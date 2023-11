Megtelt a Pécsudvardi Művelődési Ház terme csütörtökön délután, amikor is a település lakói, és a falu vezetése méltóképpen búcsúztatta dr. Gajdos Vilma főorvosnőt, aki több mint 30 éven át dolgozott gyermekháziorvosként a településen. Az összejövetelen elsőként a jegyző ismertette a doktornő életpályáját, majd Zsdrál Artúr polgármester mondott köszönetet az elmúlt évtizedekben végzett áldozatos, nagy szakértelemmel ellátott munkáért.

– Mindezidáig is a közösségünk megbecsült tagja voltál, de a mai naptól kitörölhetetlenül és véglegesen ennek a családnak a része lettél. Tisztelettel kívánom, hogy derűsen, jó egészségben, pihenéssel töltsd a következő időszakot a nyugdíjas díjas éveidben. Isten áldjon téged! – fogalmazott a községvezető. A díszpolgári cím mellett Lantos Ferenc Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas magyar festő egy alkotásával is megakadályozták a főorvosnőt, aki ezután meghatódva mondott köszönetet a település lakóinak, a kollégáinak, és a község vezetésének.

A díjazott elmondta: nagyon sok szépség volt az itt töltött munkában. Amikor itt kialakult a rendszer, akkor jó volt önállóan dolgozni, felszerelni a rendelőt, továbbképzésekre járni, szakkönyveket tanulmányozni. Egy picit több felszereltséggel picit több munkát is vállalt, mint egy átlagos házi gyermekorvos, de ezt így szerette csinálni. Voltak nehéz feladatok és szép sikerek is, amit a páciensek még felnőtt korukban is gyakran köszönnek meg neki. A doktornőre a díjátadó után még ajándékok sora várt, melyekkel a lakosok lepték meg őt. Volt köztük egy emlékkönyv is, amelyben a volt páciensek fényképei és megfogalmazott gondolatai szerepeltek. Akadt számos olyan család is, amelynek különböző generációját is kezelte a főorvosnő.

– A pécsudvardiakkal mindig nagyon jó volt a kapcsolat A vezetéssel, önkormányzattal, és szülőkkel is, úgyhogy tényleg nagyon köszönöm nekik ezt a kedvességet. Többen vannak itt, akik korábban az én betegeim voltak, majd évekkel később a gyerekükkel jártak hozzám, úgyhogy ez egy régi kapcsolat, és ebből kifolyólag egy picit másabb is, mint egy átlagos orvos-beteg kapcsolat. Ez egy kicsit mindig családias közeg is volt, mert itt szinte mindenkihez köt engem valamiféle szál. Nagyon jó volt itt dolgozni – mondta dr. Gajdos Vilma.

Saját költségén építtetett orvosi rendelőt

Dr. Gajdos Vilma középiskolai tanulmányait a Janus Pannonius Szakközépiskolában végezte 1976-ban. Ezt követően a laborasszisztensi képzést elvégezve két évet dolgozott a Baranya Megyei Kórház kórbonctani osztályán, ahonnan eredményes felvételi vizsgát téve 1978-ban felvételt nyert a POTE általános orvos képzésére. 1984-be sikeresen lediplomázott. Orvosi munkáját a Komlói Városi Kórház sebészeti osztályán kezdte, majd egy év elteltével a Baranya Megyei Gyermekkórház Csecsemő osztályán folytatta és itt határozta el, hogy a gyermekgyógyászat orvosszakmai területen szeretne dolgozni. 1989. szeptemberétől ő lett a szederkényi gyermekorvos. Ezzel párhuzamosan gyermekgyógyász szakorvosi vizsgát tett kiváló eredménnyel.

Gyermekkori és családi kötődése Kozármislenyhez nagyban befolyásolta abban, hogy Kozármisleny, Szemely, Pécsudvard, Lothárd és Birján települések közös gyermekháziorvosi körzetének kialakítását kezdeményezze. A településekkel közös erőfeszítések eredményeként 1992 áprilisától látja el ezeken a településeken a gyermekháziorvosi munkát. Saját költségén rendelőt építtetett, amelyben térítésmentesen sok éven át ellátta közszolgálati feladatát. A gyermeklétszám növekedése miatt kezdeményezte, hogy második körzet is kerüljön kialakításra, melynek eredményeként már több mint egy évtizede két gyermek szakorvos dolgozik az öt településen.

Férje Pécsen, az Egészségtudományi Karon dolgozik, fia ügyvéd, lánya pedig fül-orr gégész. Dr. Gajdos Vilma a nyugdíjas éveinek első pár hónapját tervei szerint pihenéssel, családjával, utazással, valamint az új házuk berendezésével tölti majd, és reméli, hogy valamennyit még a szakmájában is tud tevékenykedni.