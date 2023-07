Még a vízben is rophatjuk

Hogyan is kezdhetnénk a soron következő hétvégét, ha nem egy élőzenés bulival? Július 14-én a talp, vagyis inkább a fürdőzésalávalót a több mint huszonöt éves múlttal és rutinnal rendelkező The Connector zenekar szolgáltatja délután 6 órától. A formáció repertoárja széleskörű. A teljesség igénye nélkül játszanak popot, rockot, mulatóst, örökzöld és mai slágereket és műsorukat előszeretettel fűszerezik meg horvát, szerb, német és angol dallamokkal. Ilyen felhozatallal garantált a vizes buli.

Ezt a showt nem szabad kihagyni

Mindannyian tudjuk, hogy ezzel még nincs vége a hertelendi élményeknek. Július 15-én egy nem mindennapi shownak és egyben versenynek ad otthont a fürdő. Akik szemfülesek voltak, azok már tuják, hogy erős emberek érkeznek a településre a kilencszeres natúr erős ember világbajnok, ifj. Fekete László vezetésével, hiszen itt rendezik meg a Nemzetközi Erős Emberek Versenyre. Férfiaknak és nőknek is élvezetes programnak ígérkezik, és a megmérettetés közben és után még zene is lesz. A pult mögé áll DJ Simi és DJ Öcsi. Az előbbi lemezlovas a legjobb magyar és nemzetközi zenéket hozza el a fürdőzőknek, utóbbi pedig hamisítatlan, klasszikusnak számító diszkó dallamokkal teszi még emlékezetesebbé a nyári élményeket.

Tehetségkutatók sztárja a színpadon

És ez még mindig nem a hétvégi programkavalkád vége. Július 16-án a strandszínpadon fellép Szabó Ádám harmonikaművész, aki olyan tehetségkutatókban lépett fel, mint a Csillag Születik, az X-Faktor, az Eurovíziós Dalfesztiválok magyarországi előválogatói, valamint a Sztárban Sztár.

Röviden összefoglalva azt tudjuk mondani, hogy ez a magyarhertelendi hétvége még felejthetetlenebb élményeket ígér.

Csobbanás és relaxálás

És ugye tudjuk, hogy a csobbanó és relexáló élményekről sem feledkezik meg soha a Hertelendi Termálfürdő. Az utóbbi hangulatát a tizenkét medence biztosítja, és kicsik-nagyok igényeit is kielégítik. A legkisebbek csobbanhatnak a pancsolómedencében, amihez még egy mini csúszda is tartozik, hogy a jó szórakozás még inkább garantálva legyen. De van egy élmény medence is, ami négy nyakzuhannyal van felszerelve, míg a sodró medence kancsós vízsugarakkal és sodró elemmel garantál kellemes, nyugodt időtöltést.

Nyáron szeretünk minél több időt a szabadban tölteni, főleg akkor, hogyha víz is van a közelben. A Hertelendi Termálfürdő kinti résszel is várj a fürdőzőket, amelynek egyik legnagyobb vonzereje, hogy árnyékos erdei részen fekszik, ahol minden korosztály megtalálhatja a neki való medencét. A legkisebbek számára baba pancsoló lett kialakítva, de a gyermekeket várja a vizívár és a gyermekmedence is.

A felnőttekre egy két sávos úszómedence, a pergolás, valamin a fokozatosan mélyülő ülőmedence vár, de a teljes nyugalom megéléséért érdemes kipróbálniuk a termálkertet, ami a strandterületén egy különálló létesítmény, elhúzható tetővel, vizes blokkal és pihenő ágyakkal. Már rágondoláskor is megszáll minket a nyugalom.

Fedett és fedetlen testes szaunázásra is van lehetőség

Ha pedig a teljes hertelendi élményt meg akarjuk tapasztani, akkor nem hagyható ki a Szaunapark, amely olyan lehetőségeket biztosít a szaunázni vágyóknak, amelyek miatt méltán kapta a létesítmény azt a jelzőt, hogy a magyar szaunakultúra bölcsője. A hét hat napján várják az érdeklődőket színes szaunaprogramokkal, amelyeket minden esetben profi szaunamesterek vezetnek.

Egy igazi nyugalmi zónát alakítottak ki, amely 2011-ben nyitotta meg kapuit, ahol lehetőséget biztosítanak a fedett és a fedetlen testtel szaunázóknak is: két különálló részen –textiles és textilmentes oldal – élvezhetik ki a fürdő szolgáltatásait.

Mindent ki kell próbálni

A teljes ellazulás élményéhez minden biztosítva van a fürdőben: fatüzeléses szauna, modern infra kabinok, tágas gőzkabin bőrápolásokkal, finn szaunák, aroma szauna, program szauna, pihenőszobák, parajdi sóbarlang, különböző hűtési lehetőségek, termálvizes kültéri medence. És még egy szaunakert is nyílik a parkból, amely a tökéletes kikapcsolódás érdekében biztosít friss levegőt, fürdőzését, relaxáló pihenést természetközeli környezetben, fürdőruhamentes napozási lehetőséget.

A nyár mindennapja szóljon a kikapcsolódásról

A termálfürdő hétfőtől csütörtökig, valamint vasárnap délelőtt 9 és délután 7 óra között, pénteken és szombaton délelőtt 9 és este 11 óra között várja a fürdőzőket.

A szaunapark hétfőn, szerdán és vasárnap déltől délután 6-ig, pénteken délután 2 órától este 10 óráig, szombaton pedig déltől este 10 óráig várja a szaunázókat. A csütörtök pedig az exkluzív estek napja.

További élményekkel várnak

Július utolsó előtti hete sem marad programok nélkül. Két napon keresztül, július 21-én és 22-én DJ Simi és DJ Öcsi érkezik újra a fürdőbe, hogy a legjobb slágerekkel teremtsék meg a hangulatot az esti fürdőzéshez és a grill partihoz délután 5 órától. Július 23-án pedig Buch Tibor színművész érkezik a fürdőbe egy énekes előadással.

