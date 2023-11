A faluban vegyszer nélkül termelik a zöldségeket, majd azokat természetes módon, tartósítószerek használata nélkül dolgozzák fel. A savanyúságokat, paprikakrémeket és lekvárokat nagyon sokan vásárolják Pécsen a Hajnóczy piacon, a szigetvári piacon lévő boltban, de helyből is sok viszonteladó és boltos is szállítja az árut. Szabó Miklósné, Katádfa polgármestere elmondta, a vásárlói igényeket figyelembe véve tervben van, hogy Szigetváron a Szent István-lakótelepre kiszállítást is vállalnak a jövőben, és ha úgy adódna, odaköltöztetnék át a Katádfai Finomságok Boltját, amely jelenleg a szigetvári piacon található.

A termékekkel idén is több kiállításon jelentek meg, a legnagyobb közülük a szeptember 7–9-ig megtartott VI. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár, melyen nagy sikerrel vettek részt. Államtitkárok is jóízűen kóstolták a katádfai ízeket, és diákcsoportok is megálltak falatozni, majd másnap a gyerekek a szüleikkel is visszamentek a standhoz, és vásároltak lekvárokat, gyümölcsöket.

– Nagyon eredményes, sikeres bemutatkozás volt, a fővárosi látogatóktól is csak pozitív visszajelzéseket és biztatásokat kaptunk – mondta a községvezető.

A fentebb már említett A legszebb konyhakertek versenyre a növénytermesztés lépéseiről kellett felvételeket küldeni egészen a magvetéstől kezdődően. A zsűri az egész éves teljesítményt értékelte, és Katádfával kapcsolatban díjazták, hogy biogazdálkodást folytatnak, és hogy a feldolgozóüzemben is teljesen tartósítószermentesen dolgoznak. A falu a Magyarország legszebb önkormányzati konyhakertje különdíjat is megkapta, az elismeréseket november 7-én, Nádudvaron vették át.

Katádfán összesen 12 különböző méretű fóliasátorban termelik a zöldségeket, különféle paprikákat, paradicsomot, uborkát, kaprot, káposztát, céklát, és még sok más zöldséget. Szárítóhelyiséget is kialakítottak tavaly, azt azonban a magas energiaárak miatt most nem használják. A zöldségtermesztés és a feldolgozóüzem összesen 10 embernek ad munkát a településen.

Továbbra is várja a gyerekeket a „Jó kis hely”

Miután lezárult a „Jó kis hely” kialakítását és működtetését célzó pályázati program, nem állt meg az élet a közösségi házban. A tanodán kívül szinte minden program megmaradt, sőt a közművelődési asszisztens aktivitásának köszönhetően talán még több foglalkozással és rendezvénnyel is készülnek a helyieknek, mint korábban. Minden korosztályt megszólítanak a programok.

Itt rendezték meg az Idősek napját, az Anyák napját, a március 15-i nemzeti ünnepséget, és még sok mást. A gyerekeket a jeles napokhoz kötődően kézműves foglalkozások és játékos programok várják, s az ünnepekre is készülnek a kicsik, valamilyen műsorral, vagy előadással. Idén a gyermekrák elleni küzdelem világnapját is megtartották, a gyerekek bevonásával. Összesen 35 gyerek, illetve 18 év alatti fiatal jár rendszeresen a „Jó kis helyre”.

A nagyobb fiúk, akik már nem vágynak a kézműveskedésre, az eseményeken felszolgálással segítenek, míg a lányok az előkészületekből veszik ki a részüket. A közösségszervező úgy véli, nagyon szerencsés, hogy a szülők is aktívak a programokban, így a gyerekeket is könnyű bevonni a tevékenységekbe.

Pályázatokon többször nyert támogatást az önkormányzat

Több pályázaton sikerült támogatást nyernie az önkormányzatnak az elmúlt években. A Magyar Falu Program keretében megújulhatott a polgármesteri hivatal, a temetőben a ravatalozó, új falubuszt vásárolhattak. A Leader Program keretében két pályázatot nyertek, egyikből bútorokat vásároltak, melyből új asztalokkal és székekkel rendezték be a művelődési házat, a másik pályázat támogatásából pedig egy önkormányzati területen lévő épület nyílászáróinak cseréjét végezhetik el.

Ezt az épületet szeretnék a savanyítóüzemhez csatolni, és mivel a raktárhelyiség már kicsi, raktárnak, illetve csomagolóhelyiségnek használnák. A Vidékfejlesztési Program keretében nyert támogatásból megújult a temetőhöz vezető út is. A régi falubuszt eladták, annak árából pedig korszerűsítették a közvilágítási rendszert, LED-es izzókra cserélték a lámpatesteket, mellyel várhatóan kevesebb mint felére csökken majd az áramdíj.

Szabó Miklósné elmondta, nincs könnyű helyzetben az önkormányzat, a költségvetést rosszul érintette, hogy a földadót vissza kellett fizetniük a gazdáknak, hiszen számoltak ezzel a tétellel a költségvetésben. A kistelepülés önkormányzata átgondoltan gazdálkodik az erőforrásaival, hogy a pályázatok ön­erejére is tudjanak költséggel számolni. A savanyúságok eladásából származó bevétel mindenesetre nagy segítséget jelent a falunak.

Közösségi gyümölcsöskertet alakítottak ki a hivatal és a közösségi ház közötti területen, illetve a játszótér mellett. A Kárpát-medencében őshonos fajták facsemetéit a Petőfi-bicentenárium alkalmából ültették el, s amikor majd termőre fordulnak, a lakosok élvezhetik a terméseit.

A település vezetői

A 150 lakosú község polgármestere Szabó Miklósné, a képviselő-testület további tagjai: Béni Zsuzsanna, Nagy Csaba, Nagy Csabáné, Szilber Renáta. A Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: Mecseki Péter. Falugondnok: Nagy Csaba. Közművelődési asszisztens: Darabos Edit.

Elérhetőség: Katádfa Község Önkormányzata, 7914 Katádfa, Zrínyi u. 29., Telefon: 73/346-146

