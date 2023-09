Az 1996-ban megalakult NYMTIT feladata továbbra is az, hogy a környező területeken folytatott kutatásokról naprakész tájékoztatást adjon. Ennek érdekében minden évben megrendezi a Tájoló Napot, amely egy szakmai fórum a társulás minden településének polgármestere és képviselő-testülete és az érdeklődő lakosság részvételével. A szervezők minden évben igyekeznek külföldről is előadót hívni a rendezvényre. Ezúttal Gerben Dijksterhuis, Borsele (Hollandia) polgármestere, s egyben a GMF (Nukleáris Létesítmények körüli Európai Önkormányzatok Csoportja) alelnöke fog beszélni a résztvevőknek a tervezett új atomerőművi blokkokhoz kapcsolódó társadalmi párbeszédről, illetve a kapcsolatépítésről.

A sajtótájékoztató 9.30-kor kezdődik a bodai Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében, a szakmai fórumot pedig 10 órakor Kovács Győző, az NYMTIT elnöke, Boda polgármestere nyitja meg, majd köszöntőt mond dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója.

– A huszadik Tájoló Napon a résztvevők láthatnak egy filmet is, Így kezdődött címmel. Ezt Kováts Balázs atomerőmű szakmérnök, címzetes egyetemi docens készítette, és azt mutatja be, hogy hogyan kezdődött a NYMTIT munkája, és a társulás megalakulását, első feladatait is bemutatja – mondta Kovács Győző.

Dr. Ormai Péter, az RHK Kft. (Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.) nemzetközi kapcsolatokért felelős főmunkatársa a radioaktívhulladék-kezelés külföldi tapasztalatairól tart előadást, dr. Szalay Máté Gerzson, az Energiaügyi Minisztérium tanácsadója pedig Magyarország jelenlegi energiahelyzetéről, valamint az atomerőmű energiaszektorban betöltött szerepéről beszél majd a hallgatóságnak. A fórumon beszámolnak még a térségben zajlott 3D-s szeizmikus mérés eredményeiről, a már leszűrhető tapasztalatokról, és a következő időszakban várható munkáról.

A társulás tagtelepüléseinek önkormányzatai évente támogatásban részesülnek, melynek jelentős részét a kommunikációra (negyedévente megjelenő információs lap, információs iroda működtetése, szóróanyagok készítése, terjesztése) kell fordítani, emellett ebből az összegből a település működésére is lehet fordítani.

– Idéntől lehetőséget kaptunk, hogy a társulások tanácskozási joggal részt vehetnek a KNPA(Központi Nukleáris Pénzügyi Alap) szakbizottsági ülésein. Ez, úgy gondolom, nagy előrelépést jelent a települések érdekeit képviselő szervezet számára – mondta Kovács Győző. Mint hozzátette, eredményesnek tartja azt a munkát, amelyet a NYMTIT 1996 óta végez. A tagtelepülések polgármesterei is segítenek a lakosság tájékoztatásában. Hangsúlyozta továbbá, hogy nem az a feladatuk és céljuk, hogy itt atomhulladék-tároló legyen, hanem az, hogy mindenki megfelelően és időben értesüljön azokról a kutatásokról, amelyeket itt végeznek. Értesüljenek az emberek arról, hogy hol tart a kutatás, és mi várható, mi a jó az itt élőknek. Hiszen kutatás nélkül nincs fejlődés. Ezért is igyekeznek az iskolásokat is bevonni az információkba, hiszen ők kerülnek majd a jövőben döntési helyzetbe.

A gyerekeket évente többször is megszólítják a programokkal, májusban Hetvehelyen Niels Bohr fizika-kémia versenyt rendeznek a tagtelepülések iskolás diákjai számára, ilyenkor a Tájoló Napot megelőző napon pedig Cserkúton játékos szellemi vetélkedőn mérik össze tudásukat a diákcsapatok. A Föld napján, a víz világnapján előadásokat hallgathatnak meg, illetve a kutatásokkal kapcsolatos ismeretterjesztő animációs filmet is megtekinthetik a fiatalok.