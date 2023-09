Életeket menthetünk

„A mai világban sok mindent tartunk nélkülözhetetlennek: a mobiltelefont, az autót, a nyári szabadságot, és még sok mást. Viszont nehezen gondolunk bele a szónak a jelentésébe akkor, amikor az egészségünk válik nélkülözhetetlenné” – ezzel a gondolattal indította beszélgetésünket Hegyi Ákos, a pécsi Bajcsy-Zsilinszky úti BioLife plazmaközpont vezetője.

„A plazmaalapú gyógykezelések számos, súlyos betegségben szenvedő embertársunk életének minőségét, teljességét, hosszát befolyásolják. Jelen pillanatban csak emberi vérből kivonva lehet ezeket a gyógyszereket előállítani, szintetikus módon nem, és bizonyos immunhiányos betegségek kizárólag plazmalapú készítményekkel kezelhetők” – hangsúlyozta a központvezető.

A BioLife-nál a levett vérplazma száz százalékban egészségügyi, életmentő célra kerül felhasználásra. Hemofília, azaz vérzékenység és immunhiányos betegségek kezelésére, valamint égési sérülések esetén, és sürgősségi betegellátásnál is alkalmazzák a plazmaalapú készítményeket. Gyakorlatilag bárki kerülhet olyan helyzetbe, ahol szüksége lehet ilyen készítményekre.

Hegyi Ákos

Több lépéses folyamat

„A vérplazmaadás folyamata ott kezdődik, hogy a potenciális donor talál egy életérzést, segíteni vágyást, baráti invitálást, sajtóból kapott hírt –, ami miatt donorrá szeretne válni, majd regisztrál - amit többféleképpen is megtehet – a teddmegmost.hu weboldalon vagy telefonon, illetve személyesen, a hazai 10 BioLife központ valamelyikében. Fontos, hogy higiéniailag megfelelő állapotban érkezzen a jelentkező, és hozza magával a szükséges okmányokat. Azonban nem mindenki alkalmas donornak, több kizáró tényező is van. A donációra való alkalmasságot orvosi vizsgálat dönti el. Minden egyes donációt megelőz egy ilyen vizsgálat. Az első alkalommal tovább tart, és tizenötödik alkalom után újra elrendelünk egy hosszabb vizsgálatot” – tájékoztatott minket Hegyi Ákos. – „Meg akarunk győződni egyrészt arról, hogy olyan donorokat választunk ki, akiknek a vérplazmája felhasználható a gyógyszeriparban, és nem jelent veszélyt azokra, akik majd az előállított gyógyszerkészítményeket használják. Másrészt pedig szeretnénk a donorok egészségének biztonságáról is meggyőződni. A vizsgálatokat követően egy vérvétel következik, a mintát pedig komoly elemzés alá vesszük, melynek eredményéből kiderül, hogy alkalmas-e a jelentkező vérplazmaadásra.

Két plazmaadás között 2 napnak kell eltelni, valamint 365 napon belül összesen 45 alkalommal van rá lehetőség. Mindemellett fontos, hogy a donorok mellőzzék a dohányzást, az alkohol- és a zsíros ételek fogyasztását a donáció előtt, és nagy mennyiségben fogyasszanak folyadékot már 2-3 nappal a plazmaadás előtt, és 1-2 nappal utána is.

Vonzó körülmények a donoroknak

„Kulturált körülményeket és teljes higiéniát biztosítunk a központban, a kollégák pedig segítőkészek, mindent elmagyaráznak lépésről-lépésre. A donáció átlagosan 45 perces folyamata során igyekszünk lehetőséget adni a donoroknak a minőségi időtöltésre. A donorteremben ingyenes wifi szolgáltatást érhetnek el a, rádiót hallgathatnak, a televízión pedig hasznos egészségügyi tanácsokkal szolgáló videókat is vetítünk. A donáció után üdítőitalt, kávét, vizet, szendvicset, csokoládét biztosítunk számukra, valamint készpénzben és étkezési utalványban igyekszünk őket kompenzálni, számos alkalommal marketing akciókat, nyereményjátékokat is szervezünk” – tájékoztatott a központvezető.

Több előnnyel is jár a donáció

A vérplazmaadás a donorok számára a segítségnyújtáson kívül más előnyökkel is jár.

„A döntő többség azért az élményért jön, hogy segítséget nyújthasson. Sokan érkeznek úgy, hogy hallottak valakiről, akinek vérplazmaalapú gyógyszerre van szüksége. Természetesen, fontos motiváció a központban eltöltött idejükért és fáradságuk ellentételezésre adott kompenzáció is. Ennek mindenkori összegéről a BioLife weboldalán értesülhetnek a donorok. A társasági élet miatt is szeretnek idejárni az emberek, egyfajta közösségi hely lett, amelyet a kellemes körülmények is megalapoznak. Mindemellett fontos előny, hogy a donorok ingyenes orvosi vizsgálatban részesülnek, így rendszeresen tájékoztatást kapnak egészségügyi állapotukról” – tájékoztatott bennünket Hegyi Ákos.

Véradásra is ösztönöznek

Gyakran felvetődik a kérdés, hogy mi a különbség a plazmaadás- és a véradás között.

„A kettő hasonló folyamat, de vannak köztük különbségek. A plazma a vér egyik alkotóeleme, egy szalmasárga folyadék. Véradás során nagyjából 450 milliliter vért vesznek le. A plazmaadás során viszont a vérből csak bizonyos alkotóelemeket veszünk ki, a piros, alakos elemeket visszaadjuk a donornak, ezért ez egy kicsivel hosszabb folyamat, de a donor szervezete kevésbé terhelődik meg, mint véradás során. Aki Magyarországon plazmát ad, annak a plazmaadást követően 180 napon belül vért is kell adnia. Alkalmanként még véradást is szoktunk szervezni a központban, ezzel is ösztönözve donorjainkat a véradásra” – mondta Hegyi Ákos.

Tizenhatszor adott már vérplazmát

A központban tett látogatásunk során az egyik donorral, Pinczés Anitával is beszélgettünk, aki elmesélte nekünk, hogy egy ismerősétől hallott először a vérplazmaadásról.

„Felkeltette az érdeklődésemet ez a kiegészítő kereseti lehetőség, amellyel még segíteni is tudok. Utánanéztem, hogy miről is van szó, és hogy mennyi embernek nyújt ez lehetőséget egy teljesebb életre. Olvastam, hogy mennyi gyógyszert gyártanak belőle, alkalmazzák immunhiányos betegségeknél, és még a tetanusz oltáshoz is felhasználják a plazma alkotóelemeit. Ekkor döntöttem el, hogy jelentkezem, és már a tizenhatodik plazmaadásomon vagyok túl” – mesélte a donor.

Az első alkalommal Anita kicsit izgult, nem tudta, hogy fájdalmas lesz-e, de rengeteg tanácsot kapott a folyadékfogyasztást és az étkezést illetően, és a központban mindenki nagyon kedves, minden donorra nagy figyelmet fordítanak, folyamatosan érdeklődnek a hogylétük felől.

„A plazmaadás napjára mindig felkészülök, ha tudom, hogy hamarosan donációra kerül a sor, akkor 1-2 nappal előtte már megemelem a folyadékbevitel mennyiségét. 3-4 liter vizek megiszok, valamint csökkentem a zsíros ételek fogyasztását is. Sok csirkét, zöldséget és csökkentett zsírtartalmú tejtermékeket eszem. Ezen kívül pedig mindig igyekszem kipihenten érkezni” – avatott be rutinjába Anita.

A donor rendszeres plazmaadóként azt tanácsolja a leendő donoroknak, hogy plazmaadás előtt és után is nagyon fontos, hogy a megemelt mennyiségű folyadékot fogyasszunk és fehérjedúsan táplálkozzunk, mert így a szervezetünk gyorsabban tud regenerálódni. Azok számára, akiknek ellenérzésük van a vérplazmaadással kapcsolatban, azt üzeni:

„Tegyenek úgy, mint én, nézzenek utána az interneten. Több megbízható oldal is van, ahol tájékozódhatnak ennek a folyamatnak a lényegéről, a menetéről és a céljairól. Jól informáltan alkossanak véleményt és az alapján döntsenek!”

