Hirdetés 55 perce

Elhelyezkedési lehetőségek az értékesítés és kereskedelem területén Szekszárdon

A kereskedelem és értékesítés területe Szekszárdon is változatos lehetőségeket kínál az elhelyezkedésre az álláskeresők számára. Ilyen jellegű pozíciókkal egyebek mellett a SzekszardAllas.hu felületén is lehet találkozni, vagyis mindenképpen érdemes erre a portálra is kiterjesztenie az álláskeresését annak, akit érdekelnek ezen munkakörök. A következőkben bemutatunk néhányat a gyakran előforduló pozíciókból!

Elhelyezkedési lehetőségek az értékesítés és kereskedelem területén Szekszárdon - SzekszardAllas.hu Fotó: TRAIMAK.BY

Kereskedelmi képviselő Kereskedelmi képviselői pozíciók már több esetben is elérhetőek voltak a SzekszardAllas.hu kínálatában. Ezek a pozíciók jellemzően olyan felelőségekkel járnak, mint például az új potenciális partnerek felkutatása az adott cég képviseletében, a már meglévő partnerek rendszeres látogatása, a látogatásokról szóló riportok elkészítése a vezetőség részére, valamint az egyes szerződések és megállapodások előkészítése. Itt találhat kereskedelmi képviselő állásokat Szekszárdon: link. Ezen feladatok ellátásához pedig általában legalább középfokú végzettségre, B kategóriás jogosítványra és vezetői rutinra, valamint kereskedelmi szemléletre van szükség. Emellett pedig a személyes tulajdonságok kapcsán kiemelt jelentőséggel bír a kiváló kommunikációs képesség, az önállóság, valamint a kitűnő időmenedzsment. Beszerző, kereskedelmi ügyintéző Beszerzői, illetve kereskedelmi ügyintézői pozíciók szintén előfordultak már a szekszárdi állásportál felületén. Ezen munkakörök jellemzően olyan feladatokkal és felelőségekkel jártak, mint például a potenciális beszállítók felkutatása, a velük való tárgyalások lebonyolítása, a szerződéskötés, illetve a megfelelő készletmennyiség biztosítása. Felelősségteljes szerepkörükből adódóan az ilyen típusú állások betöltéséhez gyakran felsőfokú végzettség, tárgyalóképes idegennyelv-tudás, illetve kereskedelemben szerzett releváns szakmai tapasztalat is szükséges. Mindezen kívül pedig a kitűnő kommunikációs képesség, a magabiztos fellépés, továbbá a szervezettség is gyakran képezi részét az elvárásoknak. Eladó Végezetül pedig a bolti eladói munkakörökről sem feledkezhetünk meg, amelyek megjelenése ugyancsak nem példa nélküli a SzekszardAllas.hu kínálatában. Egyebek mellett például élelmiszerboltba, ruhaboltba, benzinkútra és borszaküzletbe is kerestek már bolti eladókat a portálon keresztül. A feladatok valamennyi esetben hasonlóan voltak, beleértve többek között a vásárlók üdvözlését és kiszolgálását, a fizettetést, az árurendelést, az árufeltöltést, valamint az üzlet területének rendben tartását. Az elvárások ugyanakkor általában már nem alakultak ennyire egyértelműen, hisz egyes boltok például megkövetelték a középfokú végzettséget és a releváns szakmai tapasztalatot, míg mások nem. A vevőközpontú hozzáállás, a kedvesség, a megbízhatóság és az igényes munkavégzés képessége viszont valamennyi esetben alapvető elvárás volt.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!