Négy tábla található a magyarbólyi polgármesteri hivatal falán, amely a Magyar Falu Program keretében elnyert pályázatokról ad tájékoztatást. Ez azonban a településre fejlesztési forrásként érkezett támogatások egy része.

– A Magyar Falu Programban az elmúlt években több mint 88 millió forintot nyertünk önkormányzati fejlesztésekre, de ezen kívül a helyi egyházközösségek, valamint a Mohácsi Tankerületen keresztül az iskola felújítására érkező pályázati források összege összességében meghaladja a 150 millió forintot. Köszönjük Hargitai János országgyűlési képviselőnek, hogy a településünk fejlődhetett – mondta Busz Balázs, Magyarbóly polgármestere.

Korszerűsítették és akadálymentesítették a hivatal épületét

Fotó: Laufer László

Az utóbbi években a többi között kommunális eszközök beszerzésére, közterületi játszótér fejlesztésére, a felelős állattartás elősegítésére, az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) épületének felújítására és eszközbeszerzésre nyertek támogatást. Ez utóbbi keretében az IKSZT-ben a színpadi függöny motoros mozgatását oldották meg, illetve a programok színvonalas lebonyolításához szükséges technikai felszereléseket vásároltak.

A legutóbbi nyertes pályázatuknak köszönhetően pedig a polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése valósulhatott meg, melynek átadóünnepségét szerdán tartották. Az eseményen a helyi településvezetők mellett dr. Hargitai János, a térség országgyűlési képviselője, dr. Őri László, a Baranya Vármegyei Közgyűlés elnöke és Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos is részt vett.

A munkálatok során akadálymentesítették az épületet, ezzel együtt a belső terek is némileg átalakultak, ezenkívül nyílászárókat cseréltek, födémszigetelést végeztek, és napelemeket szereltek fel.

– A felújítással sikerült energiahatékonyabbá, gazdaságosabbá és nem utolsósorban esztétikusabbá is tenniük az önkormányzat épületét. A felújítást nemcsak a magyarbólyiak élvezhetik, hanem a környező három település lakosságának hasznára is válik, hiszen a hivatal a kirendeltségen belül központi szerepet tölt be. Itt van a hivatal ügyfélfogadása, az intézményi közös társulások székhelye – mondta a községvezető. Hargitai János országgyűlési képviselő beszédében elmondta, fontos, hogy az az adminisztráció, amit a mindennapokban végeznek a megválasztott képviselők, ilyen korszerű körülmények között folyhasson, mint amilyet itt teremtettek. Megköszönte a kormánybiztosnak azokat a támogatásokat, amelyek ebbe a térségbe érkeztek (különös tekintettel a pár száz fős lélekszámú falvakba), a helyieknek pedig azt az ambíciót, amely mindig megelőzte a pályázati források odaítélését.

Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke a magyarbólyiaknak és a polgármesternek azt kívánta, hogy továbbra is legyen elég erő és ambíció az itt élőkben, hogy együtt, közösen, összefogva a fejlesztéseket a jövőben is megvalósítsák azért, hogy ez a térség olyanná válhasson a következő évtizedben, ahonnan nem érdemes elmenni, hanem ahol érdemes itt maradni.

Az átadó résztvevői ezután az evangélikus templomhoz sétáltak, hiszen az egyházközség is nyert pályázati forrást. Útközben a helyi kisboltba is betértek, amely szintén fejlődhetett a Magyar Falu Program támogatásából.

Fotó: Laufer László

„Amíg mindent fel nem újítanak” Gyopáros Alpár kormánybiztos elmondta, Hargitai János körzetébe az elmúlt négy év alatt csak a Magyar Falu Program keretében több mint 20 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett. Arról is beszélt, hogy számára nem első számú beruházások a falvakban a hivatalfejlesztések, hiszen a kistelepülések népességmegtartó erejéhez elsősorban a jó állapotú óvodák, jó állapotú utak, járdák szükségesek.

Mégis minden olyan fejlesztést szeretnének megvalósítani, amelyet a kistelepülésen élők megfogalmaznak, és számukra fontos. Ezért hangsúlyozta: a Magyar Falu Programot addig fogják folytatni, amíg minden járdát, utcát, köz­épületet fel nem újítanak, és amíg a helyben elérhető szolgáltatások minőségén nem javítanak annyira, hogy az a településen élők megelégedésére szolgáljon.