Alsószentmárton Megújult a polgármesteri hivatal, a kultúrház, az egyházi óvoda, az önkormányzati óvoda, mozgásérzékelős közvilágítással ellátott focipálya és játszótér épült, megújult a Szabadság utca – ezek az elmúlt évek megvalósult beruházásai Alsószentmártonban, melyekre a Magyar Falu Program nyertes pályázatai adtak lehetőséget. A sor tovább folytatódik, hiszen a helyi Napforduló Szociális és Drogprevenciós Egyesület a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében bölcsőde létrehozására nyert támogatást. Az építkezés jól halad, és a kivitelezőnek december végéig kell átadnia az épületet. Az intézmény az engedélyek beszerzése után azonnal megnyitja kapuit, 8 embernek ad majd munkát, és nagyon sok családnak segíteni fog abban, hogy az édesanya is munkát vállalhasson.

Balogh Miklós, Alsószentmárton polgármestere örömmel számolt be róla, hogy az idén az önkormányzat közvetítésével, illetve segítségével 35-40 alsószentmártoni lakos helyezkedett el pécsi, siklósi, beremendi cégeknél. A közmunkások száma is csökkent, hiszen közülük is kerültek dolgozók az elsődleges munkaerőpiacra.

– Nagyon büszke vagyok erre a településre. Ez egy értékes falu, hiszen gimnáziuma, egyházi és önkormányzati óvodája van (hamarosan bölcsődéje is lesz), az emberek dolgoznak, szorgalmasak. Vannak, akik napszámból keresik a kenyerüket, mások el tudnak menni gyárba. Persze akadnak még olyan lakók, akik úgy vélik, hogy inkább a kocsmában töltik a napot, de az arányuk lassan csak 5 százaléka lesz az aktív lakosságnak, és a számuk folyamatosan csökken. Aki dolgozni akar, az tud is – fogalmazott a községvezető.

Alsószentmártonban a közmunkaprogram keretében hatan foglalkoznak kosárfonással, öten pedig a tésztaüzemben dolgoznak. Itt kilencféle tésztát készítenek, melyeket a helyi lakosok féláron vásárolhatnak meg.

A polgármester elmondta, azon dolgozik – s már fel is vette a kapcsolatot az illetékes minisztériummal –, hogy Alsószentmártonban is elérhető legyen a falusi csok. Az ugyanis, hogy az itt vásárolt ingatlanra nem lehet igénybe venni a családtámogatást, azzal a következménnyel jár, hogy sokan máshol vásárolnak házat maguknak. A fiatalok helyben tartására érdekében egyrészt a falusi csok elérhetőségét szeretnék biztosítani, másrészt pedig társasházat építenének, amely szintén segítené a fiatal párok, családok életkezdését. Balogh Miklós bízik benne, hogy erre a jövőben lesz pályázati lehetőség.

Emellett a következő években szeretnének pályázni a ravatalozó felújítására, valamint urnafal építésére, hiszen a hozzátartozók gyakran választják az elhunyt szerettük elhamvasztását. Idén is pályázott az önkormányzat a Magyar Falu Programban járdaépítésre, annak eredményét még várják. Balogh Miklós elmondta, támogatásként anyagot kaptak arra, hogy a nagyobb kátyúkat be tudják tömni az utakon. A munkát a közmunkások végezték el, járhatóvá tették a legkritikusabb részeket a Dózsa György utcában.

Az önkormányzat igyekszik többféleképpen támogatni a lakosságot, bár az idei évben nagyságrendileg 10 millió forinttal kevesebb volt a szociális feladatokra felhasználható kerete. A környező települések közül itt segítik a legmagasabb összeggel, 110 ezer forinttal a temetés költségét. Sajnálatos, hogy az idén sok lakos hunyt el, így az előzetesen erre meghatározott keretnek már a dupláját is felhasználták (kifizették). Biztosították a nyári gyermekétkeztetést, és szociális tűzifát is fognak idén osztani. A szűkös költségvetés miatt az önkormányzat felelős gazdálkodást folytatva nem szervezett falunapot az idei évben.