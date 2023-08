Maml Balázs, a község polgármestere elmondta, Szederkény a szerencsésebb önkormányzatok közé tartozik, hiszen a tavaly kiugróan megemelkedett energiaárak a közvilágítás költségén nem mutatkoztak.

– Az önkormányzat közvilágítással kapcsolatos, korábban megkötött szolgáltatói szerződése 2023. december végéig tart, így ezzel kapcsolatban nem kellett korlátozásokat bevezetni, de a jövőre gondolva önerőből – közel 11 millió forintból – most befejezik a rendszer korszerűsítését. A beruházásra fordított költségek a mostani árakkal számolva 5-6 éven belül megtérülnek. Szederkényben a közvilágítási rendszer korszerűsítésének első ütemét évekkel ezelőtt elvégezték, ezekben a hetekben pedig a többi lámpatestet cserélik le LED-es izzókra.

További munkálatokat is végeznek önerőből a településen, nyáron ugyanis az önkormányzat megkezdte a legrosszabb állapotban lévő belterületi hidak, árkok és járdák felújítását. Ennek részeként a Rákóczi utcában, a művelődési ház előtt megújult a könyvtár lépcsője, és a járda két rövid szakaszon. Ezt megelőzően felújítási, illetve helyreállítási munkálatokat végeztek a Táncsics Mihály utcában, ahol felújítottak egy lépcsőt, és a hozzá kapcsolódó átjárót, továbbá az alatta lévő 15 méteres szakaszon újra lapozták az árkot. A Kossuth Lajos utcában mintegy 40 méteres szakaszon megújult a járda, a József Attila utcában pedig egy rövidebb vízelvetető árok, amely korábban rossz állapota miatt a hozzá közel álló családi házat veszélyeztette. Ezek mellett a Püski utca felső szakaszán lévő hidat is sikerült felújítaniuk a szakembereknek, kilapozták a felette lévő szakaszon az árkot, és újrabetonozták a járdát. A kivitelezések az elkövetkezendő időszakban még több utcában folytatódnak, a munkálatokat egy helyi vállalkozás végzi.

Maml Balázs örömmel számolt be arról is, hogy talán már ősszel megkezdődhetnek a munkálatai az Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében támogatást kapott projektnek is.

– Hamarosan zárul a közbeszerzési eljárás. A fejlesztés három helyszínt érint: a Sica parkban egy közösségi teret alakítunk ki, a régi moziépületet felújítjuk, korszerűsítjük és az ifjúsági klubnak alakítunk ki helyet. Az új családi házas övezetben pedig egy többfunkciós bringaparkot, valamint egy műfüves focipályát alakítunk ki – tájékoztatott a polgármester.