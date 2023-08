Az elmúlt évek nagy változásokat hoztak Kisherend számára, hiszen a korábbi évek nyertes Magyar Falu Programos pályázatainak köszönhetően többek között közösségi teret alakítottak ki, játszótér épült, felújították a kultúrház tetejét és a vegyesbolt épületét, közterületek karbantartásához szükséges gépeket vásároltak, útfelújítást végeztek. A pályázat keretében elnyert összeghez nem egyszer önkormányzati önerőt is tettek a faluvezetők, hogy még színvonalasabb fejlesztések valósulhassanak meg.

A 180 lakosú zsáktelepülés képviselő-testületének tagjai évek óta nem veszik fel a tiszteletdíjukat, ebből évente 7 millió forint marad meg a településnek, és ezt az összeget minden évben a falu fejlesztésére tudják fordítani. Így sikerült önerőből focipályát kialakítani, és két új buszmegállót építeni a régiek helyére.

Varga Zsolt, Kisherend polgármestere elmondta, a jövő évi tervek között szerepel, hogy ebből a forrásból a rendezvénytér színpada fölé tetőt építenek, és mellé egy kisebb kiszolgálóhelyiséget hoznak létre a fellépőknek. A magas kivitelezési árak miatt viszont még nem tudni, hogy a rendelkezésre álló önerő mire lesz elég. Nagyobb költség­igényű fejlesztési terve az önkormányzatnak, hogy a korábban megvásárolt egykori tejcsarnok épületét korszerűsítik, jelenleg ugyanis itt a rendelő, és egy hivatali iroda, mosdó ugyanakkor nincs az épületben. Ehhez a beruházáshoz az önkormányzatnak mindenképpen pályázati forrásra lenne szüksége.

A községvezető beszámolt arról is, hogy a Magyar Falu Program idei kiírására is pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Támogatói döntés esetén az önkormányzat és a kultúrház épülete előtt járdát szeretnének építeni, illetve parkolókat kialakítani. A padkával megépített járda kialakítása azért is lenne nagy előrelépés, mert esőzésekkor mindig elönti a víz az önkormányzat épülete előtti területet.

Népszerűek a kisherendi programok

Évente több közösségerősítő programot szervez az önkormányzat a helyieknek, és nagy öröm a szervezők számára, hogy ezekre az alkalmakra sokan elmennek. A korábbi évekhez hasonlóan idén is megtartották a gyereknapot, a falunapot, a lakókat idén nyáron is balatoni kirándulásra vitték, ősszel pedig az Idősek Napja alkalmából szerveznek műsort és megvendégelést. Ezenkívül az önkormányzat többféle támogatással (pl. iskolakezdés, újszülött érkezése) segíti a helyben élő családokat.



A település vezetői A közel 200 lakosú község polgármestere Varga Zsolt. Alpolgármester: Kormány Tamás. A képviselő-testület további tagjai: Sütőné Tarr Gyöngyi, Megyer Krisztina és Köves Sándor. A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője dr. Halmos Barbara. Falugondnok: Kordé György. Könyvtáros: Kormány Tamás. Kulturális referens (Egerág községgel közösen): Gergelyné Rizsányi Éva. Háziorvos: dr. Kordély Norbert. Plébános: Cziglányi Zsolt. Az önkormányzat elérhetősége: 7763 Kisherend, Deák Ferenc u. 54.