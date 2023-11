A bankszámlanyitás jelentősége

Pénzügyeink folyószámlán történő kezelésének számos előnye van, ráadásul a bankszámlanyitás sokszor már nem is csak egy lehetőség. Ha hitelt szeretnénk felvenni, a pénzintézet előírhatja azt, hogy számlával rendelkezzünk, egyes esetekben pedig ez a vállalkozók számára is kötelező. Ezen kívül a legtöbb munkáltató is azt preferálja, ha a kifizetéseket átutalással teljesítheti.

A bankszámlanyitást azonban akkor is érdemes megfontolni, ha erre nincs mindenképpen szükségünk, hiszen számos előny kapcsolódik hozzá. A bankkártya birtokában már nem szükséges készpénzt hordani magunknál, így a boltban sem kell pontosan kiszámolnunk a fizetendő összeget, hiszen a tranzakció egy gyors érintéssel megtörténik.

Nem kell attól félnünk, hogy elhagyjuk a pénzünket: ha elkeverjük kártyánkat, az gyorsan és egyszerűen letiltható, így senki nem férhet hozzá a megtakarításunkhoz. Bankszámlánk segítségével átláthatóan kezelhetjük átutalási megbízásainkat, automatikusan rendezhetjük az állandó, ismétlődő kifizetéseket, ráadásul könnyen számontarthatjuk kiadásainkat és bevételeinket, hiszen a pénzmozgásokról értesítést kapunk.

Az online bankolás előnyei

A bankszámla előnyei tehát vitathatatlanok; lássuk, miért hasznos az, ha ezzel kapcsolatos ügyeinket online intézhetjük?

Bankszámlanyitás egyszerűen

Természetesen az online bankolás elengedhetetlen feltétele az, hogy rendelkezzünk egy bankszámlával, ezt pedig ma már a legtöbb pénzintézet honlapján hosszadalmas ügyintézés nélkül is létrehozhatjuk. Nem szükséges tehát felkeresnünk a bankfiókot, és ott várakozni, amíg az ügyintéző kitölti a papírokat és átvizsgálja a dokumentumokat. Csupán meg kell adnunk a kért információkat, fel kell töltenünk a személyazonosság igazolására szolgáló dokumentumokat, és el is készül az online számlánk. Ha elakadunk a folyamatban, az ügyfélszolgálat lehet a segítségünkre, az így megnyitott bankszámla pedig ugyanolyan, teljes értékű számlaként funkcionál, mintha az a bankfiókban készült volna.

Funkciók sokszínűsége

Hogy pontosan mire is használhatjuk a netbankos felületet vagy a mobilalkalmazást, az a választott pénzintézettől is függhet, alapvetően azonban elmondható, hogy minden fontosabb funkció elérhető itt. Megtekinthetjük egyenlegünket és a számlatörténetet: ellenőrizhetjük, hogy mikor, kinek és milyen összeget fizettünk ki. Bármikor utalhatunk pénzt bármely magyar vagy külföldi bankszámlára, felfüggeszthetjük a bankkártyánkat, vagy módosíthatjuk a korábban beállított vásárlási limitet is, de megtaláljuk itt az ügyfélszolgálat elérhetőségét is. Egyes esetekben még arra is lehetőség van, hogy különböző hiteligénylést adjunk le online, elmondható tehát, hogy szinte valamennyi, bankfiókban intézhető ügyünket egyszerűbben oldhatjuk meg.

Kényelem

Talán ez az online bankolás legnagyobb előnye. Ha netbankon keresztül magunknak intézzük az előző pontban ismertetett pénzügyeinket, nem kell többé a bankfiókok nyitvatartási idejéhez alkalmazkodnunk, elkérni magunkat a munkahelyünkről vagy éppen az ebédszünetben aggódni azon, hogy időben sorra kerülünk-e. A mobilalkalmazással vagy a webes felületen a bankszámlához bárhol és bármikor hozzáférhetünk, így otthonról, vagy akár útközben is intézhetjük pénzügyeinket.

Gyorsaság

Az online tranzakciók jellemzően gyorsabban kerülnek feldolgozásra, így annak eredményét azonnal láthatjuk, a pénzösszeg pedig általában perceken keresztül megérkezik a címzetthez.

Biztonság

Sokan éppen azért tartanak az online ügyintézéstől, mert azt nem tartják biztonságosnak. A bankok azonban ezt a kérdést a múltban történt visszaélések miatt egyre komolyabban veszik, és kétlépcsős azonosításhoz kötik az ügyleteket. Ez azt jelenti, hogy ha a számítógépünk meg is jegyezte a belépéshez szükséges jelszót, és illetéktelenek ahhoz hozzáférnek, akkor sem tudnak belépni a netbankos felületünkre, hiszen egy további eszköz – általában a mobiltelefonunk – szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatásokat elérjük.

Ha pedig a telefonunkat veszítenénk el, akkor sem kell aggódnunk a pénzügyeink miatt, hiszen az applikációkban beállíthatunk egy biometrikus kódot (ujjlenyomatot, hangfelismerést) melynek köszönhetően csakis mi tudunk oda belépni. Természetesen az fontos, hogy miután ezeket a funkciókat használtuk, a felületekről jelentkezzünk ki.

Diszkréció

Természetesen a banki ügyintéző titoktartásában megbízhatunk, a pénzintézeteknél azonban sok ember megfordul, akik meghallhatják, hogy éppen miről beszélünk annak ellenére, hogy nem szeretnénk, ha pénzügyi helyzetünket mások is megismernék. Az online bankoláshoz nem kell emberek közé mennünk, otthonunk magányában pedig biztosak lehetünk abban, hogy tevékenységünkről senki nem szerez tudomást.

Ne féljünk az újdonságoktól!

Sokszor előfordul, hogy azért ragaszkodunk a megszokott és jól bevált módszerekhez, mert tartunk az ismeretlentől. A banki ügyintézés azonban nem kell, hogy ezek közé tartozzon. Szánjunk egy kis időt az online felület megismerésére, tanulmányozzuk az egyes funkciókat és azok leírását, esetleg kérjünk segítséget az internet világában jártasabb ismerőseinktől. Biztosak lehetünk abban, hogy ha belekezdünk az online ügyintézésbe, sosem fogunk visszatérni a régi módszereinkhez.

Ez a cikk egy fizetett promóció, támogatott tartalom, megrendelője a K&H Bank Zrt. A cikkben hivatkozott termék vagy termékek részletei és feltételei a K&H Bank személyes ügyfélpontjain és honlapján (www.kh.hu) érhetőek el.