Többek között szállodákban, éttermekben, kisebb büfékben, gyorséttermekben is adódhat mód a munkavállalásra. Ilyen típusú pozíciókért mindenképpen érdemes figyelemmel kísérni az EgerAllas.hu weboldalát: https://egerallas.hu/allasok/vendeglatas. amely portálon szinte naponta bővül a vendéglátós álláskínálat. Íme néhány a példa a visszatérő hirdetésekre!

Szobalány

A szobalány pozíció egy meglehetősen gyakran elérhető álláslehetőség az EgerAllas.hu kínálatában. Nemrégiben például egy négycsillagos szálloda adott fel szobalány pozícióra vonatkozó hirdetést, amely munkakör betöltésével olyan feladatok járnak együtt, mint például a szobák takarítása (fertőtlenítés, porszívózás, felmosás stb.), a szálloda különböző részlegeivel történő kapcsolattartás, a minibár ellenőrzése és feltöltése, a felmerülő műszaki problémák jelzése, továbbá a közösségi vendégtér rendben tartása.

Az esélyes pályázáshoz releváns szakmai tapasztalatra van szükség, ami mellett az angol vagy német nyelvtudás külön előnynek számít. A személyes tulajdonságokat illetően pedig a pontosság, megbízhatóság, rugalmasság és nem utolsósorban a vendégorientált gondolkodásmód bír kiemelt fontossággal.

Recepciós

Ha pedig már szálloda, akkor természetesen a recepciós munkakörről sem feledkezhetünk meg, amelynek felbukkanása szintén nem példa nélküli az EgerAllas.hu kínálatában. A legutóbb megjelent hirdetésben például állandó éjszakai recepcióst keresnek egy egri szállodába, ahol is a feladatokat elsősorban különböző, a biztonság fenntartását hivatott tevékenységek jelentik. Emellett persze a munkakörrel együtt járnak tipikus recepciós feladatok is, beleértve a vendégek fogadását, kérdéseiknek megválaszolását, illetve a nyugalmuk biztosítását.

A pozíció betöltésének feltétele legalább egy idegen nyelv társalgási szintű ismerete. Emellett kiemelten fontos a kellemes megjelenés, a jó kommunikációs készség, továbbá a megbízhatóság.

Konyhai kisegítő

A népszerű egri állásportál felületén a vendéglátós kategória alatt természetesen éttermi pozíciók is elő szoktak fordulni. A konyhai kisegítő munkakör például egy visszatérő hirdetés, amely állásnak nagy előnye, hogy nem támaszt különösebben magas belépési feltételeket a pályázók felé, ezáltal gyors elhelyezkedési lehetőséget kínál. Példának okáért egy mostanában megjelent hirdetésben konyhai kisegítőt keresnek a szakácsok munkájának támogatására, az edények mosogatására és a konyha rendben tartására. A munkakör betöltésének feltétele pedig mindössze a nagyfokú precizitás.

Szakács

Éttermi vonalon maradva, a szakács állásokat is mindenképpen meg kell említenünk, amelyek visszatérő szereplői az álláskínálatnak. A hirdetések között fel szoktak bukkanni általános szakács pozíciók, valamint olyanok is, amelynél egy adott ételre kell specializálódni (pl. pizzaszakács). Előbbi esetében jellemzően szakirányú végzettségre és tapasztalatra is szükség van, míg utóbbi gyakran betanított feladatkört foglal magában, így nem szükséges előképzettség.

Pultos

Végezetül a pultos pozícióról sem feledkezhetünk meg, amivel szintén gyakran találkozni a portálon. Egy nem túl régi hirdetésben például teabárhoz keresnek pultosokat, ahol is a feladatokat a teák elkészítése, a pénztárgép kezelése, a bár tisztán tartása, továbbá a menedzser utasításainak követése jelenti. Az elvárások főként a hozzáállással kapcsolatosak, fontos például, hogy az aspiráns legyen nyitott az új kihívásokra, tudjon csapatban dolgozni, pozitív attitűddel rendelkezzen, továbbá ne okozzon gondot számára a kellemetlen helyzetek kezelése.