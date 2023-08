A vízmelegítők típusai

Az alábbiakban alapszinten ismerkedhetünk meg a legáltalánosabb vízfűtési rendszerekkel.

A tárolós vízmelegítő – hétköznapi nevén bojler – tároló egységgel rendelkezik, ebben melegíti fel a vizet, mely a kapacitástól függően véges mennyiségű. A gázbojler működtetésének komolyabb beépíthetőségi feltételei vannak, melyekről érdemes előre tájékozódni. A modernebb villanybojler esetében elektromos fűtőszál melegíti a vizet, és az egyidejűleg több vízvételi hely ellátására is alkalmas – tehát zuhanyzás során akár a konyhában is probléma nélkül használhatjuk a meleg vizet.

Az átfolyós vízmelegítők a meleg víz előállítását a fogyasztással egyidejűleg végzik, tehát nem fogyhatnak ki, annak mennyisége azonban a készülékünk teljesítményétől függ.

A továbbiakban a klasszikus, tárolós bojlerrel foglalkozunk, ami a legszélesebb körben használt vízmelegítési módszernek számít.

Miért nincs meleg víz?

Ezek a megoldások igen megbízhatóak, nem véletlenül népszerűek – különösen a villanybojler –, ám természetesen lehetnek fennakadások a működésükben.

Elképzelhető, hogy a válasz nagyon egyszerű: vízmelegítőnkből elhasználtuk a felmelegített vizet, valaki kikapcsolta a készüléket, lejjebb állította a hőfokot, de előfordulhat, hogy lakásunk áramellátásával van probléma. Amennyiben a helyzet nem ilyen egyszerű, a készülék meghibásodására gondolhatunk: lehetséges, hogy az alkatrészek elvízkövesedtek, elöregedtek vagy elromlottak, esetleg valamilyen egyéb, elektromos jellegű probléma lépett fel.

De mit tehetünk, ha problémát tapasztalunk?

Először is reménykedjünk abban, hogy egyszerű esettel állunk szemben, és a gondot mi is megoldhatjuk.

Ha vízmelegítőnkből egyszerűen elhasználtuk a meleg vizet, nincs más teendőnk, mint várni. Ha azonban a probléma mindennapos, érdemes elgondolkodni azon, hogy célszerűbb beruháznunk egy nagyobb tartályra, esetleg egy modernebb villanybojlerre. Ha a készülék nincs bekapcsolva, elállítódott a hőfok, vagy a tartályban valamilyen oknál fogva nincs elég víz, lapozzuk fel a bojlerünkhöz tartozó tájékoztató füzetet, jó eséllyel ugyanis könnyedén orvosolhatjuk a problémát.

Ha villanybojlert használunk, az természetesen nem működhet, amennyiben a lakás áramellátása szünetel. Ellenőrizzük a biztosítékokat, ha pedig a probléma nem a mi háztartásunkban merült fel, keressük fel áramszolgáltatónkat!

Ha készülékünk továbbra sem működik…

Amennyiben a fenti megoldások nem vezettek eredményre, és azt tapasztaljuk, hogy rendszeresen, szokatlanul hamar fogy el a meleg víz, valószínűleg valamilyen komolyabb hibával állunk szemben, amit magunk már nem orvosolhatunk Az alábbiakban ennek lehetséges fajtáit tekintjük át.

Vízkő

A vízkő azért alakul ki, mert a csapvízben található ásványi anyagok – magnezit, mészkő – hő hatására lerakódnak. Mivel a vízkő nehezebb a víznél, az elsősorban a villanybojler alján rakódik le, ahol a fűtőszál is található, mely így nem érintkezik közvetlenül a vízzel, így a vízkőréteget melegíti. Több jelből is következtethetünk a vízkövesedésre: azontúl, hogy a meleg víz hamarabb elfogy, illetve lassabban melegszik fel, készülékünk zúghat, sistereghet a felfűtés közben. Intő jel lehet az is, ha látható indok nélkül emelkedik a villanyszámlánk, vagy ha a bojlerből csöpögni kezd a víz.

A vízkőképződés nem állítható meg, de csökkenthető! Figyeljünk oda a megelőzésre: ne melegítsük túl a vizet, az ideális hőmérséklet 55-60 celsius fok. Kétévente vízkőtelenítsük villanybojlerünket, így nem kell a meghibásodástól tartanunk.

Az alkatrészek meghibásodása

Villanybojlerünkben a működéshez szükséges alkatrészeket – fűtőszál, anód, túlfolyó szelep, merülőcső - az alaplapra szerelik fel. Előfordulhat, hogy a fűtőszálban elvékonyodik a fűtőbetét (cekász), ami zárlathoz vezethet, akár áramütést is okozhat. Az anód meghibásodása esetén tartályunk gyorsabban vízkövesedik, a túlfolyó szelep hibája miatt csöpögő vizet észlelhetünk. A merülőcső meghibásodása könnyen összekeverhető a vízkövesedéssel, hiszen gyorsabban fogy el a meleg víz, mint általában, de a probléma nem jár együtt zakatoló hanggal. A fenti esetekben forduljunk szakértőhöz, hiszen sok esetben készülékünk még javítható!

Óvjuk környezetünket!

Amennyiben vízmelegítőnk cserére szorul, alaposan fontoljuk meg a döntést, hiszen folyamatosan lépnek piacra az újabb, energiatakarékosabb modellek.

Számos érv szól amellett, hogy egy korszerű, modern villanybojlert vásároljunk: működésük gazdaságosabb, csendesebb, nem szükséges őket évente felülvizsgáltatni – ami a gázbojlereknél mindenképpen ajánlott – és szén-monoxid mérgezéstől sem kell tartanunk. Az újabb készülékek kialakítása egyszerűbb, kevesebb alkatrész hibásodhat meg.

De talán ennél is fontosabb, hogy az újabb modellek sok szempontból környezetkímélők: működésük közben nem keletkezik károsanyag, valamint társíthatók napelemes, napkollektoros rendszerekkel. Ez természetesen nagyobb beruházás, mely azonban hosszú távon kifizetődő, hiszen az üzemeltetéshez szükséges energiát akár száz százalékban is megspórolhatjuk.

Kétség esetén forduljunk szakemberhez!

A fentiekben vízfűtő berendezéseink leggyakoribb hibáit kíséreltük meg összefoglalni. A lista természetesen nem teljes: ha vízmelegítő rendszerünk meghibásodását tapasztaljuk, mindenképp forduljunk egy hozzáértőhöz, hiszen könnyen nagyobb problémát okozhatunk, mint ami eredetileg fennállt. Kérdéseinkre egy megbízható szakember választ tud adni – és újra ellátja meleg vízzel a háztartásunkat!