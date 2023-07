Programokból idén sem volt hiány Szentlőrincen. Tavasszal a Nőnapi összejövetelt, illetve a Húsvéti kirakodóvásárt egy nagyszabású május 1-jei rendezvény követte neves fellépőkkel, stand up comedy műsorral, a helyi Nyugdíjas Dalárda, valamint a helyi Szenior Örömtáncosok fellépésével. A városvezetés ezúton is köszöni nekik, hogy mindig számíthatnak rájuk. Május 20-án ismét nagy résztvevői létszámmal egy sikeres gyermeknapot valósítottak meg, számos programmal.

– Június első szombatján megtartottuk a hagyományos, kihagyhatatlan kerékpártúránkat Szentlőrinc–Királyegyháza–Sumony–Királyegyháza–Szentlőrinc útvonalon, illetve egy Mecseki gyalogtúra lehetőségét is biztosítottuk a kirándulni vágyóknak. A túra során nagy szerencsénk volt az időjárással is, így közel 50 résztvevő egy igazán kellemes napot tölthetett el – mondta Koltai Péter Szentlőrinc polgármestere.

Az idei évben is a Szentlőrinci Általános Iskola diákjaival, illetve a felnőtt lakosság néhány tagjával szemétgyűjtést szerveztek a környezetvédelem jegyében. Szintén tavasz végén kezdték meg az orfűi tábor szervezését az általános iskolások számára. A tábor a szentlőrinci önkormányzat támogatásának köszönhetően gyermekenként csupán jelképes 15 ezer forintba került.

– Az egy hét alatt teljes ellátást kaptak a gyerekek, és sok élménnyel, pl. sárkányhajózással, magyarhertelendi strandolással gazdagodtak. Az önkormányzat üdülőjében Balatonszéplak-alsón szintén kedvezményes áron biztosítunk nyaralási lehetőséget a lakosságnak, mely idén is telt házzal működik – tájékoztatott Kovács Krisztina alpolgármester és rendezvényszervező.

Június hónapban egy jól sikerült verőcei buszos kirándulást is megvalósítottak. A jelentkezők száma felülmúlta a várakozásokat, hiszen összesen 76-an indultak útnak egy 52 fős nagy busszal, illetve 3 kisbusszal. Az utaztatásban a Szentlőrinci Sport Egyesület is közreműködött, melyet hálásan köszöntek a szervezők. Az eseményen megtekintették a közös Interreg projekt keretében Verőcén megépített kastélyparkot, valamint a kastély épületében működő múzeumot is.

Júliusban a néhány évvel ezelőtt indított Palacsintafesztivál várta az érdeklődőket, és a megjelentek nagy létszáma itt is tükrözte a rendezvény sikerességét. Ezt a hagyományt a jövőben is folytatni kívánják, akárcsak az évente visszatérő Borbarátok éjszakáját, melyet idén szeptember 23-án tartanak meg.

Augusztusban Szentlőrinc-Urbach testvérváros kapcsolatának 20 éves évfordulója alkalmából egy 40 fős német delegációt fogadnak a városban. Szintén e hónapban tartja a képviselő-testület az ünnepi ülését. A nyár utolsó hónapja egy fényfestéssel kiegészített retródiszkót is tartogat még a szentlőrinciek számára.

– Ősszel sem fogunk unatkozni, hisz az említett Borbarátok éjszakáján kívül szeptember 3-án a Közjegyző az emeleten című színházi előadásra várjuk a lakosságot, szeptember 22-én hagyományos jótékonysági futóversenyt szervezünk a Holcim Magyarország Kft. és Királyegyháza közreműködésével. Október 6-án az idősek világnapját tartjuk a szentlőrinci szépkorúak számára Gergely Róbert fellépésével. És hol van még az év vége? A célunk továbbra is az, hogy közösséget építsünk és mozduljunk ki a mindennapokból – nyilatkozta Kovács Krisztina.