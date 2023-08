Ez azonban nem csak időszakos probléma, de az élethosszig tartó bevétel – kiadás optimalizálás folyamat része is. Sajnos iskolarendszerünkben hiányzik az ilyen jellegű oktatás, ezért megpróbáltunk pár hasznos tippet összefoglalni a megélhetési költségek csökkentésére. Minden tanács összefügg, ezért érdemes az alapoktól kezdeni.

A legfontosabb dolog a személyes elemzés elvégzése

Kezdjük azoknak a kiadásoknak az átfogó elemzésével, amelyektől nem tud és valószínűleg nem is akar megszabadulni. Mennyit fizet lakásbérletért? Mennyi a jelzálog, az energiakiadás? Mennyit fizet az egészség-, társadalom- vagy egyéb biztosításért? Körülbelül mennyibe kerül a család étkeztetése? Mennyit költ a gyermekei kiadására? Állítsa össze az egyes tételeket, és egyúttal jegyezze fel, hogy melyek nem csökkenthetők, vagy éppen ellenkezőleg, melyek azok a tételek, amelyekből lehetséges a lefaragás. Például az élelmiszeren biztosan spórolhat, főleg, ha rendszeresen átlapozza az üzletláncok akciós kínálatát, köztük a Lidl akciós újság lapozható formában megjelenő változatát, melyben nemcsak élelmiszer alapú termékekre bukkanhat, hanem minőségi ruhaneműkre, háztartási berendezésekre kedvező áron.

Tartsa be a kiadás és a bevétel arányának szabályát

A kiadások kezelésénél a bevételeknél alacsonyabb kiadásokkal kell rendelkeznie. Egyszerű! De a gyakorlatban már sokunknak gondja akadhat vele. Ha kiadásai rendszeresen magasabbak, mint bevételei, ideje radikálisan csökkenteni azokat. Nézze meg részletesebben, és írjon le minden apróságot egy naplóba vagy mobilalkalmazásba. Csak így fogja látni, hogy pontosan mire költ, mire megy el a bevétele nagy része, és ennek segítségével átgondolhatja kiadásait és a spórolási lehetőségeit.

Kezdjen el ésszerűen bevásárolni

Amint elkezd tudatosan vásárolni és ésszerűbben fogyasztani az élelmiszereket, a hűtőszekrénye, a pénztárcája és a bolygója is boldogabb lesz. Javasoljuk, hogy mindenekelőtt készítsen heti listát azokról az ételekről, amelyeket meg szeretne főzni. Majd a bevásárlólistája és az akciós újságok segítségével végezze el nagybevásárlását. Használja ki a hipermarketekben elérhető kedvezményeket. Remek akciókat kínálnak a rendszeressen frissülő Aldi újságok és Aldi akciós újságok hasábjai is. Következetes bevásárlólistával elkerülhető, hogy nem vesz meg felesleges dolgokat, amelyekre igazán nincs is szüksége. A megvásárolt élelmiszereket megfelelően tárolja, a lejárati idő szerint rendezze el a polcokon, amelyet folyamatosan ellenőrizzen. Csak annyi élelmiszert vásároljon, amennyit ténylegesen elhasznál, ezáltal a romlott ételt nem fogja kidobni feleslegesen.

Hozzon létre ingyenes bankszámlát

Napjainkban havonta akár nulla forintot is költhet banki díjakra. Elég egy online bankban számlát nyitni ingyenes kezeléssel, néhány alapfeltétel betartása mellett. Mindig készüljön fel arra, hogy a bank módosítja a tarifát, de a piac mindig széles és a kínálat valóban gazdag.

Tartsa be a minimalizmus elvét

Gondolja át, hogy valóban szüksége van-e mindarra, amit vásárol? Márkás holmik, állandóan új játékok a gyerekeknek, telizsúfolt ruhásszekrények, használaton kívüli holmik. Napjainkban a minimalizmus elvét előszeretettel alkalmazzák a belsőépítészetben. És ha belegondolunk, van értelme. Akaraterő kell hozzá, de ha ezt az életmódot választja, nemcsak pénzt takarít meg, de valószínűleg boldogabb is lesz. Olyan ruhadarabokat válasszon, amelyek tartósak, ne azokat, amelyek egy divatház márkanevével rendelkeznek. Csak olyan dolgokat vásároljon, amelyeket biztosan használni fog. Még a gyermekeknek sincs szükségük minden hónapban újabb és újabb játékokra. Meglátja, mennyivel csökkennek hirtelen a kiadásai, megtisztul a háztartás és ezzel együtt a közérzete is jobb lesz.

Ellenőrizze, mennyit fizet a biztosításért, és hogy megéri-e

A lakásbiztosítás, a berendezésbiztosítás vagy például a balesetbiztosítás olyan szükséges befektetés, amelyet egy váratlan esemény pillanatában értékelni fog. A piacon azonban nagy a verseny, és a biztosítótársaságok gyakran változtatják termékkínálatukat. Jelenleg Magyarországon nagyon széles az autókra és lakásokra vonatkozó biztosítási termékek kínálata. Az internetes biztosítási kalkulátorok óriási segítséget nyújtanak a helyes választáshoz, nem csak az ár, hanem az összes többi biztosítási feltétel tekintetében is. A legköltséghatékonyabb termékek pontos összehasonlítása mellett átfogó információs szolgáltatást is nyújtanak, és így lehetőséget adnak az ügyfeleknek, hogy egy helyen ne csak olcsó, hanem minőségi és a legmegfelelőbb biztosítást is választhassák. Segítségükkel pénzt és időt takaríthatnak meg. Ugyanez vonatkozik a balesetbiztosításra is. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze szerződése feltételeit, és szánjon időt a többi lehetőséggel való összehasonlításra. Ha kockázatos munkát végez, mindenképpen vegyen fontolóra kiegészítő biztosítást munkahelyi balesetek esetére, vagy külön biztosítsa kockázatos testrészét.

Beruházás

Passzívan is kereshet, ha pénzt fektet be jövedelmező alapokba. Számtalan lehetőség van, befektetési alap, kriptovaluta, vagy befektetési életbiztosítás megkötésére. Ha nem jártas a témában, nem árt felkeresni egy tapasztalt pénzügyi tanácsadót, aki tud ajánlani az Ön számára megfelelő terméket. Nem kell minden hónapban sok pénzt megtakarítani. Néha egy kis befektetés is nagy változást hozhat hosszú távon.

Amint látja, magának a megtakarításnak egyáltalán nem kell nehéznek lennie, de erős akarattal és a szokások alapvető megváltoztatására való hajlandósággal sokra viheti. Ön is kipróbálja? A jutalom: sokkal rendezettebb pénzügy és összehasonlíthatatlanul nagyobb elégedettség.