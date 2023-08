Az önkormányzat sikerrel pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban, amelynek köszönhetően 82 369 724 Ft támogatásból megvalósulhat a csapadékvíz-elvezetés fejlesztésének második üteme. Az első ütemben 2020-ban a húsüzemtől a településközpontig újították fel a Kossuth utca vízelvezető árokrendszerét.

– Aláírtuk a támogatási szerződést, és konzorciumi partnerünkkel, a Baranya Vármegyei Önkormányzat Hivatalával is megállapodást kötöttünk, majd kiválasztottuk a tervezőt. Az engedélyes és kiviteli tervek összeállítása folyamatban van, egy a helyi csapadékvíz elvezetés-kezelés vonatkozásában is fontos dokumentum, úgynevezett Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv pedig már el is készült - mondta Pfeffer József, Bogád polgármestere. Nyílt közbeszerzési eljárást követően kivitelezési szerződést kötnek, remélik, hogy legkésőbb 2024 őszéig elkészülhet a beruházás. A munkálatok a páros oldalon a Kossuth utca 86. és 116. közötti, a páratlan oldalon pedig a Kossuth utca 11. és 27. közötti szakaszokat érinthetik.

Az elmúlt években az önkormányzat közel 50 millió forintot kapott Magyar Falu Programban. 2020-ban a Gólya utca felújítására, 2021-ben a művelődési ház alagsorának felújítására, a Petőfi utcai játszótér bővítésére és a felelős állattartás elősegítésére nyertek támogatást. 2022-ben a Virág utcai járdaépítés első üteme, a köztemető infrastruktúrájának fejlesztése (új urnafal megépítése, kegyeleti hűtő beszerzése, adatbázis digitalizálása) valósulhatott meg a Magyar Falu Program elnyert forrásaiból.

A Pécsi Tankerületi Központ a Berze Nagy János Általános Iskola fejlesztésére 2020-ban elsősorban fűtéskorszerűsítésre 13.747.942 forint, 2022-ben vízelvezetésre, járdajavításra, burkolatcserére, mosdófelújításra 19.865.623 forint támogatást nyert, az összes fejlesztés a támogatás évében, vagy az azt követő esztendőben megvalósult. A Bem utca észak-déli irányú szakaszának tavalyi felújítása már belügyminisztériumi támogatással és előírt önerővel összesen 13.931.518 forintból valósult meg. Tavasszal útfelújításra jelent meg újabb felhívás a Magyar Falu Programban, a képviselő-testület idén is bízik abban, hogy pályázatuk pozitív elbírálásban részesül. Ezúttal a Krúdy utca felújítására szeretnének támogatást nyerni.

A Magyar Közút NZrt. támogatásával elkészültek a tervei a Pécs-Romonya kerékpárútnak. 2022. március végén a Tura-Terv Mérnökiroda Kft. munkatársai Bogádon, egy fórum keretében ismertették a fejlesztést. A képviselő-testület ezt követően kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását és le is zárta, bíznak abban, hogy egyszer lesz rá állami forrás és a kerékpárút a jövőben megvalósulhat. A tervek szerint Pécsről, a Budai vámtól a Homokvölgy utcánál érkezhetnek a kerékpárosok az 5611. számú Pécs – Olasz összekötő útra. A Pécs, Homokvölgy utca és a Bogád, Krúdy utca közötti szakaszon, így Homoktetőn is, önálló kerékpárút épülhet, Bogád belterületén pedig a közútra festett jelölés mellett haladhat majd a kerékpáros-forgalom.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztését három községben célzó pályázati projektről le kellett mondania a településnek. A pályázatot a vármegyei önkormányzat hivatalával konzorciumban Bogád, Romonya és Nagykozár önkormányzata nyerte el, a háziorvosi praxis székhelyeként Nagykozár vezette a konzorciumot.

Az építőipari árak emelkedése miatt már az első eredményes közbeszerzési eljárást követően 2019-ben többletforrást kellett igényelni, a kérelem másfél éves átfutási ideje, az ismételten drágult kivitelezési költségek miatt 2021-ben újragondolták a műszaki tartalmat, a második közbeszerzési eljárás során tett ajánlati árakra az orosz–ukrán háború kitörését követő hetekben az ajánlattevők már nem tettek ajánlati kötöttséget meghosszabbító nyilatkozatot. Pfeffer József elmondta, Bogád önkormányzatának a harmadik közbeszerzési eljárás során is sikerült kivitelezőt találnia, akivel 2023. márciusban feltételesen le is szerződött. A nagykozári részre is voltak ajánlatok és sor került szerződés kötésére, a romonyai projektrészre azonban még érvényes ajánlat sem érkezett.

Második többlettámogatási kérelemre vagy negyedik közbeszerzési eljárás lefolytatására már nem maradt idő, 2023. december 31-ig mindhárom településen meg kellett volna valósulnia a fejlesztésnek. A források egymás közötti átcsoportosítására lehetőség nem volt, a pályázatban megadott indikátorokra tekintettel kellett lenni, a két társönkormányzat mellett végül Bogádnak is el kellett engednie a megvalósítást. Bogád polgármestere bízik abban, hogy TOP Pluszban még lesz lehetőségük az orvosi rendelő építésére pályázni, a tervek már rendelkezésre állnak, egy újabb nyertes projekt esetén a fejlesztés előkészületei is gyorsabban haladhatnak.

Tervekkel rendelkezik a bogádi önkormányzat a Gólya utcai ivóvízvezeték második ütemére, a Csankóhegyi utcai ivóvízvezeték kiépítésére, igény merült fel vezetékes ivóvízre a Viola utcában és a Pipacs közben is. Közvilágítás korszerűsítésére (LED) új terveik vannak, két korábbi bővítési tervet (Cserdűlő és templomkert) felülvizsgáltak, a szolgáltató észrevételei alapján új tartalommal kell őket elkészíteni. A Virág utcai járdaépítés második ütemének tervei is a fiókban várnak egy újabb pályázati felhívást.

Megtartották a XVIII. Falunapot

Idén augusztus 5-én tartották a falunapot, amely délelőtt Flóderer Károly bemelegítő tornájával kezdődött, majd sportversenyekkel, főzőversennyel, gyerekprogramokkal és kulturális műsorral folytatódott. Fellépett a Romonyai Rozmaring Hagyományőrző Néptáncegyesület, a Baranya Mazsorett Sportegyesület, a Vasasi Bányász Fúvószenekar, Pécs Város Mazsorett Együttese, a Khelipeske Rom Tánccsoport, a PTE Brass Band, Horvátországból pedig a Seljačka Sloga és a KUD Tkanica énekkarok gazdagították a rendezvényt. Műsort adott Richard Davidson bűvész és az Oberon Társulat előadását is láthatta a közönség. Napközben Jakab Yvett gymstick és kangoo bemutatója színesítette a programok sorát. Késő este Gregorios Stanko lemezlovas retro discoján táncolhattak a résztvevők.

A falunapon a Bogádi Sportegyesület az önkormányzat támogatásával idén is megrendezte a Szent István Kupát, amelyen a Csofém FC megvédte tavalyi első helyét.

Idén is indul „A Szakkör”

A Nemzeti Művelődési Intézet „Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért” című programsorozatának keretében immár harmadik éve pályázott az önkormányzat szakkör indítására. Az elmúlt években hímző és gyertyaöntő szakkör működött Bogádon az idősek és a fiatalok bevonásával, idén szeptembertől pedig a Szövés kereten című szakkör indul. Godóné Török Eszter közművelődési asszisztens elmondta, a meglévő programok színvonalas megtartásán felül igyekeznek szélesíteni a helyi programok sorát a településen.

A település vezetői

Az 1252 fő lakosú község polgármestere dr. Pfeffer József. Alpolgármester: Karsainé Baktai Julianna. A képviselő-testület tagjai: Dergez Péter, Fóris Szilvia, Schmidt József, Szata Zsolt, Vincze Hajnalka. A Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal munkáját Ruppert Edina jegyző irányítja, berkesdi kirendeltségét Hendzselné Papp Ilona aljegyző vezeti.

Az iskola igazgatója: Udvardyné Kovács Annamária. Háziorvos: dr. Lovász Lilián. Szociális gondozó: Jakab Istvánné.

A sportegyesület elnöke: Auth József. A nyugdíjasklub vezetője: Schmidt József. Pécs-Gyárváros plébánosa: Nagy Norbert. László Zoltán körzeti megbízott munkáját a polgárőr egyesület segíti, elnökük: Biharvári Mónika. Az önkormányzati dolgozók munkáját ifj. Harangozó Zoltán fogja össze.

Az önkormányzat címe: 7742 Bogád, Kossuth Lajos utca 86. Tel.: 06-72/473-390. Honlap: www.bogad.hu

Nyári munkára fogadtak diákokat

Júliusban és augusztusban is – kettő hétre – először öt, majd hét, összesen tizenkét diák végezhetett nyári munkát Bogádon. A fiatalok a kommunális munkákban tudtak segíteni, közterület-karbantartási feladatokat végeztek, emellett rendbe tették a helytörténeti gyűjteményt. A diákok döntően bogádiak voltak, de a mikrotérség településeiről és Pécsről is fogadott az önkormányzat fiatalokat.