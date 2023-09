Ahogyan az üzletlánc legutóbb a zászlajára tűzte: a PENNY kiállja a próbát! Ennek szellemében most egy teljesen új szerepben jelenek majd meg a vállalat életében. Örömmel vállaltam a feladatot, hogy tudományos munkatársként mutassam be a vásárlóközönség számára a PENNY számos termékelőnyét. Munkám során többek között a kínálat frissességét, a széles termékválasztékot, valamint a kiváló minőséget vizsgálom és értékelem, mindezekről pedig időről időre be is számolok majd