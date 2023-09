szeptember 22-én rendezték meg az “Együtt Gyermekeinkért” VIII. Szentlőrinc-Királyegyháza Jótékonysági Futóversenyt

közel 700.000 Ft értékű támogatás gyűlt össze, amiből 12 helyi iskola fejlesztheti sporteszközeit

szeptember 23-án rekord részvétellel zárult a Királyegyházi Cementgyár Nyílt Napja



A Holcim Magyarország Kft. a hagyományokhoz híven szeptember végén rendezte meg jótékonysági futóversenyét és Nyílt Napját a Királyegyházi Cementgyárban, amelyeket idén is nagy érdeklődés övezett.

Közel ötszázan futottak a jó ügyért

Szeptember 22-én a ragyogó napsütés, az évről-évre visszatérő futók és az új versenyzők lelkesedése is hozzájárult ahhoz, hogy idén is egy igazi közösségi élményként valósulhatott meg az “Együtt Gyermekeinkért” VIII. Szentlőrinc-Királyegyháza Jótékonysági Futóverseny. A futóversenyt ezúttal is Királyegyháza és Szentlőrinc települések önkormányzatai, a helyi civil szervezetek és a Holcim Magyarország Kft. szervezte.





Az iskolások, pedagógusaik, szüleik és kísérőik elsősorban a 3 illetve 4,4 km-es távok leküzdését tűzték ki célul, és igen hősiesen teljesítettek, szinte nyári kánikulában futották végig a kiírt távokat. A felnőtt versenyzők javarészt a késő délutáni 11 km-es távra neveztek. Az egyes távok legjobbjait több kategóriában díjazták a szervezők. Azonban egy futó sem tért haza üres kézzel. A 3 és 4,4 km-es távokon a szervezők újrahasznosított műnyagból készült tornazsákot, míg a 11 km-es távon a futók egy rajtszámtartós övtáskát kaptak a rajtcsomag részeként. A célkaput áthaladva pedig minden futó egy, a Holcim önkéntes munkavállalói által készített egyedi beton befutóéremet kapott a nyakába.





A diákokat a futás előtt és után közösségi programok, játékos, interaktív foglalkozások várták a Királyegyházi Cementgyár parkolójában. A Holcim önkéntesei kézműves foglalkozásokkal, a Szigetvári Rendőrkapitányság munkatársai játékos bűnmegelőzési feladatokkal kötötték le a diákokat.





“Örülünk, hogy az idei évben is ilyen sokan csatlakoztak hozzánk és teljesítették a futóversenyünk valamelyik távját. A támogató partnerek és a nevezési díjaknak köszönhetően idén közel 700.000 forint értékben járulhatunk hozzá a versenyen részt vevő 12 környékbeli iskola sporteszközeinek fejlesztéséhez, bővítéséhez.” - nyilatkozta a szervezők nevében Turbéki Judit, a Holcim Magyarország Kft. Kommunikációs vezetője.





A szervezők köszönettel tartoznak minden lelkes jelentkezőnek, pedagógusnak, szülőnek, egyéni indulónak, a segítő önkénteseknek, a támogató partnereknek, mivel az összefogásuk által valósulhatott meg ismét ilyen nagyszerűen a „Együtt Gyermekeinkért” VIII. Szentlőrinc-Királyegyháza Jótékonysági Futóverseny, ami sok kisiskolás számára inspiráló kezdeményezés, felejthetetlen nap.

Rekord résztvevő a Királyegyházi Cementgyár Nyílt Napján

A hétvége programja tovább folytatódott a Holcim-nál: a csapadékos időjárás ellenére is rekord résztvevői létszámmal, több mint 200 fővel zárult a szombati Nyílt Nap a Királyegyházi Cementgyárban. A résztvevők egy gyalogos túra keretében bejárhatták a teljes cementgyártás folyamatát - az alapanyagok betárolásától a végtermékek, azaz a cement zsákolásáig.

A látogatás során nemcsak a zsákos cementek rakodását nézhették meg az érdeklődők, de megismerhették a Holcim környezetvédelmi tevékenységét, valamint munka közben láthatták a mintavételező robotot is.

A gyárlátogatás mellett a Holcim interaktív foglalkozásokkal, tetoválásokkal is készült a kicsik és kreatív vénával rendelkezők számára.





















































Holcim Magyarország Kft.

Az építőipar számára egyedi megoldásokat kínáló Holcim Magyarország Kft. közel 150 főt foglalkoztat, 2022-es nettó értékesítési árbevétele több mint 30 milliárd forint. A Holcim egy cementgyárat üzemeltet Királyegyházán és egy agyag- és mészkőbányát Bükkösdön. A Királyegyházi Cementgyár az elérhető legmodernebb technikával 2011 óta üzemel, mára hazánk egyik meghatározó építő-alapanyag gyártójává vált. Célja partnerei és végfelhasználói igényeinek teljes körű kiszolgálása innovatív, kitűnő minőségű cementtermékekkel – mind ömlesztett, mind zsákos formában. A vállalat termék portfóliójában az ECOPlanet cementek biztosítják az alacsony CO2 kibocsátású építkezések megvalósítását.

A környezetvédelem és a körkörös gazdaság megvalósítása érdekében tett intézkedéseit legutóbb a Greengage - Zöld elköteleződés díjjal (2022) ismerték el. A Holcim számára fontos továbbá a helyi közösség támogatása, amelyet elsősorban önkéntes programokkal és a „Közösségi Érték Program” pályázatával valósít meg.





További információ elérhető a www.holcim.hu oldalon.













Holcim Cégcsoportról

A Holcim világvezető az innovatív és fenntartható építési megoldások terén. Célja, hogy a vállalat mind a 60.000 munkavállalójával együtt az emberiség és a bolygó jövőt építse, megvalósítav az építkezések dekarbonizációját, mindamellett hogy egy magasabb életszínvonalat tesz lehetővé.

A vállalat az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és köforgásos megoldások széles skálájával, az ECOPacttól az ECOPlanetig lehetővé teszi az ügyfelei számára, hogy ezáltal kevesebből többet építsenek. Innovatív rendszereivel – az Elevate tetőfedésétől a PRB tetőszigeteléséig – a Holcim fenntarthatóbbá teszi az épületek használatát, elősegíti az energiahatékonyságot és a környezetbarát felújítást. Stratégiájának középpontjában a fenntarthatóság áll. A Holcim célja, hogy a nettó zéró kibocsátás elérésével csatlakozzon a 1,5°C-os célhoz, amit a Science Based Targets (SBTi) kezdeményezés is jóváhagyott.





További információ: www.holcim.com