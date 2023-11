Ma már egy gépiparban gyártott alkatrésszel kapcsolatban is elvárás, hogy olyan legyen a formája, amire jó ránézni, még ha be is épül a szerkezetbe és közvetlenül nem is látszik. Hát még azok az eszközök, elemek, amik szem előtt vannak! Ugyanígy a közvetlen környezetünkben minket körbevevő tárgyak, legyenek azok csupán esztétikai vagy használati jellegűek, alakjukkal, színükkel, anyagukkal, praktikusságukkal meghatározó részei mindennapjainknak. A tömegtermelés korában felértékelődnek a kézzel készült termékek, a kisszériás darabok, a készítők fantáziáját, szaktudását, „energiáját” magukban hordozó tárgyak becsességük okán évekig, évtizedekig hű társaink maradnak. Többek között ezt az értéket mutatja be évről évre a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, a partnerintézmények és a kreatív iparágak együttműködésével 2014. óta minden ősszel megrendezett DesignPécs, ami a Budapest Design Week fesztivál társrendezvényeként valósul meg. Az esemény pécsi programjainak koordinációját a kezdetektől a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara végzi. A kezdeményezés célja, hogy lehetőséget biztosítson a helyi alkotóknak, tervezőknek, kreatíviparági szakembereknek és a művészethez kapcsolódó valamennyi embernek és vállalkozásnak, hogy bemutassák tevékenységüket.

Idén október 5–15. között szervezte meg a kamara az eseményt Pécs Megyei Jogú Város, a Művészetek és Irodalom Háza, a Kreatív Ipari Klaszter, a PTE Művészeti Kar és a PTE Műszaki és Informatikai Kar partnerségével. Most is számos program keretében hatottak a különböző érzékszervekre, a Nádor Galériában például az Ezerszínű fa kiállításon a fa mint alapanyag felhasználhatóságának sokszínűségét mutatták be magyar dizájnerek által tervezett és gyártott termékeken keresztül. A PTE Műszaki és Informatikai Karán az Ipari termék- és formatervező mérnöki szak kiállítása nemcsak a szak elmúlt több mint tízéves működésének összegzésére jött létre, sokkal inkább az oktatásszervezés és az aktuális gazdasági környezet elvárásainak igényeit is kielégítő munkákban rejlő potenciális lehetőségek bemutatását jelentette. A PSEUDO kiállítás a Művészetek és Irodalom Háza Játékterében egyfajta formai kísérletezést jelenített meg: az emberi test, a csoportosulás és a sejtburjánzás absztrakciójával foglalkozott a viselhető tárgy határait feszegetve. A pécsi Szitakötő kreatívsuli nyitott óráin a lakberendezéssel és a varrással ismerkedhettek meg azok, akik a szabad alkotáshoz keresnek új utat.



A DesignPécs adott keretet kiállítással és beszélgetéssel Pécs új vizuális arculatának bemutatásához, valamint a városháza exkluzív toronykiállításához, amelyen a látogatók megismerhették az idén 116 éves pécsi városháza történelmét. Talán a legnagyobb figyelemmel kísért program az Átszövi a design Pécset esemény volt a Pécsi Kereskedelmi Központban október 6-án, amikor divatbemutató keretében ismertettek meg kreatívipari termékeket, és ahol az építészet is szerepet játszott. A baranyai Serpente márka ruháit, valamint a Karma Pécsi Kesztyű modelljeit a Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum táncművészeti képzésén tanuló diákok viselték egy látványos táncszínházi előadáson. Az eseményen Deák Zoltán (Pillango Productions) a pécsi filmgyártásról, Oszoli Dénes építész pedig a Pécsi Kereskedelmi Központ 10 évvel ezelőtti rendhagyó felújítását mutatta be.

A programhoz kapcsolódó A design örök kiállításon a Dahlia Art & Decor texturált 3D faliképeit és szobrait, a Silk art by Andrea Melegh kézi festésű hernyóselyemsálait, -retiküljeit, -tárcáit, selyemmel borított naplóit, mappáit, a Khoani Bőrdíszműgyártó Kft. formatervezett táskáit, az ÁGA HENGL bőrtáskákat és Baráth Gábor a környezetében megtalálható anyagokból készített szobrászmunkáit tekinthette meg a közönség. A szoftverfejlesztő Webstar Csoport üzletfejlesztési vezetője, Csikós Gergő pedig Az év irodája kisvállalati díj 2022 győztes irodáját, a munkavégzést és a közösségi jólétet támogató munkahelyet mutatta be egy irodabejárás keretében.

- Az idei már a kilencedik DesignPécs rendezvény volt, 2014. óta szervezzük meg minden évben az eseményt, amely csupán egy alkalommal maradt el a Covid miatt – mondja Rabb Szabolcs, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára.

Rabb Szabolcs, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára

– Két oka volt, hogy annak idején csatlakoztunk a Budapest Design Weekhez. Az egyik, hogy megmutassuk: Magyarországon a dizájn vagy a kreatívipar nem kizárólagosan Budapestről szól, a másik pedig az, hogy láttassuk: térségünk fejlődésének záloga, hogy a legkülönfélébb szakmai szervezetek, vállalkozások, nonprofit szervezetek együttműködjenek. Azt gondoljuk, és ez azóta már bebizonyosodott, hogy a DesignPécs egy olyan programsorozat, amihez a kompetenciái mentén szakmailag is tud csatlakozni a város, az egyetem műszaki és a művészeti kara, a legkülönfélébb kis manufaktúrák, a kesztyűipar, a porcelánipar, a bőripar, a tervezők, a formatervezők, a dizájnszakértők, az építészek. Ez számunkra azért is fontos, mert az előkészületekkel együtt van egy hónap, amikor kicsiben gyakoroljuk az együttműködést, egy hét pedig arra, hogy megmutassuk ennek az eredményét. Azért is meghatározó a baranyai üzleti közösség számára ez az esemény, mert ugyan a közvetett hatását nem tudjuk mérni, ám közvetlen hatásként már hozzájárult ahhoz, hogy a térségben működő ipari vállalatok, a feldolgozóipar, amely eddig nem foglalkozott a dizájnnal, most egyre többször fókuszál erre a területre. Ugyanis a vállalkozások rájöttek arra, hogy még a legegyszerűbb terméknek is valamilyen formát kell adni. Mivel a dizájn hozzáadott értéket jelent, már nem lehet anélkül sem egy kapcsolószekrényt, egy villanykapcsolót vagy egy páncélszekrényt sem piacra dobni.

- A DesignPécs eseményei minden évben sokakat vonzanak, volt, hogy be sem lehetett férni egy-egy programra, akkora volt az érdeklődés. A vállalkozásokra vetítve miben áll a rendezvénysorozat sikere?

- A világ egyik legnagyobb iparága a filmipar. 10–15 éves elképzelés, hogy Pécset is beintegráljuk ebbe a vérkeringésbe. A térséget úgy is jól be lehet mutatni, ha olyan filmeket forgatnak itt, amiket világszerte játszanak a mozikban, a nézők pedig annak hatására, hogy megtetszett nekik, később felkeresik a helyszíneket. Filmes törekvésünk újra erőre kapott, a közelmúltban létesült Pécsett egy magas színvonalú hang- és filmstúdió, amely most forgat a városban egy romantikus komédiát, ebben helyi szereplők, helyszínek jelennek meg. A DesignPécs kiállítói közül sokan együttműködnek a stábbal, ami újabb nemzetközi láthatóságot jelent azoknak a cégeknek is, amelyek már ott vannak a külföldi piacokon, azoknak viszont, amelyek még kevésbé ismertek más országokban, ez egy kiváló lehetőség.

- A DesingPécs elsősorban a kézművesekre, a Pécsett évtizedek óta jelen lévő kreatíviparra koncentrál.

- Említettem, hogy a DesignPécs közvetett hatását nem tudjuk mérni, viszont visszaigazolja, láttatja azt a gazdag vállalkozói potenciált, ami térségünkben jelen van. Az, hogy a Dél-Dunántúl még mindig talpon van, azoknak az okos, tapasztalt, válságálló, változásmenedzsmentre képes, a legkisebb mikrovállalkozásoknak, de a helyben működő legnagyobb multinacionális vállalkozásoknak is köszönhető, amelyek a térség erejét adják. Annak ellenére, hogy évtizedek óta elkerülik a régiót a fentről jövő fejlesztési támogatások, ha a vállalkozások az eddigi attitűddel dolgoznak tovább, akkor a megye biztosan talpon marad.



A DesignPécsen megmutatkozik az alkotómunka értéke, láthatóvá válnak a két kezükkel dolgozó mesteremberek és iparosok, a kézműves manufakturális termékek alkotói. Nem véletlen, hogy az idei divatbemutatón felsorakoztattuk a színpadra a kesztyűs cég kesztyűszabászait, illetve kesztyűvarróit, és megköszöntük a munkájukat. Szerintem ez a valódi üzenet a más ágazatok képviselői, illetve a többi cég számára, hogy ne felejtsük el a valódi alkotómunkát, ami az automatizációval, meg az őrült internetes világgal egyre inkább kikopik.

Ma is milyen jó kézbe venni egy bőrtáskát, egy kesztyűt, egy porcelánt, megnézni egy helyben készült orgonát! De a gyártócégeknél is megvan ez az érzés, hiába gyártanak több millió alkatrészt. Ismerek olyan cégtulajdonost, aki szinte minden nap szívesen kézbe veszi a termékeiket, szereti megfogni a simára esztergált felületeket, ezzel is elismerve a munkatársai teljesítményét. A mesterséges intelligencia, a robotok nem tudják teljes mértékben átvenni a munkánkat, hiába fejlődik elképesztő módon mindkettő, az emberi teljesítmény a jövőben is előtérbe kerül. Említhetem például Pécs város új arculatát, amelyet a DesignPécsen mutattak be, ezt is kreatív emberek tervezték. Személyes véleményem szerint egy nagyon friss, kiváló arculat született. Az emberi alkotás nagyszerűségét tükrözte Az ezerszínű fa kiállítás a Nádorban vagy a PTE Műszaki és Informatikai Karán a fiatal formatervezők kiállítása. De ennek igazolására megemlíthetem a Baranya Vármegyei Mérnöki Kamara épp a DesignPécs alatt zajlott kiállítását is, amely a mérnöki lét, a mérnöki szakma sokszínűségét mutatta be. Az ilyen események, mint a DesignPécs kiváló alkalmat teremtenek térségünk értékeinek megmutatására.