli régió több településéről családok és baráti társaságok látogattak el Bükkösdre.

„Az idei évi rendezvénysorozat azért is volt különleges számunkra, mert a névváltásunk óta most először, immár Holcim néven nyitottuk meg bányánk kapuit az érdeklődők előtt.” – hangsúlyozta Hoffmann Tamás, a Holcim Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatója. “Büszkén mutattuk meg a hozzánk látogatóknak a kitermelés teljes folyamatát, és hogy milyen minőségi kritériumoknak is kell megfelelnünk itt a bányában ahhoz, hogy utána a Királyegyházi Cementgyárban fenntartható módon tudjunk minőségi cementet gyártani, mert mindennek az alapja, itt a Bükkösdi Kőbányában kezdődik.”

Fenntarthatóság és közösségi értékteremtés

A Holcim Magyarország Kft. Bükkösdi Kőbányája kiváló minőségű mészkő alapanyagot biztosít a cementgyártáshoz. A Királyegyházi Cementgyár a fenntartható építési megoldások úttörőjeként a tavalyi évben mutatta be az első zöld cementtermékét, az EcoPlanet-et, amely szintén bükkösdi alapanyagból készül és hosszú távon fenntartható, környezettudatos építkezések alapjául szolgál.

„Az idei Nyílt Nap sorozatunk kiváló lehetőség volt arra, hogy a körülöttünk élők megismerkedhessenek tevékenységünkkel és egyúttal felfedezzék a közösség, a csapatépítés motiváló erejét is. Külön öröm volt számunkra, hogy a környező települések iskolás csoportjai biciklivel érkeztek hozzánk, ezzel is csatlakozva vállalatunk célkitűzéséhez: a térség környezettudatos és fenntartható gondolkodásának elősegítése, legyen szó akár építészeti megoldásokról, akár a mindennapok szintjén megvalósuló egyéni törekvésekről.” – nyilatkozta Turbéki Judit, a Holcim Magyarország Kft. Kommunikációs vezetője.

