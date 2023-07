Az autóbuszvezető szakmát érintő munkaerőhiány társaságunkat is érinti, amely hatással van mindennapi szolgáltatásunkra is. Azonnali kezdéssel 15 munkavállaló számára tudunk munkát biztosítani, de középtávon legalább 30 autóbuszvezetőt keresünk.

Mit kínálunk?

Ösztönözni szeretnénk a jelenleg személyszállítással foglalkozókat: váltsanak a Tüke Busz Zrt.-re, a biztos, hosszútávú, kiszámítható, tervezhető munkára és a bejelentett jövedelemre. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket autóbuszvezető munkakörbe, a nettó átlagosan 340.000 forintos havi jövedelem mellé több juttatást is biztosítunk.

A bejelentett munkaviszony mellett minden hónapban pontosan, kiszámíthatóan érkező fizetéssel számolhatnak munkatársaink. A juttatások között szerepel többek között az évi nettó 250.000 forint értékű cafeteria és a Tüke Busz Zrt. járatain felül Baranya, Somogy, Tolna vármegyék járataira is érvényes dolgozói és családtagi bérlet is, továbbá kedvező info- és telekommunikációs csomagot is kínálunk az autóbuszvezetők és családtagjaik számára.

Hisszük, hogy a fizetésen felül nyújtott juttatások hosszú távon előnyt jelentenek munkavállalóink számára.

Utat adunk a jövőnek: várjuk azokat az autóbuszvezető hivatás iránt elkötelezett leendő munkatársainkat, akik a pécsi közösségi közlekedésben szeretnének kiszámítható munkahelyen dolgozni!

Miért fontos autóbuszvezetőink létszámának emelése?

Országos, sőt az egész kontinenst érintő probléma, hogy a személyszállítási munkakörben dolgozók száma évről-évre csökken, a szakma fokozatosan öregedik el. A helyzetet a nyugdíjba vonulók száma is nehezíti, a fiatalok közül pedig évről-évre kevesebben vállalnak munkát a közösségi közlekedésben. Alacsonyabb létszámmal azonban egyre nehezebb feladat a város pezsgő lüktetéséhez szükséges járatszámot biztosítani.