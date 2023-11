A partnertalálkozót dr. Kálózdi Tamás, a Groupama Biztosító vezérigazgató-helyettese nyitotta meg, aki elmondta, hogy rendezvénysorozatukkal az ország számos részére el tudják vinni azokat a fair gondolatokat, melyekkel meg tudják mutatni azt, hogy máshogy állnak a biztosításhoz, mint eddig bárki más, s megdöntik a piaci sztereotípiákat.

– Találkozóink kapcsán rengeteg ügyféllel tudunk találkozni szerte az országban, így az ő igényeiket, elvárásaikat is be tudjuk csatornázni azokba az folyamatokba, amelyekkel a szolgáltatásainkat fejlesztjük. Ez nekünk nagyon fontos abban a tekintetben, hogy pont azt nyújtsuk ügyfeleinknek, amire szükségük van – hangsúlyozta dr. Kálózdi Tamás.

A rendezvényen Pogátsa Zoltán is tartott előadást. Az ismert közgazdász-szociológus a magyar- és a nemzetközi gazdaság meghatározó folyamatait mutatta be, kitérve a napjainkat meghatározó inflációs folyamatokra és az forint-euró árfolyam alakulására is.

Fotó: Löffler Péter

A képen Szalma Gyula, a Groupama Biztosító termékmenedzsment és marketing igazgatója

Szalma Gyula, a Groupama Biztosító termékmenedzsment és marketing igazgatója a biztosítás szerepét hangsúlyozta a társadalomban. Beszélt a cég fair üzletfilozófiájáról és arról, hogy miért nem egyforma minden biztosító. Mint mondta, a mai világban mindannyiunknak jelentős kockázatokkal kell szembenéznünk. Ezekben a helyzetekben a Groupama Biztosító ügyfelei leginkább fair partnerséget várnak el biztosítójuktól. A Groupama csoport 10 országban van jelen, a magyar leányvállalat a csoporton belül kitüntetett szerepnek örvend. Mintegy 2 millió hazai ügyféllel rendelkezik, évente 150 ezer kárkifizetést teljesítenek.

– A hitvallásunk: Partnerség fair alapon! Mi az ügyfeleinket is partnerként kezeljük minden szituációban, s hisszük, hogy nem létezik átlagos ügyfél – fogalmazott.

A fair hozzáállást jól tükrözi a Groupama Biztosító 2021. év elején tett gesztusa. A pandémia miatt ugyanis az emberek kevesebbet ültek autóba, így kevesebb balesetet is okoztak. A biztosítótársaságok kárkifizetései is csökkentek, miközben a kötelező díját mindenki fizette. A Groupama egyedüli biztosítóként ekkor úgy döntött, hogy több mint 700 millió forintot visszaad a kgfb-vel rendelkező ügyfeleinek, akik ezt a pénzt továbbadhatták az Országos Mentőszolgálatnak. Az ügyfelek több mint fele élt ezzel a lehetőséggel. Ez is példázza, hogy a Groupama hogy áll az ügyfeleihez, akiknek 93 százaléka elégedett a szolgáltatásaikkal.

Bárdos Tamás, a Groupama Biztosító senior személybiztosítási terméktámogatója az öngondoskodás fontosságát érintette előadásában, és azt, hogy milyen valós megoldásokkal tudja támogatni ügyfeleit a Groupama Biztosító a jövőre való felkészülés kapcsán.

– Mit is értünk öngondoskodás alatt? Sokszor adódnak az életben váratlan helyzetek, gyakran ezek komoly anyagi kockázatot is jelentenek az emberek számára. Az öngondoskodás annyit jelent, hogy úrrá tudunk lenni ezeken a helyzeteken – fogalmazott Bárdos Tamás. – A megtakarítás felépítéséhez idő kell, a váratlan élethelyzet, a betegség viszont nem válogat. Ennek a kockázatnak az áthidalására jelentenek megoldást a kockázati életbiztosítások.

Kiemelte, hogy a cég hisz abban, hogy sokkal hatékonyabb egy igazi szakemberrel beszélni és közösen gondolkodni az ügyfélhez legjobban illeszkedő megoldásokról, mint csak az elektronikus ügyintézésre hagyatkozni. Az érthető és átlátható, életszerű tájékoztatás pedig tanácsadóik erőssége.

Fotó: Löffler Péter

A képen Gáspár Csaba, a Groupama Biztosító pécsi üzleti igazgatója

Gáspár Csaba, a Groupama Biztosító pécsi üzleti igazgatója a biztosító baranyai és pécsi lokális jelenlétét mutatta be, melyet a jövőben jelentősen szeretnének megerősíteni.

– Célunk, hogy tanácsadóink számát a többszörösére növeljük 1-2 éven beül. Ezzel kapcsolatban elkezdtük már a munkát. A Groupama Biztosító Baranya vármegyében is a személyes jelenlét erősítésére, fiókok nyitására törekszik. Meggyőződésem, hogy a racionalizálás egyáltalán nem egyenlő azzal, hogy mindent meg kell szüntetni. A bizalom személyes kapcsolatokon keresztül adható át, de a lebonyolítás segíthető online csatornákon keresztül. Van még tere a fejlődésnek, hiszen a Pécs környéki kisvárosokban ezután kell megjelennünk – mondta Gáspár Csaba.