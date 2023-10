A Holcim 2023. szeptember 21. és október 6. között Egészség-, Munka- és Környezetvédelmi Napokat szervezett.

Az esemény mottója: "Az egészség-, munka és környezetvédelem velem kezdődik".

Az eseménysorozat programjai három fő területhez kapcsolódtak: 1. egészséges életmód és well-being, 2. munkavédelem és közlekedésbiztonság, valamint 3. környezetvédelem és fenntarthatóság.

A rendezvénysorozat célcsoportja a munkavállalók mellett a vállalat logisztikai partnerei, valamint - a nyílt nap keretében - a helyi lakosság volt.



A Holcim Magyarország Kft. számára alapértéknek minősül a munkavállalók és a vállalattal együtt dolgozók egészsége, biztonsága, valamint a környezet megóvása. Ennek népszerűsítése érdekében szervezte meg a Holcim idén is az Egészség-, Munka- és Környezetvédelmi Napok rendezvénysorozatát.

Az eseménysorozat erős kezdéssel indult szeptember 21-én: hulladékgyűjtést és faültetést szerveztek, valamint átadták a Királyegyházi Cementgyár melletti, továbbfejlesztett biciklis pihenőt. A helyi lakosság bevonása érdekében ezekben a napokban rendezték meg idén az „Együtt Gyermekeinkért” Jótékonysági Futóversenyt, valamint a Királyegyházi Cementgyár Nyílt Napját, ahol az érdeklődők a Holcim környezetvédelmi tevékenységével és Európa egyik legmodernebb gyárának működésével ismerkedhettek meg.





A kéthetes rendezvénysorozat keretében több mint 20 programon vehettek részt a Holcim munkavállalói. A biztonságos munkavégzés témájához kapcsolódó programok közül idén is nagy népszerűség övezte a tűzoltási gyakorlatot, valamint Pintér József rendőr főtörzszászlós érdekfeszítő és tanulságos baleset-megelőzési előadását. A közlekedésbiztonság fontosságának további erősítéseként a Holcim munkavállalói egy vezetéstechnikai tréningen is próbára tehették tudásukat, képességeiket.

„A Holcimnál kiemelt figyelmet fordítunk a munkatársaink és a velünk együtt dolgozók jóllétére, egészségének védelmére, ezért rendezvénysorozatunk keretében idén is szerveztünk elsősegélynyújtási tréninget, véradást, közös edzéseket, jógát, hangtálas meditációt és masszázst. A mentális egészség megőrzése érdekében pedig egy interaktív előadáson is részt vehettek munkavállalóink, amelynek keretében különféle stresszkezelési technikákat sajátíthattak el.” – emeli ki Hoffmann Tamás, a Holcim Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatója.

A rendezvénysorozat harmadik pillére a fenntarthatóság, környezetvédelem volt. A témához kapcsolódóan ezúttal Dr. Dittrich Ernő, fenntarthatósági szakértő „Van megoldás a klímaváltozásra” című előadását hallgathatták meg a munkavállalók. Az előadás kulcs témája ezúttal az volt, hogy mit tehetünk magánemberként a környezetünk és a bolygónk védelme érdekében. A környezetvédelemhez kapcsolódó gyakorlati programként pedig egy „retextil” workshop keretében régi textilek újrahasznosítási lehetőségeit ismerhették meg a munkavállalók.

A munkavállalók mellett a logisztikai partnerek is kiemelt célcsoportja volt az idei rendezvénysorozatnak. A munkavédelmi és biztonságos közlekedés szabályainak betartása mellett ezúttal a környezetvédelem is kulcsszerepet kapott esetükben. A „Green Mobility” fenntarthatósági rendezvény keretében a vállalat a környezettudatosság fontosságára valamint arra hívta fel a figyelmüket, hogy mit és hogyan tehetnek közösen annak érdekében, hogy fenntartható módon működhessenek a logisztikai területet illetően is. Mindezzel hozzájárulva a Holcim 2040-es célkitűzéséhez, azaz a Királyegyházi Cementgyár nettó karbonsemleges működéséhez.





„Örömmel tapasztaltuk, hogy a Holcim Egészség-, Munka- és Környezetvédelmi Napok keretében megvalósított programokat nagy érdeklődés övezte. Ezzel is elősegítve, hogy mind munkavállalóink, mind pedig logisztikai partnereink számára olyan egészséges és biztonságos munkakörülményeket biztosíthassunk, ahol minden nap nyugodt körülmények között és örömmel végzik a munkájukat és közösen építhetjük a bolygónk és az emberiség jövőjét.” – nyilatkozta Hoffmann Tamás, a Holcim Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatója.