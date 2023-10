A rendezvény pénteken 18 órakor a hagyományos borrendi bevonulással kezdődik a Villányi Franc színpadon (Rendezvénytér), amely után itt a Kacaj zenekar, a Kozmix (20 órától), Szikora Róbert és az R-GO, majd Dj Tomi és az Unterrock zenekar szórakoztat. Szombaton ugyanitt 15 órakor tartják a hagyományos, ünnepélyes hordócsapolást, amely után a Bartók Béla Férfikar, a Villányi Általános Iskola német nemzetiségi tánccsoportja, a Villányi Ifjúsági Fúvós­zenekar és az iskola mazsorettcsoportja lép fel. 17:15-től a Konyha zenekar, utánuk a Don’t Stop The Queen, majd a Bohemian Brass Band zenél. 21:15-től Rúzsa Magdi várja a közönséget, azután pedig tűzijáték és éjszakába nyúló bulira invitál Dj Tomi, valamint a Royal Zenekar.

REDy színpad a Fő tér mellett

A Fő tér mellett felállított REDy színpadon pénteken 19 órától Kozsó, majd M-Kovács Réka énekel, 21:15-től pedig éjszakába nyúlóan Redy Party veszi kezdetét. Szombaton délelőtt 10 órától gyermekműsorral, majd kulturális csoportok fellépésével várják az érdeklődőket, 16 órától pedig ismét a zenének adják a teret: 16 órától a Cimbaliband Trio, majd Kéméndi Tamás harmonikaművész és Győrfi Anna színművésznő előadása, 19 órától Varga Viktor koncertje szórakoztat. 20 órától tűz­zsonglőr produkció kezdődik, majd a Nihil Chips koncertje és Dj Pepe retró diszkója várja a bulizni vágyókat.

Szombaton 16 órától hordógurításra várják a lelkes résztvevőket

A pincesorról indul a felvonulás

A Villányi Vörösbor Fesztivál leglátványosabb programja, a villányi pincesortól a Rendezvénytérig tartó szüreti felvonulás szombaton 14 órakor kezdődik, emellett olyan kísérőprogramok is várják a látogatókat, mint tárlatvezetés a Helytörténeti Gyűjteményben, a Gál Pince és Bormúzeumban, Pincesétára is regisztrálhatnak a résztvevők a Csányi Pincészetben. A pincesoron 16 órától hordógurítás kezdődik, 17:30-tól a Bohemian Brass Band örvendezteti meg a közönséget.

Programkavalkád a Diófás téren

A Diófás téren pénteken 15 órától vadfőző versenyt rendez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara baranyai szervezete, szombaton 15 órától pedig szimultán sakkot játszik Jeszenszky József mesterjelölt sakkozó. A délután folyamán lesz kézműves-foglalkozás, 17 órától pedig Győrffy Zoltán, a Pécsi Borozó főszerkesztője beszélget a Villányi borvidék borászaival. A Villányi Vörösbor Fesztivál vasárnapi programja teljes egészében ingyenesen látogatható, ezen a napon a Diófás térre várják az érdeklődőket, ahol 10 órától Szüreti Hálaadás – ökumenikus istentisztelet lesz, délután 14:30-tól a Villányi Általános Iskola Pöttöm Zenekara lép fel, 15 órától a Bolhazsák gyerekzenekar, 16 órától pedig Vermes Tímea, Rózsa Bernadett és Götz Attila musical előadása következik.

A részletes programokról az érdeklődők a https://villany.hu/programok/villanyi-vorosbor-fesztival-2023/ oldalon tájékozódhatnak.

Idén is nagy buli várható, neves fellépők érkeznek a Villányi Vörösbor Fesztiválra

A Kozmix pénteken 20 órától lép fel a Villányi Franc színpadon (Rendezvénytér)

Fotó: Imre György

Szikora Róbert és az R-GO ugyanitt pénteken 21:30-tól ontják a slágereket

Fotó: Huszár Gábor

Rúzsa Magdi pedig szombaton 21:15-től koncertezik

Fotó: Unger Tamás

Területlezárások

A rendezvénnyel érintett területet pénteken 10 órától hétfőn 6 óráig lezárják. Ez idő alatt kizárólag behajtási engedély birtokában lehet a lezárt területre gépjárművel bejutni. A rendezvény szervezői kérik, hogy a Baross Gábor utcában a fesztivál ideje alatt ne parkoljanak az úton, illetve a Városháza és az Általános Iskola közötti útszakasz parkolósávját is hagyják szabadon. A szervező a parkolósávban hagyott gépjárműveket jogosult elszállíttatni. Vasárnap reggel 6 órától a közforgalom számára a Baross G. utca Petőfi utcai kereszteződéstől a Városházáig tartó szakaszát megnyitják, valamint megszüntetik a Dózsa Gy. utca lezárását, így a forgalom Bóly irányába a Damjanich utcán keresztül, illetve az elkerülő út felé a Dózsa Gy. utcán keresztül zavartalanul folyhat.

Jegyárak, információk

A pénteki napra négyezer, a szombati programokra pedig ötezer forintért váltható jegy, míg a kétnapos belépő ára 8500 Ft. Elővételes jegyvásárlásra a https://villany.hu/programok/villanyi-vorosbor-fesztival-2023/ honlapon keresztül, vagy a Rendezvénytéren 2023. 10. 05-ig, munkanapokon 9 és 15:30 óra között van lehetőség. A fesztivál idején, a helyszínen öt beléptetőponton lesz lehetőség jegyvásárlásra. Az online felületen elővételben megvásárolt jegyeket minden esetben a beléptetőpontok egyikén karszalagra kell váltani. A vasárnapi programok ingyenesen látogathatók.

Fesztiváljáratokat indítanak

A buszok a rendezvény teljes időtartama alatt terelőútvonalon, a megállókban előre meghirdetett helyekről indulnak. A vendégek számára megerősített járatokat indít a MÁV Pécs–Villány között, a menetrendről a MÁV honlapján lehet tájékozódni. Ezen túlmenően október 7-én és október 8-án 1:00 órakor fesztiválvonat indul Villányból Pécs irányába a menetrend szerinti járatok díjszabása ellenében. Emellett fesztiválbusz is közlekedik mindkét nap 2:00 órakor Siklósra, Harkányba valamint Pécsre. A buszok a Csányi Pincészet elől indulnak, jegyet váltani az információs pavilonban lehet.

Idén is hirdettek virágkötészeti versenyt

A Villányi Vörösbor Fesztivál keretében a Teleki Szakképző (Déli ASzC Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium) ebben az évben is megrendezi a „Bor-virág” országos virágkötészeti versenyt, amelyre hét szakképző iskola 25 tanulója készített virágkötészeti versenymunkát. Ezeket a Villányi Vörösbor Fesztivál látogatói pénteken és szombaton 10 órától 17 óráig megtekinthetik a Teleki Szakképző Tanpincéjében. Az idei évben három kategóriában hirdették meg a versenyt: vendégköszöntő asztaldísz, borospalack díszítés és „Ősz a kertben” – térkompozíció. Az eredményhirdetésre pénteken 10 órakor kerül sor.

Ezen kívül pénteken és szombaton régi boroscímkék kiállításával, szőlő- és gyümölcskóstolással, pincelátogatással és borkóstolóval várják a fesztiválozókat, akiknek szívesen tartanak bemutatót a borvidékről, a szőlőfeldolgozás és borkészítés folyamatáról, megismerhetik a gépeket, és bepillantást nyerhetnek a szőlész-borász szakma munkafolyamataiba. Az iskola az érdeklődők számára a képzési kínálatát is bemutatja.

További kísérőprogramokra is lehet jelentkezni, a Helytörténeti Gyűjteményben szombaton 10 órakor tárlatvezetést tartanak, 11 órakor szintén tárlatvezetéssel mutatják be a Gál Pince és Bormúzeumban A bor évszázados útját, ezen kívül a Csányi Pincészetben is pincesétát lehet tenni, pénteken 17 órától, szombaton pedig 11, 13 és 15 órakor indulnak a csoportok. Ezek a programok előzetes regisztrációhoz kötöttek.