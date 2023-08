Az önkormányzat a korábbi évek szokásait folytatva az idei évben is arra törekedett, hogy a kővágószőlősi lakosok számára minden hónapban helyben biztosítson olyan programokat, amelyeken az embereknek lehetőségük van kimozdulni, ismerkedni, kikapcsolódni, szórakozni. Az év első felében sikeres gyereknapot, majd nyusziváró rendezvényt tartottak, tavasszal most először májusfát állítottak a helyiek, majd a hónap végén kitáncolták azt.

Volt nyárindító Juniális és Fröccsterasz is, augusztusban pedig ismét megtartják a Zsongorkő Fesztivált. Augusztus 18–20-ig, azaz péntektől vasárnapig várják a kikapcsolódni, kimozdulni vágyókat. A pénteki nap programjait az önkormányzat a roma nemzetiségi önkormányzattal közösen szervezte meg, s ez a nyitónap a nemzetiségek gasztrokulturális találkozója is, amikor is a látogatókat gyerekprogramokkal, főzőversennyel, 16 órától pedig cigány hagyományőrző együttesek fellépésével várják.

Másnap, szombaton immár hagyományosan a Boros Garage Rally bemutatójával indul a nap, amely után a sportpályán erősemberek versenye, rodeóbika-megülő verseny, kakaspörköltfőző verseny kezdődik. A helyszínen lesz továbbá tűzoltók által rendezett habparti, elektromosquad-bemutató, gyerekprogramok, lángoskóstoló, és színpadi műsor. 15.30-tól MC Hawer és Tekknő szórakoztat, majd hastáncosok, mazsorettesek műsorát láthatja a közönség. 18.30-tól Opitz Barbi, az X-Faktor felfedezettje énekel, őt 19 órától DR BRS követi. 21 órakor ünnepi tűzijátékkal kedveskednek a szervezők a résztvevőknek, amely után a kővágószőlősi zenész, Ignácz Péter utcabálja szórakoztatja a még talpon lévőket a Művelődési Ház udvarán.

A fesztivál zárónapján az államalapítás évfordulója alkalmából 8.30-tól a Hősök terén Szent István-napi megemlékezés, díjátadó, majd 9.30-tól délig bezárólag a Sarlós Boldogasszony-templomban ünnepi szentmise és kenyérszentelés lesz.

Bányásztalálkozót rendeznek szeptember másodikán

Szeptember másodikán a Zsongorkő Baráti Kör tizenharmadik alkalommal szervezi meg a volt MÉV III-as bányaüzemi dolgozók találkozóját a Kővágószőlősi Általános Iskolában. A program 10.30-kor kezdődik, a regisztráció és a köszöntők után az általános iskolások csoportja, a Bányamanók ad ünnepi műsort, majd a résztvevők megkoszorúzzák az újtelepi bányász emlékművet. Az ebéd és a kötetlen beszéd előtt szakmai előadással is készülnek a részt vevő hallgatóságnak.

Beteljesítette a célját a rendezvény

A Zsongorkő Fesztivál az idei évben beteljesítette azt a célját, hogy megmozgassa a falu civil szervezeteit, vállalkozóit és segítőit, hiszen kisebb-nagyobb mértékben kivétel nélkül mindenki támogatta a rendezvényt, amelynek köszönhetően színvonalas programkínálatból válogathatnak a résztvevők. Az önkormányzat bízik benne, hogy sokan látogatják majd a programokat, megtekintik a műsorokat, és ismét együtt ünnepelhet a falu közössége.

A település vezetői

Polgármester: Sándor Tibor Antal. Alpolgármesterek: Bozó Sándorné és Varga Balázs. A képviselő-testület további tagjai: Búzás Rozália, Csongrádi Zsolt, Mecseki Noémi Mónika, Várnai József. Jegyző: Dávor Lászlóné dr. Farkas Ildikó, kirendeltségvezető: dr. Szurdi Bálint. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Várnai József. Közösségszervező: Szellár Tamara. A Buzás Andor Művelődési Ház és Könyvtár vezetője: Ofodile Félix Dubem. A Fürtöcske Mini Bölcsőde vezetője: Kristófné Wirth Anita. A Zsongorkő Baráti Kör elnöke: Varga Géza. A Vöröshomokkő Német Nemzetiségi Egyesület elnöke: Tutti Gábor. A Kővágószőlősi Polgárőr Egyesület elnöke: Tutti Gábor. A Kővágószőlősi Sport Egyesület elnöke: Dörömböző Béla. A Csipkebogyó Faluszépítő és Kulturális Egyesület elnöke: Bodor Anett. A Boros Garage Sportegyesület elnöke: Boros Zoltán.