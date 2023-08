Szinte teljesen megtelt vállalkozásokkal a bólyi ipari park – még egy, legfeljebb két telephely kialakítására elegendő terület van szabadon, ahová tudnak újabb céget fogadni. Pedig érdeklődők lennének szép számmal – az igényekre reagálva bővíti a meglévő 63 hektáros iparterületet az önkormányzat.

A töttösi országút keleti oldalán terjeszkednek, a 40 hektárnyi területet már megvásárolta a város, ebből egyelőre 29 hektáron épül ipari park. – Az infrastruktúra kiépítésére vonatkozó tervek elkészültek, a szükséges engedélyek megszerzése van folyamatban, az áram-, víz-, gáz-, szennyvíz-, termál- , és optikai hálózatok kiépítése jövőre indul – vázolta a részleteket Hárs József, Bóly polgármestere.

A beruházásra mintegy 400 millió forintot fordít az önkormányzat, a projektre nyert 800 millió forintos TOP Plusz pályázati támogatásból. A forrás másik feléből pedig egy új üzemcsarnokot építenek az ipari park már meglévő területén. Az 1800 négyzetméteres létesítmény lesz a tizennegyedik csarnok, amit az önkormányzat építtet, majd ad bérbe betelepülő vállalkozásnak. Az építmény tervei a közelmúltban készültek el, a kivitelezés várhatóan jövőre indul. — Az új üzemcsarnok iránt már megindult az érdeklődés, így amint elkészül, minden bizonnyal gyorsan bérlőre is talál – fogalmazott a polgármester.

Vezetékkel kötik össze a működő termálkutakat

A termálvíz adta energiára a bólyi ipari parkban működő vállalkozások részéről is egyre nagyobb az igény, illetve a város energiaellátásának biztonsága érdekében is szükségessé vált egy új termálkút fúrása. Eddig egy kisebb és egy nagyobb kút üzemelt, tavaly év vége óta pedig egy további új kút is rendelkezésre áll, megfelelő hőmérsékletű, és hozamú termálvízzel. A következő lépés a három kutat összekötő mintegy négy kilométernyi vezeték, és a hozzá kapcsolódó technológia kiépítése – ennek megvalósítására még idén, a fűtési szezon kezdete előtt sor kerül. A kút fúrására és az összeköttetés megvalósítására 336 millió forint támogatást kapott a város – a fejlesztés költsége eléri az egymilliárd forintot. A projekt harmadik fázisában pedig az ipari park elérése lesz a cél – a kilenc kilométeres vezetékrendszer tervezése már folyamatban van, annak érdekében, hogy jövőre az ott működő vállalkozások, amelyek eddig nem használták a termálvíz adta energiát, szintén kapcsolódni tudjanak a hálózathoz.

Őszre készül majd el az új nyugdíjasház a városban

Október végére a terv szerint elkészül az új nyugdíjasház – a 22 lakrészben a belső burkolási, festési munkálatok zajlanak. Amint a kivitelezés véget ér, a konyhabútorok beépítése következik, az új lakókat várhatóan a jövő év elejétől fogadják az apartmanok.

A beköltözés feltételeire vonatkozó szabályozás kidolgozása folyamatban van, várhatóan október végére a beköltözőkkel kötendő szerződések részletei és a házirend is pontosan kirajzolódik. Érdeklődők vannak – az önkormányzat elsősorban bólyi idősek lakhatását szeretné segíteni a nyugdíjasház adta lehetőséggel. Az egy-, másfél, illetve kétszobás, önálló konyhával, fürdőszobával ellátott lakrészeket kifejezetten olyan időseknek szánják, akiknek egészségi állapota lehetővé teszi, hogy saját magukról önállóan gondoskodjanak. Ugyanakkor a leendő lakók számára biztosított lesz, hogy igény esetén a gondozási központ szolgáltatásait, mint például az étkezést, takarítást stb. igénybe vegyék, és ha szeretnének, részt vehetnek az intézmény által szervezett közösségi programokon is.

Modern rendelőket is kapnak az orvosok

Modern, korszerű egészségügyi centrumot hoz létre az önkormányzat a város központjában. Az orvosi rendelőknek jelenleg helyet adó Szabadság utcai komplexum a 70-es években épült, elavult. A fejlesztésre 400 milliós támogatást nyertek a TOP Plusz pályázaton.

Négy tervezőt kért fel az önkormányzat a tanulmányterv elkészítésére, a nyertesről, akivel szerződést kötnek a végleges tervek elkészítésére, a napokban dönt a testület.

A projekt során a meglévő egészségügyi központ épületét modernizálják, illetve annak szomszédságában, az önkormányzat által megvásárolt ingatlanon egy teljesen új létesítmény épül. Ezek együttesen alkotják majd a mai kor igényeinek mindenben megfelelő, új bólyi egészségügyi centrumot. Orvosi, fogorvosi rendelők, szociális blokkok, védőnői szolgálat, labor, és fizioterápiás részleg – korszerű környezetben fogadják majd a betegeket. Minden ellátás a földszintre kerül, az emeleti részen szolgálati lakást alakítanak ki. A tervek idén készülnek el, a beruházás várhatóan jövőre indul, és 2025-ben már megkezdi működését az új egészségügyi centrum.