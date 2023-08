Tíz támogatott pályázatot tudhat magáénak Siklós, melyeket a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében nyert az önkormányzat. Három turisztikai pályázat kapott közel egymilliárd forintos nagyságrendű forrást, melyekből a Siklós és Harkány közötti aktív park megvalósítása, az elkerülő út melletti hiányzó kerékpárút szakasz megépítése, valamint a siklósi fürdő fejlesztése valósulhat meg. Emellett több önkormányzati épület, illetve intézmény energetikai korszerűsítésére, felújítására is támogatást nyertek, és az ipari park bővítése is elérhető közelségbe került az elnyert TOP Plusz-os pályázatnak köszönhetően.

Riegl Gábor, Siklós polgármestere elmondta, ez óriási eredmény Siklós vonatkozásában, hiszen ezek a beruházások Siklós következő 10-15 évét határozzák meg.

– A kivitelezéshez legközelebb a Szolgáltatóház korszerűsítése áll, amelynél már lezárult a közbeszerzési eljárás, beérkeztek a kivitelezői árajánlatok. Ezek alapján úgy látjuk, hogy önerőt kell biztosítani a projekt megvalósításához. Az augusztus 31-i testületi ülésen fogunk erről tárgyalni, és ha a szükséges önerőt a testület a költségvetésben rendelkezésre bocsátja, akkor szerződést tudunk kötni a kivitelezővel, és ősszel elkezdődhetnek a munkálatok az épületen. Az elkerülő út mellett tervezett kerékpárút még az a projekt, amely idén a kivitelezés szakaszába léphet. Itt most bonyolítjuk a közbeszerzést, és nagyon bízunk benne, hogy még idén megkezdődhetnek a munkálatok. A többi projekt, melyre támogatást nyert az önkormányzat, tervezési szakaszban van – mondta a városvezető.

Idén egyébként a befejeződtek a csapadékvíz-elvezetés rendezését célzó munkálatok, és elkészült a hegyi utak stabilizálása, melyeket szintén pályázati támogatásokból tudott a városvezetés megvalósítani. Augusztusban befejeződött a Járó Péter utca 11. előtti, ismeretlen eredetű gödör tömedékelése, illetve a járdaszakasz helyreállítása is, melyre vis maior támogatásból tudtak sort keríteni. A várban pedig a Siklósi Várszínház Kft. megrendelésére, az önkormányzattal való együttműködésben megújult a várkápolna előtti loggia járófelülete.

A Városgondnokság munkája is szembetűnő volt, hiszen a közterületek karbantartásán felül a Start Munkaprogram keretében kisebb felújítási munkálatokat folyamatosan tudnak végezni a dolgozók. A nyári hónapokban járdaszakaszok újultak meg a Vak Bottyán utcában, a Harkányi úton és a Vörösmarty utcában. Elkészült a máriagyűdi templom alatti játszótér teljes felújítása is. Ezen kívül a Harkányi úton, a tömbházak melletti játszótér köré kerítést építettek, és három helyszínen a városban napelemes lámpákat telepítettek. Legyártották a dolgozók az idénre betervezett 10 új közterületi padot, és ezeket a lakossági igények alapján ki is helyezték, elsősorban a tömbházas részekre, illetve a temető területére. Korlátfestések zajlanak a Gyűdi úton, a Malom utca-Gordisai utca sarkán, és a Rédei köz-Zenthe tér közötti részen is.

Új lakások épülnek a városban

A villányi székhelyű GSH-Építő Kft. 24 lakásos (négy hatlakásos tömb) társasházat épít a siklósi zeneiskola udvarával szemközti – a helyiek számára cirkusztérként emlegetett – területen. A kivitelező tervei szerint 2024. év végéig kulcsrakészen át is adják a huszonnégy lakást a tulajdonosoknak, hiszen az előértékesítésüket már megkezdte a vállalkozó. A lakások ötven és hetven négyzetméter közötti alapterületűek lesznek, és a kivitelezés része egy belső parkoló kialakítása, emellett az utcafronton párhuzamos parkolási lehetőséget is biztosítanak majd. Siklóson ez már a harmadik új lakásokból álló társasház, ami épül, illetve épült az utóbbi időszakban, hiszen 2021. nyarán a Dózsa utcában egy szerkezeti problémák miatt életveszélyessé vált és elbontott ingatlan helyére az említett kivitelező épített társasházat. Ebből két lakás az önkormányzaté lett, és a másik kettő is elkelt. A laktanya melletti Gyűdi út 20/A ingatlant a siklósi székhelyű Magna Casa Kft. újította fel. Az itt kialakított nyolc lakásból egy az önkormányzaté, melybe már be is költözött a bérlő. A többi 7-ből is van már eladott, de még várják az érdeklődő vásárlókat is.

Riegl Gábor, polgármester

Egymást érték a rendezvények

Siklós 2022-ben ünnepelte várossá avatásának 45. évfordulóját, a jubileum pedig egy új, évente visszatérő tavaszi fesztivált is magával hozott, hiszen a Siklós45 után idén március végén ismét megrendezték a Siklósi Városnapokat. A kétnapos belvárosi fesztivált több ezren látogatták. Az ezt követő időszak is eseménydúsan telt, egymást érték a programok a nyáron is. Siklósi Szalon, Tenkes Hadjárat, Horvát Est, kettes fogathajtó verseny, kutyaparádé – csak néhány közülük, amely mind a helyieket, mind pedig a térségben vendégeskedő turistákat Siklósra vonzotta.

– A legnagyobb rendezvény, amelyre nyilvánvalóan a legtöbbet készültünk, az az augusztusi Várfesztivál volt, mely idén is nagyon jól sikerült. Tudatosan figyeltünk arra, hogy más nagy villányi, harkányi, vagy pécsi rendezvénnyel ne ütközzön az időpont, és hatalmas öröm számunkra, hogy sokan eljöttek a felvonulásra, a vár hagyományőrző programjaira és az esti koncertekre is. Készültünk az augusztus 20-i nemzeti ünnepre, illetve a 21-re is, hiszen az emlékhely sztélé avatás és a Tenkes kapitánya 60 kiállítás megnyitó is rendkívül fontos események Siklós életében. Szeptember első két hétvégéjén ismét érdemes lesz Siklósra látogatni, hiszen 09.02-án a Balatonkör által szervezett III. Buga Jakab kerékpártúrára, 09.09-én pedig a Villány-Siklósi Borút Egyesület hagyományos Szüreti Gördülő Dűlők élménybringatúrájára várjuk a vendégeket – mondta Riegl Gábor.