Ahogy a vállalat munkatársai fogalmaztak a munkaadói kisfilmben, amely már a közösségi médiában is látható:

„A Tüke Busz Zrt. azért lehet vonzó, mert kiszámítható, biztos jövedelmet biztosít. Annak, aki idejön dolgozni, ez egy életút lehet. Mindenkinek segítő kezet nyújtunk, aki ebben a szakmában gondolkodik.”

A toborzókampánnyal az a cél, hogy ösztönözzék a személyszállítási ágazatban már jelenleg is dolgozó kollégákat: váltsanak a Tüke Busz Zrt.-re, a biztos, hosszú távú, tervezhető munkára, a bejelentett jövedelemre és a társaság által kínált további juttatásokra. A bejelentett munkaviszonyhoz minden hónapban pontosan, kiszámíthatóan érkező fizetéssel lehet számolni, a juttatások között évi nettó 250 ezer forint értékű cafeteria és a Tüke Busz Zrt. járatin felül a Volánbusz járataira is érvényes dolgozói és családtagi bérletet is kapnak a munkavállalók.

A társaság abban bízik, hogy a fizetésen felül nyújtott juttatásokkal hosszú távon a fiatalok számára is vonzó és stabil munkaadóként lehet jelen a munkaerőpiacon.

A Tüke Busz Zrt. ezért utat ad a jövőnek: várja azokat az autóbusz-vezetői hivatás iránt elkötelezett fiatalokat, akik a pécsi közösségi közlekedésben szeretnének kiszámítható munkahelyen dolgozni. Azt gondolják, hogy a jelenleg alkalmazásukban lévő sofőrök kitartása, eddigi munkavégzése mindenképpen példaként állhat a fiatal generáció előtt. Tapasztalatuk, ismereteik, gyakorlati tudásuk a mindennapok városi közlekedésében mutatkozik meg igazán.

Miért fontos az autóbusz-vezetők létszámának emelése?

Országos, sőt európai probléma, hogy a személyszállítási munkakörben dolgozók száma évről évre csökken, a szakma fokozatosan öregedő korfát mutat, a helyzetet a nyugdíjba vonulók száma is nehezíti, a fiatalok közül egyre kevesebben vállaltak és vállalnak munkát a közösségi közlekedésben. A szakma szerint a buszvezetőhiány egyik fő oka, hogy jelenleg a képzés költséges és időigényes, a betöltött 21. életév mellett a C kategóriás jogosítvány megszerzése után lehet D kategóriás autóbusz-vezetői tanfolyamot végezni, de a PÁV II. és GKI kártya, valamint orvosi alkalmasság és pszichológiai vizsgálat is feltétele annak, hogy valaki sofőr lehessen.