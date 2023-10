De hol is kezdjük? Talán ott, hogy ez a virágzó város lehanyatlik a török időkben, akiknek kiűzése után nem marad, csak tizennyolc család Pécsváradon, köztük tizenkét magyar, amelyből jó néhánynak ma is él leszármazottja a városban. Majd elkezdődött a betelepítés, és a különböző népcsoportok családjai békében megfértek egymás mellett, de társat csakis „maguk közül” választhattak.

„Édösanyám, indítsa el a faromat!”

Kevesen voltak a magyarok, így amikor a nagy kerti-szántóföldi munka véget ért ősszel, és az új bor is a pincékbe került, meg a gesztenye is beérett, meghívták a távoli rokonokat, hogy alkalom nyíljon a fiataloknak az ismerkedésre. Az eladósorban lévő lányokat felöltöztették, majd az utcán daloltak és táncoltak, hogy a legények jól megnézhessék maguknak őket, hogy aztán az esti bálban közelebb kerülhessenek a kiszemelthez. Másnap pedig a pécsváradi nagyvásárban megvehették a mézeskalácsszívet, ami maga volt a jegyajándék. Ahogyan Andrásfalvy Bertalan írja: „Ezt a kedves-izgalmas régi ünnepet nevezték el tréfásan leányvásárnak.”

Folyamatosan képes a megújulásra

Pécsváradi Leányvásár néven először 1966-ban tartották meg ezt a színes programot, amely évről évre nőttön-nőtt. És minden programnak a folyamatos megújulás jelenti az életben maradását. A programskála széles és színes, a legfiatalabb és a legidősebb látogató is megtalálhatja a kedvére való programot.

Már az első nap felteszik az i-re a pontot

A rendezvény a hagyományokhoz híven a Népdaléneklési versennyel rajtol el, majd a vásár ünnepélyes megnyitója után kiállítás nyílik Régi mesterek a Zengőalján címen. És az első nap i-jére a pontot több koncerttel teszik fel. Érkezik a Voisingers, majd a Kowalsky meg a Vega, és végül a Platin zenekar tánczenei műsorával zárul a nyitónap.

Igazi folklórkavalkád vár ránk

A rendezvény részét képezi már 1974 óta az, hogy a különböző hagyományőrző néptánccsoportok bemutatkoznak. Nem lesz ez másképp október 15-én sem, hiszen rögtön egy népzenei és néptáncbemutatóval startol a nap, majd bemutatják a Pécsváradi Leányvásár Szépe jelöltjeit, és még aznap kiderül, hogy kié lett ez a megtiszteltetés. A második napon a népdaléneklési verseny helyezettjei is bemutatkoznak, és még tombola is lesz. Aztán újra a zenéé és táncé lesz a főszerep, hiszen jön a Kacaj és a TNT zenekar is, majd zárásként DJ Szicsa szolgáltatja a talpalávalót.

A táncoslábakat elővenni vasárnap!

A zárónap egy zenés ébresztővel indul a Pécsváradi Városi Tűzoltó Zenekarral, majd elindul a menettánc. Ezután újabb népzenei és néptáncbemutatóra kerül sor, majd következik a Sárközi néptánc. Az esemény zárásaként fellép Bognár Szabolcs és Laczák Boglárka, majd az elköszönés pillanata következik, miközben az emberekben már megfogalmazódik az a gondolat: jövőre visszajövünk.

Bővebb tájékoztatást és jegyvásárlási információt a Pécsváradi Leányvásár oldalán olvashatnak.

Nem egyszerű

Idén is megkeresik a legszebbet a Pécsváradi Leányvásáron október 14-én.

A leányvásár szépe választás nem egy szépségverseny, a nevezett hölgyeket egy szakmai zsűri pontozza minden évben viseletük, illetve a vásár forgatagában megfigyelt, hagyományokhoz illő megjelenésük és viselkedésük alapján.

A zsűri figyeli a viselet minőségét, de nagyon fontos, hogy a lányok ne csak felvegyék, hanem viselni is tudják öltözéküket. Mindemellett ügyelniük kell arra a jelentkezőknek, hogy ne vegyék magukhoz azokat a dolgokat – táskákat, mobiltelefont – a vásári nézelődés közben.

Nem maradhat el a színpadi bemutatkozás sem, ahol a lányoknak tudniuk kell megnevezni a viseletük darabjait, jellegzetességeit.

Nem egyszerű feladat vár a lányokra, hiszen ahogy látszik, több mindenben is jeleskedniük kell.

Táncra fel!

A vasárnapi programok hagyományosan menettánccal indulnak és a néptánccsoportok műsorával folytatódik, hogy aztán teret kapjon a Sárközi össztánc.

A menettánc mindig látványos, amely október 15-én délelőtt 10 órakor indul a régi könyvtár épülete elől. A népviseletbe öltözött lányok és hölgyek, valamint a férfiak dalolva, táncolva vonulnak végig a kisváros főutcáján.

De a tánc itt még nem ér véget, hiszen 2006 óta az esemény megkoronázásaként Sárközi össztáncot tartanak az utolsó napon délután 2 órakor a Zengő Rezek közreműködésével. A formáció 2006 óta évente csak egyszer áll össze, valamint a Pécsváradi Leányvásár vasárnapi napján, amikor is az össztáncban kíséri a profi és amatőr táncosokat.