„Megéri magunkba fektetni”, ismételten beigazolódott. Mogul 118 Kft, mint felnőttképző intézmény az elsők között kezdett bele az új szabályozásnak megfelelő Sminktetováló szakképesítés oktatásába. Az országban a második megszervezett és sikeresen lebonyolított képesítő vizsgán mutathatták meg tudásokat a pécsi kozmetikus lányok. A képzés a 2022 augusztusában megjelent követelmények szerint zajlott, és a Baranya Vármegyei Független Vizsgaközpont már ennek megfelelő képesítő bizonyítványt adott ki. Így a baranyai sminktetoválók már rendelkeznek az új feltételekkel a tevékenységük végzéséhez.

A sminktetováló szakmában jelenleg 5 hölgy rendelkezik, tudomásom szerint, ilyen végzettséget igazoló bizonyítvánnyal a régióban - mondta Benedek Dávid a képző cég ügyvezetője.

„A csoportban résztvevők közül Böröcz Beátát emelném ki szakmai tudása és szakmai tapasztalata alapján. A további képzéseinkhez oktatónak kértük fel, mert úttörő munkássága és magatartása egy új hullámot fog generálni a sminktetoválás jövőjében. A Mogul 118 Kft tevékenységi köre, szolgáltatásai közül a felnőttképzés, Szakmatanulás divízió – szakmatanulas.hu - szlogenjét kihangsúlyoznám a következő gondolat előtt: „Megéri magunkba fektetni”!”

Bea időt és energiát nem kímélve fejleszti szakmai munkásságát, így kitűnő példakép lesz a Sminktetováló szakmában, melyet igazol, hogy kiemelkedő teljesítményét különböző megmérettetéseken, továbbképzéseken, konferenciákon való részvételével finomítja. Elégedett ügyfélkörével hitelesen tudja képviselni a kozmetikai, tartós make-up tetoválás piaci szegmensét.

Böröcz Beáta elfogadta a Mogul 118 Kft oktatói felkérését. „2007 óta vagyok kozmetikus és sminktetováló. Folyamatosan veszek részt kozmetikai és sminktetoválási továbbképzéseken, hogy ügyfeleim részére a legfrissebb és legjobb megoldásokat tudjam kínálni. A kozmetikámban kizárólag egy vendéggel foglalkozok egy időben” mondta Böröcz Beáta. „Kellemes, igényes környezetben készítem el vendégeim arckezeléseit, sminktetoválásait a lehető legmagasabb igényeknek megfelelően Pécsett a belváros szívében. Fontosnak tartom, hogy a tudásomat megoszthassam, és újdonságokkal egészíthessem ki leendő tanulóinkkal.”

A képző cég számára fontos, hogy a Sminktetoválóknak folyamatosan biztosítson lehetőséget a jelentkezésre. Egy gondolat erejéig a szükséges képesítő bizonyítvány szerzésétől tekintsünk el, meg kell értenünk, hogy szakképesítés lett a Sminktetoválás, része a korábbi OKJ-t felváltó szakmajegyzéknek, ezáltal értékesebb lett, mint a korábban megszerezhető, nem egységes tudást biztosító tanúsítványok, amit a szolgáltatást igénybe vevők is értékelni fognak, mivel biztonságérzetet kelt bennük a szakember megfelelően igazolt kompetenciái.

A Mogul 118 Kft kedvező áron kínálja képzéseit, korábban megszerzett tudást beszámítják a képzés idejébe és díjába is. A képző cég nem elkötelezett egyik tetováló gépet, pigmenteket és tűmodulokat forgalmazó márka mellett sem, hanem a képzésbe építve a résztvevő kipróbálhat 5 különböző géptípust, pigmentet, és saját igényének, kezének, szokásainak megfelelően kiválaszthatja a legalkalmasabbat. Az oktató iránymutatást, tanácsokat ad a jelentkezőknek, és mindenki az ízlésének megfelelő termékcsaládot választhatja. A képzés után rendelkezésre áll még egyéni konzultációs vagy gyakorlási lehetőség is.

„Programjaink kialakításánál a konkrét szakmai tudás és szakmai hitelesség áll a középpontban, amit oktatónk is fontosnak talál, és ennek érdekében elsők között végezte el a képzést, és kiemelkedő eredménnyel a szakképesítést meg is szerezte. Beával, mint oktatóval közös célunk, hogy a tanulók, a szakmát már ismerő, vagy az újdonsült, tudás beszámítás nélküli alapképzésben résztvevők is a legjobb minőségű, gyakorlat orientált képzésben vegyenek részt.”

Fontos kiemelni, hogy az a kezdeményezés, amely a képesítő bizonyítvány megszerzéséhez köti ennek a szakmának a gyakorlását, az érintetteknek ne terhet jelentsen, hanem tudjanak rá előnyként, megerősítésként, lehetőségként tekinteni. A felnőttképző intézmény is szükségesnek tartja, hogy a sminktetoválással foglalkozók kiegészítő, technológiai tanfolyamokon, továbbképzéseken folyamatosan fejlesszék tudásukat, további skill-ek, képességek megszerzését szorgalmazza. Azonban ezeknek akkor van igazi haszna, ha stabil az az alap, amire építkezni tud a fejlődésben.

Mogul 118 Kft oktatójaként, Böröcz Beáta Baranyában élre törően revitalizálja a szakmát a kínált és nyújtott szolgáltatásaival. Generáció-váltás szükséges a szakmát aktívan művelők és oktatók pozíciójában, az az oktató, szakember az igazán hiteles, aki már a szakmát érintő változások ideje alatt igazodik az új elvárásokhoz, és nem problémát, hanem lehetőséget, szintlépést lát az újdonságban, és megérti azt, hogy megéri magába fektetni.

Megújult honlapunkon, www.szakmatanulas.hu oldalon további információk érhetők el, minden kedves érdeklődőt tájékoztatunk egyéb képzéseink felől is. Az oldalon kérdéseiket is feltehetik, megírhatják javaslataikat a képzési kínálattal kapcsolatban és kollegáink a lehetőségekhez mérten a leghamarabb válaszolnak. Egyéb területekről is elérhetőek szakképesítések, részszakmák, melyeket a munkáltatóknak mindig ajánlunk versenyképességük megőrzése érdekében.