A várpalotai Trianon Múzeum a Kárpát-medence egyetlen olyan intézménye, amely a trianoni békeszerződéssel, annak napjainkra is kiható következményeivel foglalkozik, bemutatva az országvesztés gazdag és megrázó tárgyi, szellemi hagyatékát, segítve azon kezdeményezéseket, amelyek a magyar nemzet fizikai és lelki széttagoltságát igyekeznek orvosolni. Felújítása után a Trianon Múzeum 2023 őszétől újranyitja kapuit a látogatók előtt a mai kor ismeretszerzési szokásaihoz igazodó kiállítási tartalmakkal és olyan új elemekkel, mint az interaktív játéktér, a zeneszoba vagy a mozgóképszínház.

A múzeumban bemutatott anyag a Kárpát-medence viszonylatában egyaránt felöleli a trianoni diktátum pontos történetét és következményeit, bemutatja az I. világháborút követő irredenta mozgalmak sajátosan szép produktumait, az anyaországhoz időlegesen visszacsatolt egyes országrészek „hazatérésének” boldog pillanatait, a II. világháború eseményeit és a háború utáni, magyarokat sújtó kollektív, véres megtorlásokat.

Az Európai Unió és a magyar állam támogatásával a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. koordinálásában, a Nemzeti Kastély- és Várprogram keretében 2023 őszére megújult a múzeumnak otthont adó Zichy-kastély, amely egyben az épület szellemi rehabilitációját is jelentette.

A projekt révén teljesen megújuló kiállítóterekben látható egyedülálló és látványos kiállítások interaktív és modern múzeumpedagógiai eszközök segítségével megelevenítik és szinte kézzel foghatóvá teszik – mind a diákcsoportok, mind a felnőtt látogatók számára – a magyar történelem e kevéssé ismert fejezeteit.

A látogatókat és a szakmabelieket egy 12 színből álló állandó, interaktív, multiszenzorális hatásokban bővelkedő Trianon-kiállítás, valamint a múzeum tematikájához kapcsolódó számítástechnikai foglalkoztató, mozgóképszínház, múzeumpedagógiai terem, a hely szelleméhez illő szabadulószoba, továbbá szakkönyvtár várja.

A múzeumba érkezőt már a belépéskor egyedülálló hatás éri: amikor kinyílik a múzeum ajtaja, azonnal egy szimbolikus, 1919-es vasúti pályaudvaron találja magát. Gőzmozdonyok indulása, vasúti vagonok jellegzetes zaja, az állomás hangszórója éppen erdélyi menekülteket szállító vonatot jelent be, közben német, román, magyar katonai vezényszavak pattognak, anyját kereső gyermek sírása hallik. Ebbe a robbanásszerű hangzavarba lép be a látogató. Kabátját az autentikus ruhatárban adhatja be, a jegyeket egy korabeli trafikban, vasutas egyenruhás kollégák kezelik majd. Ebből a drámai vonzásból igyekeznek nem elengedni a látogatót.









A tizenkét tárlat végigjárása után azok hatása nem áll meg a kijáratnál: a látogatót olyan belső átalakulást eredményező élmények érik, amelyek hosszú távon is befolyásolják a Trianonról, mint máig ható történelmi eseményről alkotott képét, gondolkodását.

További információ: www.trianonmuzeum.hu