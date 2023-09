Hirdetés 23 perce

Vendéglátós munkalehetőségek Zalaegerszegen és környékén

Vendéglátós munkalehetőségek országszerte széles körben elérhetőek. Ez természetesen Zalaegerszegre és környékére is igaz, ahol szintén számos étteremben, szállodában, cukrászdában és egyéb vendéglátóhelyen adódat lehetőség az elhelyezkedésre. Ehhez persze nem árt egy átgondolt álláskeresési stratégiát követni, és több felületen is aktívan böngészni. Érdemes lehet például figyelemmel kísérni a ZalagerszegAllas.hu weboldalát, amelynek kínálatában vendéglátós pozíciók is elő szoktak fordulni. Íme néhány ezekből!

Vendéglátós munkalehetőségek Zalaegerszegen és környékén - ZalaegerszegAllas.hu Fotó: Pavel Horak

Pultos Pultos álláslehetőséget már többször meghirdettek a ZalaegerszegAllas.hu felületén. Példának okáért fesztiválokra, rendezvényekre, sőt, még cukrászdába is kerestek pultosokat a portálon keresztül. A feladatok valamennyi esetben hasonlóan alakultak, vagyis a vendégek kiszolgálása, a pénztárgép és a bankterminál kezelése, az árufeltöltés, valamint a munkaterület tisztán tartása jelentette az alapvető tevékenységi kört. A pozícióhoz kapcsolódó elvárások pedig elsősorban a személyes tulajdonságokra vonatkoztak: a kedves és udvarias fellépés, a vendégcentrikus hozzáállás, az igényesség, a pontosság és megbízhatóság például mindig is nélkülözhetetlen kvalitásoknak számítottak ezen munkalehetőségek kapcsán. Szakács Szakács álláslehetőség ugyancsak több esetben előfordult már a ZalaegerszegAllas.hu kínálatában. Jellemzően éttermekhez kerestek szakácsokat, de arra is volt példa, hogy kebaboshoz vagy más gyorséttermi egységekhez. Előbbi esetében a feladatok természetesen összetettebbek voltak és a szakirányú végzettséget, illetve tapasztalatot is megköveteltek. A kebabos lehetőség esetében viszont mindez nem volt feltétel, akár pályakezdők is eséllyel jelentkezhettek, ugyanis teljes egészében betanított munkavégzésről volt szó. Felszolgáló A felszolgálói pozíciók szintén ideális választásként funkcionálhatnak azok számára, akik a vendéglátás területén építenének karriert. Az eddig megjelenő ilyen típusú lehetőségek esetében az alapvető feladatokat olyan tevékenységek jelentették, mint például a terítés, a vendégek fogadása, a rendelések felvétele, a megrendelt ételek és italok szervírozása, valamint olykor a fizettetés. Az elvárások tekintetében sok esetben különbségek mutatkoztak, hisz egyes munkáltatók elvárásként tekintettek a szakirányú végzettségre és tapasztalatra, míg mások vállalták a betanítást. A vendégcentrikus gondolkodás, az udvariasság, valamint a gyors, pontos és megbízható munkavégzés képessége viszont jellemzően alapvető követelmény volt. Pizzafutár Végezetül a pizzafutár lehetőséget is érdemes megemlítenünk példaként, hisz ennek felbukkanására is volt már precedens a zalaegerszegi portál felületén. A feladatkör természetesen a pizzák kiszállításából és a fizettetésből állt, amely teendők ellátásához jogosítványra, saját gépjárműre (pl. autó, motor), vendégorientált attitűdre, precizitásra és nem utolsósorban pontosságra volt szükség.

