A 200 éves Harkányfürdő programjai az egész szezonban a jubileum köré szerveződnek. Éjszakai fürdőkkel, múltidéző fotók bemutatásával és a legnagyobb bulit ígérő Jubileumi Fürdőfesztivállal kedveskednek a helyi programszervezők a Harkányba látogatóknak. Ezen a héten szombaton, azaz július 29-én Lotfi Begivel, augusztus 19-én pedig DR BRS-sel zenés éjszakai fürdőzésre várják a szórakozni és felfrissülni vágyókat, az augusztus 25–27-ig tartó Jubileumi Fürdőfesztiválon pedig rengeteg koncert és kísérőprogram várja a vendégeket. Többek között olyan előadók érkeznek a medencék mellé, mint Solyom Berni, a Bagossy Brothers Company, Korda György és Balázs Klári, a Kollányi Zsuzsi Akusztik, Janicsák Veca, Takács Nikolas, az Intim Torna Illegál Dorogi és Péterfy Bori&LOVE Band. A zene mellett még számos kísérőprogram (játékok, bemutatók) is várja a vendégeket. A korábbi években megszokottak szerint a gyógymedencék mellett, a Gyógykertben is neves előadóktól szólnak majd a kellemes dallamok.

Pénteken 14 órától a Lepke színpad mellett alapozza meg a hangulatot PIXA, DJ Duly& BaRa, valamint a Made in B együttes. A koncertjük után a nagyszínpadon a 2022-es X-Faktor-győztes, Solyom Berni ad koncertet. Ugyanitt 20.30-tól a Bagossy Brothers Company, majd DJ Szatmári&Szakos Andi, éjféltől pedig DJ Duly&BaRa zenél.

Szombaton a Lepke medencék mellett 14.10-től szól majd a zene, fellép a Nihil Chips Akusztik, DJ Duly&BaRa, a Vivat Bacchus, Janicsák Veca, a Kollányi Zsuzsi Akusztik és Takács Nikolas. Ezt követően 20 órától a nagyszínpadnál folytatódik a műsor A harkányi gyógyvíz- és az ördögszántotta hegy legendája című zenés-táncos produkcióval, amely után Korda György és Balázs Klári párosa, majd a Don’t Stop The Queen és végül DJ Duly&BaRa szórakoztat.

Vasárnap a Lepke medencék mellől 15.30-tól a helyi Csak Apa Kedvéért zenekar, a pécsi VoiSingers kórus, a Rudán Joe Akusztik hangja csendül fel. A nagyszínpadon 19 órától az Intim Torna Illegál Dorogi ad koncertet, majd Péterfy Bori&LOVE Band koncertje zárja az idei fürdőfesztivált.



Fotó: M.A.

Ismét jöhettek a gyimesi gyerekek

Negyedik éve táboroznak erdélyi gyerekek Gyimesről a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben. Az idei tábor keddtől péntekig tartott 42 gyermek számára, és a magyarországi, valamint az erdélyi vállalkozások támogatásának köszönhetően a költségek csupán 10 százalékát kellett a résztvevők családjainak állnia. A táborozóknak a fürdőn kívül is szerveztek programokat, például a Mecsekerdő Zrt. támogatásával a Mecsextrém Parkban tölthettek el egy egész napot, péntek reggel pedig a Máriagyűdi Bazilikához látogattak, és ott is számos élményt és ismeretet szerezhettek. A tábor célja, hogy azok a határon túli gyerekek, akik még nem voltak Magyarországon és Harkányban, ismerjék meg a fürdővárost, a fürdőt, és barátkozzanak a harkányi gyerekekkel is. Az elmúlt években szövődtek szép barátságok a tábor ideje alatt, így harkányi gyermek is kijuthatott Erdélybe. A harkányi strandon egyébként július elsejétől egészen augusztus közepéig több táborozó gyerekcsapattal is találkozhatunk, hiszen 2018. óta a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. igazgatóságának kezdeményezésére a fürdőben és a város intézményeiben dolgozók gyermekei számára is szerveznek tábort. Azokon a heteken, amikor nem telítettek a csoportok, akkor pedig bármely harkányi gyermek mehet kedvezményes áron a táborba. Mindemellett azoknak a harkányi szervezésű táboroknak, amelyeknek csoportjai strandolást terveznek a tábor ideje alatt, a fürdővállalat kedvezményes belépőjegyet biztosít a Harkányi Gyógyfürdőbe.