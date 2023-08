A megfelelő cipő rendkívül fontos

Kezdő teniszezőként vélhetően elsőre az otthon talált sportcipőt fogjuk választani. Viszont ha egy valóban teniszre szánt lábbelivel kezdünk, akkor szinte ég és föld lesz a különbség a teniszezés alatt. A teniszcipőket, mint ahogyan a többi specifikus cipőt is, kifejezetten a sportra fejlesztették ki. Ezért sokkal stabilabban tudunk benne edzeni, valamint a különféle manőverek is könnyebbek és gyorsabbak lesznek általa. A profi teniszcipő ráadásul sokkal kényelmesebb lesz, mint egy átlagos sportcipő, ami megelőlegezi azt, hogy nem fogjuk idő előtt abbahagyni ezt a sportot. A legtöbben ugyanis pont, hogy a nem megfelelő felszerelés, például a cipő miatt hagyják abba a választott sportjukat, hiszen kényelmetlenné válik számukra az edzés. Viszont ha már kezdetben is ragaszkodunk az adott sportra fejlesztett cipőkhöz és ruhákhoz, akkor nem érhet minket csalódás.

Védőfelszerelések – hogy később se legyen komoly bajunk

Bizonyára mindenkinek ismerős a teniszkönyök kifejezés. Ezt azért adták ennek a típusú ízületi problémának, mert elsősorban a teniszezőknél fordult elő. Az ilyen és ehhez hasonló húzódásokat, sérüléseket pedig sokkal jobb, ha megelőzzük, mielőtt kijönnének. Ezért már kezdőként is megéri azon testrészeinkre rögzítőket vásárolni, amiről tudjuk, hogy problémás lehet. Ez tenisz esetén jellemzően a könyök, csukló, váll, de éppen a térdízület is lehet.

Kiegészítők az ütő mellé

A teniszezéshez nem elég csupán egyetlen ütő és néhány labda. Ez a sportág ugyanolyan sokrétű, mint például a futball. Ezért többféle ütőt és labdát is vásárolhatunk, ráadásul számolnunk kell azzal, hogy a teniszütő idővel megsérül, a húrok lazulhatnak, szakadhatnak. Ezekhez pedig új húrokat is tudunk vásárolni.

Egyéb kiegészítők, hogy a sport valóban kényelmes is legyen

A kényelmi kiegészítők nem azért vannak, hogy feleslegesen költsük a pénzünket. Kifejezetten sokat segítenek abban, hogy mi valóban az edzésre tudjunk koncentrálni és komfortosan, fókuszáltan sportolhassunk. Például a speciális ütőtartók arra is jók, hogy melléjük beférjen egy üdítő, de ha az egész felszerelést szeretnénk magunkkal vinni, mert ott tervezünk átöltözni is, akkor egy minőségi hátizsák mindenképp kell.