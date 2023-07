Sokat változott Bakonya az elmúlt években. A Magyar Falu Programnak (MFP) köszönhetően korábban megújulhatott a faluház, a játszótér, új karbantartó gépeket szereztek be, járdaépítések, út- és járdafelújítások történtek. A fejlesztések folytatódnak, hiszen az önkormányzat tavaly beadott pályázatai közül több is támogatást nyert. Jelenleg folyamatban van a kultúrház felújítása. A MFP-ban nyert összegből az épület statikai állapotát rendezik, a Területi- és Településfejlesztési Operatív Programban nyert forrásból pedig a ház energetikai korszerűsítése valósulhat meg. Janz Anikó, Bakonya polgármestere elmondta, bíznak benne, hogy a munkálatokat a kivitelező szeptemberig befejezi, ugyanis az őszi rendezvényeket (pl. idősek napja) már szeretnék a megújult épületben megtartani.

Idén is pályázott az önkormányzat útfelújításra

A következő időszakban – várhatóan jövőre – pedig megújulhat a tsz-út is, erre az önkormányzat belügyminisztériumi pályázaton nyert támogatást, melyből a teljes szakasz kiszélesítésére és aszfaltozására kerülhet sor. Jelenleg a közbeszerzés előkészítése zajlik, és az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a munkálatok minél előbb megkezdődhessenek. A községvezető elmondta, a Magyar Falu Programban idén a Móricz Zsigmond utca felújítására pályáztak, bíznak a pozitív elbírálásban, hiszen ez a legrosszabb állapotban lévő útszakasz a falu belterületén.

Ősszel korszerűsítik a közvilágítási rendszert

Ami az önerős fejlesztéseket illeti, az önkormányzat idén elkezdte a vegyesbolt, illetve a kocsma épületét felújítani, a nyílászárókat már kicserélték, illetve kisebb korszerűsítéseket végeztek. Van még tennivaló, ahogy forrás van rá, folytatják a munkát. Ide sorolható a közvilágítás korszerűsítése is, melynek kivitelezését októberben kezdik meg. Az energiafelhasználás ezután 60 százalékkal csökken, a pénzügyi megtérülés pedig a lízingkonstrukció miatt nyolc év után várható.

Várják Bakonyára a vállalkozásokat

Bakonya önkormányzata részesül a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás támogatásából, mely nagy segítséget jelent a falunak. Mint Janz Anikó fogalmazott, ennek köszönhetően valósulhatnak meg a rendezvények, és ez a forrás teszi lehetővé a karbantartó foglalkoztatását is, mely szintén nélkülözhetetlen segítség a településen. Sajnos a Bicsérden épülő ipari park nem fogja érinteni Bakonya közigazgatási területét, pedig számítottak rá, hogy a falu is részesülhet majd az iparűzési adóbevételekből. Az önkormányzat ennek ellenére várja Bakonyára a vállalkozásokat, nekik kedvezve két év időtartamra adómentességet ajánlanak, amely után alacsony, 1,2 százalék iparűzési adót kérnek csak az itt működő vállalkozásoktól.

A közösségfejlesztést is előtérbe helyezik

Az önkormányzat a közfoglalkoztatottakkal kiemelt figyelmet szentelt idén is a falu virágosítására, és be is nevezett a település a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyre. A Fő utcán a tavaly kivágott fenyők helyére kőriseket ültettek, melyek mind meg is eredtek, szépen növekednek.

A községvezetők nagyon fontosnak tartják a közösségfejlesztést, közösségerősítést is, ennek érdekében idén Dóri Éva, a Pécsi Tudományegyetem munkatársának segítségével, illetve önkéntes vállalásával Bakonya jövője címmel indítottak fórumot, melyen a faluból meghívottak elmondhatják a véleményüket, és részt vehetnek a falu jövőjét érintő koncepció kidolgozásában. A polgármester örömmel fogadta, hogy az első, júliusi alkalomra szép számmal érkeztek a lakosok, és bízik benne, hogy a havonta visszatérő program a továbbiakban is felkelti a helyiek érdeklődését.

Már készülnek a bányásznapra

Bakonyán pár hete tartották meg a hagyományos családi napot, melyen már tíz társaság főzött. Fellépett a Pécs Mazsorett Csoport, emellett a gyerekeket sok játék, raliautók, rendőrautók foglalták le. A következő programra szeptember másodikán kerül sor bányásznap alkalmából. Ekkor Kukai András tiszteletére emlékkövet avatnak, megkoszorúzzák az emlékművet, emlékplakettet adnak át a két legidősebb bányásznak, a rendezvény után pedig megvendégelik a megjelenteket.