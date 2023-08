Raktáros

A raktáros pozíció már többször is elérhető volt a VeszpremAllas.hu felületén. Az ilyen típusú állások gyakran középfokú végzettséget és targoncás jogosítványt is megkövetelnek, ugyanakkor lehet találni olyan lehetőséget is, ahol mindez nem feltétel és pusztán betanított munkavégzésről van szó. A legutóbb megjelent raktárosi munka kapcsán is ez volt tapasztalható, ahol az alapvető feladatokat az árukiadás, a kézi és gépi anyagmozgatás, a beérkező áruk elhelyezése, továbbá a kiszállítandó termékek összekészítése jelentette.

Ezen feladatok ellátásához pedig csupán némi raktározási tapasztalatra, fizikai terhelhetőségre, valamint a precíz és pontos munkavégzés képességére volt szükség.

Fémipari segédmunkás

A különböző segédmunkás állások ugyancsak visszatérő szereplői a VeszpremAllas.hu kínálatának. Nemrégiben például egy fémmegmunkálás területén tevékenykedő vállalathoz kerestek fémipari segédmunkást, ahol is a munkakör alapvető feladata a fémlemezek és alkatrészek csiszolása, illetve felületkezelése volt. A pozícióhoz kapcsolódó elvárásokat pedig az igényes, precíz és önálló munkavégzés képessége, a jó problémamegoldó készség, illetve nem utolsósorban a megbízhatóság jelentette.

Áruszállító

Áruszállítói pozíciók szintén több alkalommal előfordultak már a veszprémi állásportálon. A feladatkör ezen állások esetében jellemzően az áruk gépjárműre való felpakolásából, az áruszállításból, az áruátadásból és kipakolásból, a készpénzkezelésből, továbbá a nap végén történő elszámolásból tevődött össze. A feladatok ellátásához pedig általában B kategóriás jogosítványra, helyismeretre, kulturált vezetési stílusra, udvariasságra, pontosságra és megbízhatóságra volt szükség.

Összeszerelő munkatárs

Végezetül természetesen a különböző összeszerelői munkákról sem feledkezhetünk meg, amelyek tipikusnak mondhatóak a betanított munka álláskategórián belül, ha összeszerelő állást keres Veszprémben ide kattintson. Ezen állások jellemző feladatai közé tartozik többek között a gyártósoron történő különböző összeszerelői munkák elvégzése, a gyártósor környezetének rendben tartása, továbbá a vezetői utasítások követése.

A munkakör általában teljes egészében betanított tevékenységekből áll, így előzetes tapasztalat, illetve speciális iskolai végzettség sem szükséges az esélyes megpályázásukhoz. A precizitás, a monotóniatűrés, illetve a rugalmasság (a váltott műszakokból adódóan) viszont valamennyi esetben elengedhetetlen kvalitás.