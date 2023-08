Emellett teljes körű, minőségi, gyors és megfizethető szolgáltatásokkal; kiemelkedően széles csereautó-palettával, helyszíni javítással és akár ingyenes szállítással áll az autósok rendelkezésére.

A korábban két külön műhelyt vezető testvérpár 2003-tól együtt, rengeteg tapasztalattal és elégedett ügyféllel a hátuk mögött alapította meg az Adamkó Autószervizt. Ahol az autók típusától, korától és állapotától függetlenül teljes körű szervizelést vállalnak magánszemélyek és vállalkozások részére – a személyautóktól a teherautókon, buszokon át a mezőgazdasági gépekig, utánfutókig bármilyen jármű esetén. További szolgáltatási körük a környéken ugyancsak páratlannak mondható!

Teljes körű autószerviz: javítás, szerelés, vizsgáztatás

Javítóműhelyünkben mindennemű gyorsszerviz mellett teljes generál-nagyjavításokat is elvégeznek az állapotfelméréstől motordiagnosztikán, futóműbeállításon, klímatisztításon és gumiszerelésen át a kötelező szervizekig, akár flották keretében is.

Itt nincs javíthatatlan jégkár és menthetetlen karosszéria

Karosszéria-műhelyük professzionális gépeivel bármely hiba és sérülés javítását szakszerűen képes elvégezni. És az autó gazdája a javítás ideje alatt is tovább használhatja autóját, nem esik ki munkájából, hiszen egészen különleges flottával, 21 különböző kategóriájú csereautóval állnak rendelkezésére.

Sőt, a karosszériamunkákhoz kapcsolódóan extra kényelmet kínálnak: a 24 órában rendelkezésre álló autómentésen túl külön kérésre háztól házig szállítják az autót, akár 50–60 kilométer távolságból is.

A listából nem hiányzik a szélvédőcsere sem; igazi különlegességük pedig a jégkárok okozta sérülések, illetve a kisebb horpadások külön fényezés nélküli szakszerű javítása, amelyhez a legmodernebb, speciális eszközparkkal rendelkeznek. Ha mégis szükséges, a fényezést minőségi anyagokkal, csúcskategóriás fényezőfülkében végzik el.

Az elektromos autók között is otthonosan mozognak

Az Adamkó Autószerviz a hagyományos belső égésű motorokkal szerelt járművek mellett élen jár a legmodernebb, hibrid vagy tisztán elektromos autók szervizelésében is: e területen ugyancsak felkészült szakembereik, és világszínvonalú szerszám-, illetve eszközkészletük jóvoltából gyakorlatilag mindenféle meghibásodást rövid határidővel orvosolni képesek.

Mérséklik a kellemetlenségeket: a biztosításra se legyen gondja!

Épp elég kellemetlenség, ha már megtörtént a baj, ám a biztosításokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézéssel igyekeznek csökkenteni ügyfeleik kényelmetlenségeit. Felelősségi kár (GFB) esetén szinte az összes, cascós károknál szabad kapacitásuk függvényében az adminisztrációt is elvégzik telephelyükön, a bejelentéstől egészen a kárfelvételig.

Szakavatott kollégáik pontosan fel tudják mérni a kár mértékét. Márpedig a pontos kárbejelentés fél siker, szakszerű munkánk nyomán jobb esélyekkel kap magasabb összegű kártérítést. Sőt, bizonyos esetekben akár önrészmentes is lehet a javítás.

Az Adamkó Autószerviz átveszi a sérült autót, és attól kezdve az ügyfélnek nincs több gondja; csak aláírásokra lesz szüksége, hogy aztán megújulva átvehesse gépjárművét!

Vizsgáztatnak, felülvizsgálnak, a dokumentálásban is segítenek

Vállalják minden típusú gépkocsi műszaki vizsgáztatását, környezetvédelmi felülvizsgálatát, és az átíráshoz kötelező eredetvizsgálat elvégzését is, beleértve a gázüzemű, illetve mezőgazdasági járműveket, vontatókat, pótkocsikat is. De a külföldről behozott autókkal is bizalommal fordulhat hozzájuk, azok forgalomba helyezését is teljes körűen elvégzik.

Honlapjukról az összes szükséges dokumentumot (vizsgáztatásokhoz, kárbejelentésekhez, meghatalmazásokhoz) egy helyről, kényelmesen letöltheti! Kérésére a kitöltésükben is készséggel segítenek.

Autóját itt mindvégig biztonságban tudhatja, hiszen zárt, riasztóval védett telephelyen tárolják a javítás során. Munkájukra pedig természetesen minden esetben garanciát vállalnak!

Adamkó Autószerviz – minőségi szolgáltatások, elérhető áron!

NYITVATARTÁS

Hétfő–péntek: 07:00–16:30

ELÉRHETŐSÉGEK

7370 Sásd, Ipari u. 4.

Tel.: (0672) 475-846

AUTÓSZERVIZ, VIZSGAIDŐPONT-EGYEZTETÉS

Időpontfoglalás: (0620) 375-0516 [email protected]

KAROSSZÉRIA-JAVÍTÁS

Időpontfoglalás: (0620) 387-5612 [email protected]

www.adamkoautoszerviz.hu