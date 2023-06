Négy beruházást ünnepeltek szerdán délelőtt Beremenden. A legnagyobb és legjelentősebb fejlesztés Püspökbóly településrész szenny­vízhálózatának kiépítése és egy új, korszerű, a korábbinál nagyobb kapacitású szenny­víztelep megépítése volt. A fejlesztésre a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében több mint 1,7 milliárd forint állt rendelkezésre.

– Egy nagy adóssága volt a településnek a püspökbólyi településrész csatornázása, itt körülbelül 200 lakos él. Nagy öröm számunkra, hogy most sikerült ezt megvalósítani – mondta Theisz Ferenc, Beremend polgármestere. Az itteni lakóingatlanok 80 százalékát már rá is kötötték a hálózatra. A szennyvízdíj pedig nekik most már kevesebb, mint amennyit korábban a szippantásért fizetni kellett. Az önkormányzat egyébként földmunkával segített a rákötésben is az ingatlantulajdonosoknak, tehát aki kérte, annak ingyen kiásták a gödröt, és a befejezőmunkákat is elvégezték.

– Az elmúlt nyolc évben, mióta én polgármester vagyok, folyamatosan építkeztünk. Az a cél, hogy prioritásként a legnagyobb problémákat mindenképpen megoldjuk, és a saját erős, valamint a pályázati lehetőségeinkhez mérten fejlesztéseket valósítsunk meg, ahol lehet. A nagyobb problémák közé volt sorolható, hogy nem volt rendezvényterem, már van, az új szennyvízteleppel szintén legalább 50 évre megoldottuk a hálózati gondokat. Az ivóvízminőség javítása ugyanakkor még hátravan, de ez érdekében is tettünk már lépéseket – mondta Theisz Ferenc, Beremend polgármestere.

Az önkormányzat engedélyes terveket készíttetett egy vas- és mangántalanító tisztítóműre, amely 2027-ig érvényes, illetve egy új kút fúrására is rendelkeznek 2026-ig érvényes, engedélyes tervekkel. A dokumentumokat a Baranya-Víz Zrt. eljuttatta a Nemzeti Vízművek Zrt.-hez, bízva abban, hogy ha források lesznek ezekre, akkor a nagyközség már az elkészített tervekkel előnyt élvez a megvalósításra. Ha nem kellett volna a magas energiaárak és a megnövelt szolidaritási adó miatt megszorításokat tenni, ennek megvalósítását is elkezdte volna a beremendi önkormányzat.

A nagyközség területén működő vállalkozásoknak köszönhetően több mint kétmilliárd forintos főösszegű költségvetésből gazdálkodnak. A magas adóerő-képességgel együtt ugyanakkor szolidaritási adót is fizet az önkormányzat, mely az elmúlt években 50–70 millió forintot tett ki, amely után tavaly már 90, idén pedig 167 millió forint volt ez az összeg. Emellett nyilvánvalóan Beremendet is érintették a magas energiaárak, amely miatt nagy megszorításokat kellett tenni.

Szükséges intézkedés volt, hogy a lakossági szennyvízdíjnak már az idei évtől a teljes összegét a lakosságnak kell fizetnie. Ennek felét korábban támogatta az önkormányzat. Ezen kívül ahol lehetett (bizottságok, rendezvények), ott valamennyivel csökkentették a keretet, és természetesen igyekeztek optimalizálni, illetve csökkenteni az energiafogyasztást a közintézményekben.

Várják a csoportokat az ifjúsági táborba

Civil kezdeményezésre, jelentős önkormányzati támogatással épült meg a beremendi strand kemping részén egy tíz (2 x 5) férőhelyes ifjúsági szálláshely. Erre a Délpont Egyesület pályázott kétszer is sikeresen a Magyar Falu Civil Alapjánál. Az egyik pályázat keretében nyert támogatásból két ötfős faházat építettek meg, közéjük pedig egy fedett közösségi teret.

A másik pályázat támogatásából pedig a szálláshelyek berendezése valósulhatott meg. Bosnyák Zoltán Lyubinkó, az egyesület elnöke elmondta, a beremendi önkormányzat támogatása nélkül nem tudott volna megvalósulni a beruházásuk, legalábbis csak évekkel később tudták volna befejezni. Ide egyébként az öt éves fenntartási idő alatt ingyen jöhetnek a gyerekcsoportok táborozni. A következő hetekben a beremendi tánccsoport napközis tábort szervezett ide, augusztusban pedig a határon túlról, Újbezdánról jön egy csoport, ők természetesen itt is alszanak majd.

Út- és járdafelújítás is történt

A közelmúltban készült el a József Attila utcában lévő panelházak körüli és közötti új térköves járda. Ezt fele részt belügyminisztériumi támogatásból, fele részt pedig önkormányzati önerőből (összességében 20 millió forintból) 1800 négyzetméternyi területen építették meg. A fejlesztésre azért volt szükség, mert a 70-es években megépült paneleknél a nagy fenyők gyökerei feltörték az aszfaltot, így az járhatatlanná vált. Amellett, hogy megépítették az új járdát, az öreg fenyők helyére új fákat ültettek.

Ezen kívül a Novi Sad-i út felújítása is megtörtént, melyre a Magyar Falu Program keretében 45 millió forint támogatást nyert az önkormányzat. A korábban kavicsos burkolatú út nyomvonalán új útalapot építettek, majd ezt két réteg aszfalttal borították, így egy nagy terhelésű (40 tonna) szakaszt alakítottak ki, amire szintén szükség volt az itt áthaladó tehergépjárművek miatt.

Mindig látványos dolgok történnek

Beremend további két jelentős fejlesztés előtt áll, melyre a Területi és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében nyert támogatást az önkormányzat. Ennek keretében a sportpálya klubépületét, valamint a gondozási központot (idősek szociális otthona) fejlesztik a következő években.

– Kevés olyan település van a körzetemben, mint Beremend, amelynek költségvetésébe már belép a szolidaritási adó. Az idei évben ez már közel 170 millió forint, amely egy 2400 fős településnek nagy elvonás. Ha itt maradna a pénz, Beremend még több fejlesztést tudna megvalósítani, de az elvonás ellenére is nagyon látványos dolgok történnek a nagyközségben. A mai napon négy beruházást adtunk át. Öröm volt látni mindazt, amit itt Beremenden megvalósítottak, de ezen a településen én ezt szoktam meg, itt mindig történik valami – mondta dr. Hargitai János országgyűlési képviselő. Hozzátette, Beremend egy nagyon lendületesen fejlődő település, mely nyilvánvalóan a polgármester és a körülötte dolgozó szakemberek munkáját dicséri.