A képzett szakmunkások iránt Debrecenben is nagy a kereslet. Ilyen pozíciókkal egyebek mellett a DebrecenAllas.hu kínálatában is gyakran lehet találkozni: https://debrecenallas.hu/allasok/szakmunka. Mindenképpen érdemes erre a portálra is kiterjesztenie az álláskeresését azoknak, akik a szaktudásukat kamatoztatnák a munkaerőpiacon. A következőkben bemutatunk néhányat az itt előforduló lehetőségekből!

Rakodógép-kezelő

Nemrégiben a DebrecenAllas.hu kínálatában elérhető volt egy rakodógép-kezelői pozíció. A munkakör alapvető feladatait a rakodógép biztonságos és hatékony kezelése, a gépkarbantartás, a beszállítók telephelyen belül történő irányítása, valamint a vezetői utasítások szakszerű betartása jelentette. A pozíció betöltéséhez rakodógép-kezelői jogosítványra, legalább 2 év releváns tapasztalatra, csapatjátékos attitűdre, jó fizikai állóképességre, valamit kiváló kommunikációs- és együttműködő készségre volt szükség.

Villanyszerelő

Villanyszerelői álláslehetőség ugyancsak előfordult már a debreceni portál felületén, méghozzá többször is. Legutóbb egy ingatlanok fejlesztésével, hasznosításával és üzemeltetésével foglalkozó vállalat keresett munkavállalót erre a pozícióra. Az alapvető feladatot ez esetben a szerelési tervek szakszerű végrehajtása jelentette, mindezt az ágazati szabványok és a munkavédelmi szabályok betartása, illetve a munkaterület tisztaságának és rendezettségének biztosítása mellett. Az állás betöltésének feltétele volt a jó műszaki érzék, a B kategóriás jogosítvány, a józan életvitel, továbbá a pontosmunkavégzés képessége.

Fodrász / műkörmös

A szakmunkák álláskategória alatt olykor a szépségiparhoz kapcsolódó álláslehetőségek is elérhetőek. Korábban például egy éppen akkor nyíló szalonba kerestek munkavállalókat fodrász, illetve műkörmös pozícióba Debrecenben. Az állás(ok) feladatkörét tipikus, az adott szakmához kapcsolódó tevékenységek jelentették, és ellátásukhoz a képesítés meglétén kívül szakmai elhivatottságra, alázatra, valamint a csapatban való együttműködés képességére volt szükség.

CNC gépkezelő

Végezetül pedig a CNC gépkezelői pozícióról sem feledkezhetünk meg, hisz ezen munkakör már többször is képezte részét az álláskínálatnak. Legutóbb egy gépipari alkatrészeket gyártó céghez kerestek CNC gépkezelőket, ahol is a mindennapi feladatok olyan tevékenységekből álltak, mint például a gépipari alkatrészek forgácsolása, az alapmérések kézi eszközzel történő elvégzése, az ellenőrzési tervek teljesítése, továbbá a dokumentáció kezelése. A pozíciónak elengedhetetlen feltétele volt a szakirányú végzettség megléte, valamint mivel a munkavégzés 3 műszakban történt, így a nagyfokú alkalmazkodó képesség és a rugalmasság is.